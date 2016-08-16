النهضة المغدورة في مصر!

فى عدد سبتمبر من دورية «الأطلنطى» كتب جرهام أليسون ونيال فيرجسون مقالا بعنوان «لماذا يحتاج رئيس الولايات المتحدة مجلسا من المؤرخين؟». وكانت بداية المقال أن الأمريكيين فى الولايات المتحدة يعيشون حالة من فقدان الذاكرة؛ ولكنهم ليسوا وحدهم فى هذه الحالة لأن القادة من صناع السياسة فى هذه الحالة أيضا، وهم يحتاجون ذلك بقوة فى التعامل مع الخارج. ولو أن جورج بوش كان يعلم الكثير عن الانقسام الشيعى السنى العميق فى العراق، وأن العراق كان محكوما دوما بأقلية سنية، لما قام بغزو العراق، ولكان أكثر حساسية للنتائج التى أتت فيما بعد. وكذلك الحال بالنسبة لباراك أوباما الذى لو عرف عمق العلاقة بين روسيا وأوكرانيا لما أخذت سياسته الأوكرانية المنحى الذى أخذته، ولما انتهى الأمر بضم جزيرة القرم إلى روسيا، ولما وصلت الأحوال الروسية الأمريكية فى أوروبا إلى ما وصلت إليه. النتيجة هى أن الرئيس الأمريكى يحتاج ليس مجرد عشاء سنوى يجريه مع المؤرخين الأمريكيين، وإنما مجلس دائم لهم يبقيه على معرفة بالجذور التاريخية لما يحدث وعليه اتخاذ قرار فيه.

المقال فيه ما هو أكثر من ذلك، وربما نعود له مرة أخرى، ولكن ما يهمنا هنا فى مصر أنه بقدر ما لدينا من تاريخ طويل (خمسة آلاف عام ومائتان من التاريخ المسجل والمكتوب منذ المملكة الأولى؛ وما قبلها من قرابة ألفين من الأعوام كانت الحضارة قد قامت فى بر مصر فى شكل مستوطنات وممالك متفرقة) فإن التاريخ ليس جزءا هاما من حياتنا المعاصرة. المقصود بالطبع ليس الفخر بالتاريخ المصرى، وليس التباهى به، ولا الغناء له عندما وقف الخلق جميعا ينظرون كيف بنت مصر المجد وحدها ولا كيف أن بناة الأهرام فى سالف الدهر كفوا المصريين الكلام عند التحدى، كما سطر حافظ إبراهيم وغنت أم كلثوم. المسألة هنا أن التاريخ بدروسه، وآلامه، وتطوراته، وإنجازاته وإخفاقاته، ليس حاضرا بالمرة لا فى ذهنية المصريين، وفى أحوال كثيرة لا فى ذهنية النخبة أو القادة. التاريخ بالنسبة لنا هو فى أكثر الأحوال عرض سينمائى لعصور آفلة، كانت فيها ملابس عجيبة وتماثيل عملاقة للفراعنة كنا حتى مطلع القرن التاسع عشر نظنها «لمساخيط» لا نعرف من أين جاءت؛ كما كانت فيها كثرة من الغزاة والفاتحين اليونانيين والرومان والعرب والمماليك والأتراك والذى كانت فيه مصر وسط ممالكهم درة فى تاج، ولكن المصريين لم يكونوا أكثر من تابعين فلاحين، وقاعدة هامة لمن يريد الزعامة أو الخلافة أو النفوذ وكفى.

الفيلم على أى الأحوال فيما بعد المرحلة الفرعونية الملونة غامض ومعتم أحيانا على مدى ألفين من الأعوام، وما برق فيه من لحظات مجد لم يظهر فى مشاهدها مصرى واحد. ولكن مصر والمصريين يبدأون فى دخول المشهد مع مطلع القرن التاسع عشر عندما بدأ العالم يتغير بالثورة الفرنسية والثورة الصناعية، وقدوم محمد على إلى مصر. ومن ساعتها ولدت مصر الحديثة كما نعرفها الآن، ولكنها أيضا ولأسباب غير معروفةـ لأن أحدا لم يدرسهاـ لم يتمثل أحد تاريخها. خلال العشرينيات من القرن الماضى، وفى أعقاب ثورة ١٩١٩، وقيام المملكة المصرية، وفى ظل ثورة تكنولوجية جبارة جديدة، كان هناك نوع من «عودة الروح» التى ظهرت ملامحها فى تمثال مختار عن «نهضة مصر»، وتأسيس أحمد حسين لمصر الفتاة، وعند وفاة سعد زغلول أقيمت له مقبرة فرعونية، ومعها أسس طلعت حرب بنك مصر بشعار فرعونى هو الآخر.

المدهش أن تاريخ هذه المرحلة من الوالى محمد على وحتى الرئيس السيسى لا نكاد نعرفه بأكثر مما هو معروف فى الكتب المدرسية التى تعرضه على طريقة تتالى الأحداث أو «كرونيكل» وكأنها قصة شعب آخر. الملوك والرؤساء لا يشيرون إلى تاريخ سابق فى خطبهم الرسمية، ولا يقارنون بين الدساتير، ولا يقتطفون من زعامات سابقة، وحتى عندما اقتطفنا استعرنا من زعماء أمريكيين (كانت هناك أغنية تقول للمصريين لا تقل ماذا سوف تعطيه مصر لك ولكن ماذا سوف تعطى لمصر، وهى مأخوذة دون حفظ لحقوق التأليف من الرئيس الأمريكى جون كينيدى؛ وعندما وضع شعار على «رؤية مصر ٢٠٣٠» فقد كان «مصر تستطيع» وهى منقولة عن شعار باراك أوباما «نحن نستطيع»). التاريخ المصرى الطويل جدا، والغنى للغاية بالتعددية والابتكار من الهندسة إلى الشؤون العسكرية، لا نكاد نعرف عنه شيئا بدليل أننا كلما نواجه موقفا من المواقف نفعل تقريبا ما فعلناه فى مواقف مماثلة سواء كان الأمر متعلقا بالتعامل مع صندوق النقد الدولى موخرا، أو قيام وزير الخارجية بزيارة إسرائيل أو اتهام التطبيع المسلط على مشاركة ممثل وممثلة مصرية فى مسلسل أمريكى. رد الفعل يظل دائما كما هو، وكأننا لم نمر بذات الوقائع من قبل، وكانت لنا نفس ردود الفعل والتى نكررها دوما بكلماتها وبياناتها وكأنه لا زمن مر، ولا تاريخ آخر جاء، ولا تغيرنا ولا تغير العالم.

ما سبق يمثل الحقيقة التاريخية الأولى التى تحتاج مراجعة قاسية لأنها تضع اللبنة الأولى للحقيقة الثانية وهى أننا ما بين محمد على والرئيس السيسى لم ننجح أبدا فى تحقيق انطلاقة تاريخية كبرى. أحرزنا بعض التقدم نعم، وطال عمر المصريين وهذه حقيقة، وزاد العمران وانتشر التعليم، وتعلمنا الاتصال مع العالم؛ ولكن قماشتنا ظلت دوما قصيرة التيلة، وكلما حاولنا التقدم بضع خطوات لا نلبث أن نقف بعدها مندهشين أحيانا إعجابا بأنفسنا لأننا تقدمنا، وأحيانا لأننا لم نتقدم جميعا بنفس العدد من الخطوات، وأحيانا لأننا لم يعد لدينا طاقة للحفاظ على طاقة الدفع فنبقى فى المكان أو نتراجع. باختصار لم نقم بالانطلاق الذى فعلته اليابان بعد محمد على بستة عقود، وفعلته أوروبا معه وعلى مدى قرنين من الزمان، وفعلته كوريا الجنوبية التى كانت مثلنا حتى عام ١٩٦٠ ثم من ساعتها وهى تجرى، ونحن وراءها بالكثير نزحف، وفعلته الصين فى ١٩٧٨، وتركيا فى ١٩٨٠، والهند فى ١٩٩٢، وأوروبا الشرقية والبرازيل وجنوب أفريقيا وباقى دول جنوب شرق آسيا خلال الربع قرن الماضى.

الحقيقة الثالثة أنه من محمد على وحتى السيسى كان هناك صراع على روح وعقل مصر بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر؛ ما بين شمال البلاد وشرقها، ومن كليهما هبت رياح وعواصف وغزوات وفتوح وأديان وحضارات. وفى الكثير من بلدان العالم يحدث مثل هذا من الشد والجذب بين حضارات متنوعة، ولكن الأقدار لم تقدر لنا أبدا ما كان لها من حكمة القدرة على الحسم، وظلت المراوحة دائما تقود إلى التقدم القليل أحيانا، والشلل فى أحيان أخرى. وفى كل الأحوال كانت النهضة والانطلاقة مغدورة بفعل أجنبى أحيانا (حرب يونيو ١٩٦٧) وبيدنا فى معظم الأحوال.

ما كان بيدنا ولد حقيقة تاريخية رابعة مؤلمة وهى أننا فى حالة ضياعنا التاريخى تسربت من بين أصابعنا البديهيات التى قامت عليها النهضة فى أمم العالم الأخرى التى كانت بعدنا ثم صارت معنا ومن بعدها سبقتنا حتى وصلت إلى عين الشمس. بديهية أنه ما من نهضة إلا وقامت على «العقل» و«التنوير المعرفى» والتعليم؛ ولا يوجد هناك إخفاق أكثر من مرور قرنين من الزمان وأكثر منذ محمد على حتى الآن بينما من لا يعرفون القراءة والكتابة يقتربون من ٣٠٪ من المصريين (فى كوبا الشيوعية وإيران الشيعية النسبة صفر فى المائة بين هؤلاء فى سن التعليم). والحديث متصل.

* نقلا عن "المصري اليوم"