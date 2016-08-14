فى محنة خلط الأوراق!

خلط أول: هناك تصور مطروح من جماعة منا أن صندوق النقد الدولى فرض نفسه علينا، ببساطة استيقظ ذات صباح واكتشف أن عليه أن يفرض أمورا صعبة على دولة ما، ولما كانت مصر من الدول التى لا يستسيغها لأسباب لم يوضحها أحد (الاستعمار ربما ويمكنك أن تضيف للخلطة الصهيونية والإمبريالية وجماعة الإخوان أو جماعة مبارك حسب الزاوية التى تضع نفسك فيها) فقد وقع عليها الاختيار لكى يطبق الصندوق سياساته «النيو ليبرالية» التعيسة. هذا المشهد ليس صحيحا من أوله إلى آخره، فالصندوق من ناحية منظمة دولية كانت مصر من مؤسسيها، وهى لا تملك جيوشا ولا أجهزة إعلام، وليس لديها من أسلحة إلا خبرة دولية وأموال الدول الأعضاء المخصصة لإقراض الدول ذات العجز الاقتصادى. ومن ناحية أخرى أن مصر هى التى دعتها لكى تقرضها، ومع الدعوة كانت المعرفة أن للصندوق قواعد للإقراض، فى مقدمتها أن تكون الدولة التى سوف تحصل على القرض يمكنها سداده، خاصة أن فيه تسهيلات فى أجَل السداد وسعر الفائدة. وإذا لم يكن ذلك مقبولاً فمن حق مصر ومثقفيها وكتابها أن يطلبوا من خبراء الصندوق الرحيل.

خلط ثانٍ: أن الأحوال فى مصر كانت على ما يُرام لولا أن جاءتها بعثة صندوق النقد الدولى لكى تعكر الخطط المصرية الأصيلة فى الإصلاح والتقدم والتنمية. والحقيقة أن ذلك لا أساس له من الصحة، وما حدث أننا دعونا الصندوق لأن لدينا عجزا كبيرا فى ميزان المدفوعات، وعجزا فادحا فى الموازنة العامة، وعجزا مرعبا فى الميزان التجارى، وعجزا مخيفا فى الاحتياطى الوطنى، وعجزا مذهلا فى قيمة العملة الوطنية مقومة بالدولار. معنى ذلك أننا ننفق بأكثر مما نجنى من موارد، ونستهلك بأكثر مما ننتج، ونستورد بأكثر مما نصدر، وتخرج من لدينا استثمارات بأكثر مما يأتى، وبعصا البيروقراطية السحرية أصبح لدينا سعر للعملة يضعه البنك المركزى، وآخر يوجد فى السوق السوداء، المدللة باسم «السوق الموازية»، وثالث لاستيراد السلع الأساسية، ورابع لاستيراد السلع غير الأساسية، وخامس للمسافرين إلى الخارج، وسادس لاستخدام الكروت الائتمانية. كل هذه «المهارة» فى إدارة الاقتصاد القومى لا دخل للصندوق بها، وإنما هى النتيجة الطبيعية للإدارة الاقتصادية المصرية الصميمة.

خلط ثالث: أنه أيا ما كانت السياسات التى سوف يقترحها الصندوق فهى سوف تؤدى إلى زيادة الأعباء على الفقراء ومحدودى الدخل، الذين لم يعودوا يتحملون غلاء الأسعار وندرة المال وعناء الأحوال. ويبدو الأمر كما لو كان أمرا متعمدا من جماعة قساة القلوب يعيشون فى الصندوق المشار إليه دون حساسية أو إحساس بأحوال الفقراء و«الغلابة». والحقيقة أولاً: أن الصندوق لم يكن له دخل فى الحالة التى وصل إليها فقر المصريين، فلا كان شريكا فى الثورات، ولا قام بانتخاب الإخوان المسلمين، ولا كان مساهما فى حكومات مصرية متعددة. وثانياً: الصندوق سوف يجد صعوبة فى الفهم أن يكون حال الفقراء ومحدودى الدخل هكذا، بينما يحصلون على 26% من الموازنة العامة دعما، وأكثر من مثله أجورا، ومثله أو أكثر فائدة الدَّيْن العام الذى تم اقتراضه إما لدعم الفقراء غير المباشر أو المباشر فى السكن والتعليم والصحة والضمان الاجتماعى وما يماثلها. وثالثاً: إذا كان ما لدينا الآن- خوفا من كل خطوة إصلاح اقتصادى- هو الخوف على الفقراء، فماذا كانت تفعل كل سياسات إدارة الفقر فى كل العهود المصرية؟!

خلط رابع: أن الصندوق لديه «روشتة» يريد تطبيقها أيا كانت ما تشير إليه قواعد «الرشادة» الاقتصادية والحساسية للأوضاع الاجتماعية، ومن باب التهديد فإن اتباع سياسات الصندوق سوف يؤدى إلى انفجارات اجتماعية وثورات سياسية. بالطبع فإن أحدا ممن يقدمون هذا الخلط لا يشير إلى ما إذا كان بقاء الأوضاع على ما هى عليه يُعد هو «الرشادة» الاقتصادية بعينها، وما إذا كنا كمصريين مؤهلين لتعليم العالم فنون الرشد الاقتصادى. الحقيقة شىء آخر مختلف تماما، وهو أن ما يقول به الصندوق هو نفسه الذى يقول به كل من أرادوا الإصلاح الاقتصادى فى مصر منذ زمن طويل، والذى أدى عندما طُبق بعض منه إلى أن وصلت معدلات النمو إلى أكثر من 7%، ووصل الاحتياطى النقدى إلى أكثر من 52 مليار دولار، وقبل ذلك وبعده تمت رعاية الفقراء ومحدودى الدخل إلى درجة أعلى- منسوبة إلى الناتج المحلى الإجمالى- من تلك الموجودة فى تركيا والهند والصين والبرازيل والولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أفريقيا ونيجيريا.

الصندوق فوق ذلك يقيم نصائحه على تجارب دول العالم الثالث الناجحة، والتى عرفت كيف تخوض معارك التحول من الفقر إلى الغنى بشجاعة وقدرة على إدارة الثروة ومحاربة العجز فى كل الموازين، وقبل ذلك وبعده مواجهة شعبها بالحقائق المرة كما هى. هل نتذكر تجربة اليونان، التى خاض حزب فيها الانتخابات على أساس رفض كل نصائح الصندوق والاتحاد الأوروبى، وعندما وصل إلى السلطة تم تنفيذ كل النصائح، وكان فيها مُر وعلقم، ولكن اليونان فى النهاية فى طريقها إلى بر الأمان؟

*نقلاً عن "المصري اليوم"