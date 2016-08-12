أسئلة القرض

لم يبقَ سوى خطوات قليلة وتحصل مصر على قرض صندوق النقد الدولى: 12 مليار دولار على ثلاث سنوات. هل نطمع فى «عاقل» يحدثنا بشفافية عن شروط هذه الصفقة، وعن خسائرها الاجتماعية المحتملة؟. إلى أى مدى ستسهم هذه المليارات فى إنعاش الاقتصاد المصرى.. وكيف؟. وإلى أى مدى ستؤثر على صناعة القرار السياسى؟. لمن ستذهب، ومن سيدفع فاتورتها: الأغنياء أم الفقراء؟. هل فشلت الدولة بكل أدواتها فى العثور على حلول أخرى لأزمات الدولار وارتفاع الأسعار وتراجع الاحتياطى وغيرها، ولم يعد لديها سوى هذه «المغامرة»؟. ما الذى كان ممكناً أن يحدث لو أن مصر لم تسعَ أساساً للحصول على القرض؟. ولا حاجة: حيسخطوك يا قرد!. بالقرض وبدونه.. نحن «شبه دولة» تخوض حرباً وتواجه حصاراً، والقروض لا تبنى دولاً ولا تحفظ هيبة.

*نقلا عن "الوطن" المصرية