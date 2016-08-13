لا أحد فوق النقد، هذه حال أى واقع، عبر عنه الرئيس عبدالفتاح السيسى أثناء الاحتفال بذكرى مرور عام على حفر قناة السويس الجديدة و60 عاما على تأميم القديمة، إلا أن كلام الرئيس حمل مرارة فكثيرون انخرطوا بوعى أو دون وعى فى حملات داخلية وخارجية تستهدف كل منجز حقيقى خلال سنوات حكمه القليلة التى يشهد القاصى والدانى أنها شهدت طفرة فى مشروعات إستراتيجية تؤسس لبنى تحتية لمصر خلال العقدين المقبلين فى ظل ظروف إقليمية وداخلية ومجتمعية صعبة. إن ما يحدث من هجوم مبطن ومعلن هو دليل نجاح على أن الرجل يسير على الدرب السليم رغم ضخامة التركة على الأصعدة كافة والحروب التى يخوضها الوطن ضد الارهاب وخلافه. إن تجرية السيسى ليست خالية من النقد وعلى رأس ذلك أنه ترك الكثير من الوجوه القديمة والمرتزقة فى مجالات عدة ،وهو ما جرأهم على إلصاق أنفسهم به باعتبارهم جزءا من تجريته، ورغم تأكيده أنه غير محسوب على أحد أو عليه فواتيرلأحد إلا أنه لم يتبع السياسة التى يفهمها أمثال هؤلاء وهم كثر فى مفاصل الدولة والإعلام والمال وكانوا ومازالوا عبئا على الوطن والمواطن والرئيس، وهو الأمر الذى لابد أن يتنبه له الرئيس عاجلا لأن هؤلاء لاوطن لهم ولا ولاء، بل إن هناك توجها وتحالفا جديدا هدفه إفشال الرئيس والدولة استعدادا لمرحلة مقبلة عمادها التحالف بين الفسدة القدامى والفشلة الجدد الذين قفزوا على المواقع قبل سنوات فى غفلة عقل الدولة وباتوا سرطانا فى المؤسسات يستهدف الوطن والرئيس.

* نقلا عن "الأهرام"