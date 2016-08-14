جودة التعليم.. غائبة عن الكويت

لا يمر يوم إلا ونقرأ في الصحافة الكويتية عن انحدار التعليم.

هل أصبحت الشهادات العليا للاكتفاء بـ«البرستيج»! آلاف الدنانير تصرف.. والمؤسسات التعليمية في انحدار.. وكثير عن شراء الشهادة وعيش الوجاهة، بعد التفرغ العلمي لم نجد أبحاثاً ترقى بمؤسسات التعليم العالي.. الأبحاث فقط للترقية وليس للتنمية في اجازة التفرغ.

جريدة القبس – السبت 6 أغسطس 2016

«المالية» وافقت على رفعها إلى 82 مليوناً للعام الدراسي المقبل. زيادة مكافآت «للتربية» 30 مليون دينار.. 50 مليوناً لمكافآت الأعمال الممتازة و12 مليوناً للتدريب والامتحانات و6 ملايين للأعمال الاضافية.. 12 مليون دينار لبند «أعمال أخرى» و6 ملايين لحضور اجتماعات اللجان.

جريدة السياسة – السبت 6 أغسطس 2016

● مراسلو الوزارة بلا رواتب منذ 3 شهور.

● عجز في ميزانية «التربية» يؤخر صرف مستحقات المتقاعدين.

جريدة الأنباء – السبت 6 أغسطس 2016

● «أمانة التخطيط»: ضعف المعلم وعدم اتساق المناهج وراء تدني التعليم في الكويت.

● 186 مليون دينار تكلفة رفع برنامج الجودة في خطة 2020/2015. وضع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أهم استراتيجيات برنامج جودة التعليم وأسباب انخفاضه طوال السنوات الماضية.

جريدة الجريدة

لا بد من انشاء هيئة لضمان جودة التعليم وتتبع رئيس مجلس الوزراء. ضمن خطة قومية لاصلاح التعليم ولنشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية والمجتمع للوصول للمعايير الدولية ولكسب ثقة المجتمع في هذه المؤسسات، وزيادة قدرتها محلياً ودولياً، وتحقيق التنمية المستدامة، لذلك أصبح من الأهمية اجراء اللازم للنهوض بالمؤسسات التعليمية بأنواعها وتحقيق التنمية الشاملة.

– دور الهيئة في تحقيق الجودة..

يجب ان يفهم بان الهيئة ليست جهة رقابية، بل هي جهة اعتماد المؤسسات التعليمية التي تتمكن من تحقيق متطلبات المعايير والجودة، وتحرص على تقديم التوجيه والارشاد والدعم لهذه المؤسسات ومساعدتها على التحسين المستمر، وجودة مخرجاتها من خلال أسس للتقويم الذاتي والاعتماد، وفي الوقت نفسه تسعى حتى تكون الهيئة معترفاً بها عالمياً ومشهوداً لقراراتها بالمصداقية والموضوعية وقادرة على تطوير ذاتها سعياً لضمان جودة التعليم وتحقيق التميز والتنافسية.

المشكلة لدينا ان التعليم في الكويت أمامه مشوار طويل، والوزارة تعلم بنسبة الجودة في مدارسنا، ومعاهدنا وفي الجامعة، والمشكلة الحالية هي المعلم الذي لا يحرص على عمله، مع غياب ضمير البعض، فلا يحدث انتقاء له، كما يحتاج تدريباً مستمراً، اضافة لضرورة ادخال التكنولوجيا المستحدثة، ومشكلتنا الأولى الآن هي ان نجعل الناس تؤدي عملها المطلوب فقط، وهذا من أساسيات الجودة التعليمية، وهذا يتطلب أيضاً رفع راتب المدرس، وأمامنا أفضل المعلمين وأفضل تعليم في العالم، ففي فنلندا التي تشترط تأهيلاً طويلاً للمدرس والحصول على درجة الماجستير قبل دخول الفصل – لذلك فهو يحصل على أعلى راتب في الدولة لدرجة ان القضاء يطلب المساواة به، ثم تأتي ألمانيا في المرتبة الثانية عالمياً، لأن التعليم أساس أي تقدم، ويجب ان نحرص على جودته.

● كيف تتحقق أهداف الهيئة؟

الهدف هو ان تسعى الهيئة الى تحقيق الأهداف في المستوى القريب والبعيد، والهدف الواضح ان تسعى لمستقبل التعليم بالتخطيط للتعليم وإدارة العملية التعليمية من خلال رؤية للمستقبل، فالتلميذ في المرحلة الابتدائية يجب ان يتعلم ويجهز لسوق العمل المستقبلي المتوقع بعد عشرة أعوام أو أكثر، وليس لسوق العمل الحالي، فالتعليم المتقدم في الخارج يقوم على هذا المبدأ، وفي الوقت نفسه فان الرؤية المستقبلية للتعليم تتمثل في التزام الدولة بتقديم تعليم عالي الجودة للجميع، كأحد الحقوق الأساسية للمواطن الكويتي، فالهيئة ركيزة رئيسية لضمان هذا الحق، باعتبارها المسؤولة عن ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية والمجتمع وزيادة القدرة التنافسية لتلك المؤسسات محلياً ودولياً.

● متى وكيف تحقق الجودة أهدافها في المؤسسات التعليمية؟

ــ الجودة والاعتماد، يهدفان في الأساس الى تكوين إنسان يبتكر ويفكر ويتعلم، والمسؤولية تقع على منظومة التعليم والتدريب ومؤسساتها، والتي ينبغي أن تصل الى مستويات الجودة في مدخلاتها وعملياتها ومخرجاتها، ولأن الجودة تمثل جانباً مهماً في العالم اليوم إلى الحد الذي جعل المفكرين يطلقون على هذا العصر «عصر الجودة»، حيث أصبحت الجودة أهم أساليب تحسين نوعية التعليم في هذا العصر، فهي لم تعد ترفاً تحتاجه المؤسسات التربوية، بل أصبحت ضرورة حياتية ملحة ودليلاً على بقاء المؤسسات التعليمية في أداء دورها المعاصر. فالرؤية المستقبلية للتعليم في الكويت تتمثل في التزام الدولة بتقديم تعليم عال من الجودة للجميع، كأحد الحقوق الأساسية للمواطن الكويتي.

● ما الدور الميداني لدى المؤسسات التعليمية لرفع الجودة؟

ـــ تقوم الهيئة من خلال عقد دورات وإقامة ورش عمل دولية للتعليم العالي وقبل الجامعي والتعليم الفني والتقني والتعليم الديني بمشاركة خبراء تعليم دوليين من دول ألمانيا وانكلترا وفرنسا وايطاليا وأسبانيا وبمشاركة هيئات الجودة في 7 دول عربية، والمنظمات الدولية منها الهيئة الألمانية للتبادل العلمي، والمركز الثقافي البريطاني ومنظمة اليونيسكو، ومجلس التدريب الصناعي ومنظمة التدريب الأوروبي للاطلاع على أحد ما توصلت اليه الخبرات الدولية في مجال جودة التعليم والاستعانة بكبار الخبراء ورؤساء الجامعات، وعرض خبراتهم على القائمين على العملية التعليمية في الكويت لإحداث النقلة النوعية في التعليم.

ولا بد من وضع خطة للهيئة مستقبلية وكيفية تنفيذها على كل المستويات؟ وهذا يعني ان التعليم العالي في الكويت يسير وفق المستهدف كما ان الهيئة تسعى للاعتراف الدولي بها ومن ثم الاعتراف باعتمادات الهيئة ما يسهم بتغيير الصورة الذهنية للتعليم في الكويت وبصورة افضل لتحقيق رؤية كويتية. باعتبار الهيئة حجر زاوية في بناء الكويت مع مؤسساتنا الوطنية. وان تقوم الهيئة بوضع مبادئ اعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعي ومتابعته والتأكد من تحقيق الجودة ومنحها للمؤسسة الموضوعية والعدالة، فلا تختلف نتائج الاعتماد باختلاف المراجعين، وتستند جمع الشواهد على اسس موضوعية. ثم الوضوح والشفافية بان تكون اجراءات الاعتماد واضحة ومعلنة، تدعم التقارير بلقاءات مع المعنيين بالامر والدقة والسرعة، ويستند الاعتماد على نظم معلومات دقيقة وتتوفر كوادر قادرة على التعامل بكفاءة معها ثم الشمول لجميع المؤشرات والمعايير والمجالات تغطي عمليات الاعتماد كل الممارسات والاستمرارية في عمليات الاعتماد لمسار عمل المؤسسة نحو الهدف المنشود اولا بأول ويوفر الاعتماد التقنية الراجعة الفورية، والتطوير بتحفيز المؤسسة على اجراء التقويم الذاتي دوماً، ويدعم بناء خطط التطوير للاداء الشامل، والرابط بين المؤسسة والمجتمع المحلي، فتعد شهادة الاعتماد ثقة المجتمع بالمؤسسة، وتنعكس نتائج اعتماد المؤسسة على اداء اعضاء المجتمع المدرسي والمحلي.

ومن مهام الهيئة ايضا المتابعة والمراجعة الدورية للمؤسسات التعليمية التي صدر قرار باعتمادها من الهيئة طوال فترة صلاحية شهادة الاعتماد وذلك من خلال التقارير الذاتية السنوية التي تقدمها المؤسسة للهيئة او ما تقوم به الهيئة من زيارات دورية للمؤسسة بهدف التأكد من استمرار استيفاء نشاطها والمبادرة لسحب الترخيص فور ثبوت مخالفتها.

ويصدر مجلس ادارة الهيئة قرارا بالغاء شهادة اعتماد المؤسسة وذلك في حالة فقد احد الشروط الاساسية للاعتماد او ارتكاب المؤسسة مخالفات جسيمة او نظام العمل او البرامج التعليمية التي تقدمها، او اذا ثبت ان البيانات او المستندات التي قدمتها المؤسسة للحصول على شهادة الاعتماد غير صحيحة، او ان المؤسسة حصلت على شهادة الاعتماد بطريق الغش والتدليس.



*نقلاً عن "القبس" الكويتية