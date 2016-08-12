التسامح الديني والوعي الأخلاقي

ترتبط قضية التسامح أساساً بالوعي الأخلاقي، الذي تعاني الرؤى الدينية المطروحة من فقر شديد فيه، على الرغم من أن الانشغال به، والسؤال عنه، قديم في الثقافة العربية الإسلامية. فما جرى من غلبة الفقه على الفلسفة، والشريعة على الأخلاق، والتدين على الدين، لم يسعف في قيام علم أخلاق إسلامي يتسم بالانضباط الصارم، والاتساق الذاتي، ويمتلك القدرة على نشره بسهولة شديدة.

فغياب الجانب الأخلاقي، المرتبط إلى حد عميق وبعيد بالروحانيات ويقظة الضمير، حول العبادات لدى البعض إلى مجموعة من الطقوس الجوفاء، وجعل المعاملات تقوم على النفعية سواء بتحصيل مكاسب دنيوية عاجلة أو السعي إلى الفوز بمكاسب أخروية آجلة عبر جمع الحسنات في عملية حسابية جافة، يظن صاحبها أن بوسعه أن يربح إن تعامل مع عدل الله وليس رحمته وفضله، تطبيقاً لفقه وتفاسير تتحدث له في هذا الاتجاه الذي يميل إلى ظاهر النصوص.

بطبيعة الحال لا يكتمل جهد أو مشروع للنهضة والتنوير والإصلاح الديني في بلادنا على وجه الخصوص من دون الاهتمام بفكرة إصلاح المثل والقيم الدينية، وتقديم جهود نظرية وفلسفية متماسكة علمياً في ما يخص طبيعة العلاقة بين الدين والأخلاق، في ظل نظرة متطرفة تعتقد أن الأخلاق مسألة تُطرح ضد الدين أو بديلًا عنه.

وبالتالي فإن من يرومون التجديد الديني عليهم أن يسعوا إلى بناء أخلاقية منفتحة تقوم على قيم الحرية والعقلانية والمساواة بين الناس على اختلافهم في أشياء كثيرة، وبلورة رؤية تثق أكثر بالإنسان، ولا ترضخ لبعض التصورات الفقهية الجامدة والمغلقة، والتأويلات القانطة والمزعزعة حيال الإنسان، وتعترف بوجود أطروحات أخلاقية غير دينية، تنبع من الموروث الشعبي، حيث الحِكَم والأمثال والحكايات، ومن مختلف الفلسفات والتأملات والآداب والفنون... إلخ.

على وجه العموم، يوجد نظرياً في الحقل الديني نمطان للتغيير على الأقل، الأول يقوم به الأنبياء، بوصفهم شخصيات ملهمة، يعملون على تغيير الأخلاق العامة بما يقود إلى الإصلاح الاجتماعي، والثاني حركات اجتماعية تلتفّ حول أقطاب أو قادة روحيين يركزون على إطلاق ثورة روحية. وكلا الأمرين، الأخلاق والروح، هما ما ينقصان «التجربة الدينية» للمتزمتين والمتنطعين الذين يتعاملون مع القشور والمظاهر ويبحثون في الدين عما يبرر لهم سلوكهم المعوج، بعيداً عن «استفتاء القلوب» أو «مراجعة الضمائر» أو فهم «مقاصد الأديان».

وحتى لا يكون هذا مجرد أمنيات أو «ينبغيات» لا بد من تحديد مسالك حيال تحقيق هذا التصور للإيمان، وإعمال العقل، والالتفات إلى الأخلاق، بحيث ينتقل من صفحات الكتب أو قاعات الأكاديميين وحلقات المثقفين الضيقة إلى رحاب المجتمع، عبر التعليم ومنهاجه، والتثقيف وأدواته، والإعلام وقنواته الاتصالية، ومؤسسات المجتمع المدني ومشروعاتها.

والإسلام في منبعه الأصلي قدم أساليب جمّة وعظيمة تقود سلوك الإنسان إلى التعامل السليم مع الناس منها المحبة والبشاشة وتوقير الكبار ومشاركتهم أحوالهم وظروفهم، وذكر الخصال المميزة وحسن الخلق وتقدير البعد عن الجدال، والتنابذ والكيد.

فالإسلام يوسّع من الدائرة الاجتماعية للإنسان حتى يصير العالم، وطنه الصغير، وإذا كان هناك مَن يشاركونه في عقيدته يصبح الارتباط بهم «ضرورة» تحتمها عدة عوامل، فهناك «الآخر» الذي كان أيام الرسول، عليه الصلاة والسلام، أهل نجران وما كتبه لقيصر عظيم الروم والمقوقس حاكم مصر وغيرهما من ملوك ذلك الزمن، وما أتى في حجة الوداع، وكثير من مواقف الرسول مع غير المسلمين.

وهذه العلاقة كانت تقوم، في أصلها، على مبادئ عدة شبيهة بتلك التي تحدد العلاقة بين المسلم والمسلم، فغير المسلم له الحق في العيش بسلام وكرامة، والقصاص في الإسلام شامل لا يعرف التفرقة بين نفس ونفس، فالحياة عطاء إلهي لا يسلبه إلا واهبه. وكان لغير المسلمين حق العهد والوفاء بمواثيقهم إلا إذا خانوا، ولهم حق العمل وحرية الكسب إلا ما خالف حدود الله، ولم يكن في التشريع الإسلامي ما يوصد الباب أمام الذميين في تولي الأعمال وتولي بعض المناصب شريطة أن يتوفر فيهم الإخلاص والأمانة والكفاية والكفاءة، ولهم حق التعليم، ولهم حق الجوار والتملك. أما في زماننا هذا فإن مبادئ المواطنة بين الكل في الدولة الحديثة هي التي يجب أن تسود وتطبق وتحكم العلاقة بين كل المواطنين دون تفرقة على أساس الدين أو العرق أو اللغة أو الجهة أو الطبقة.

* نقلا عن "الاتحاد"