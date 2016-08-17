الحرية بالنقاب!

ينتقد أنصار النقاب مَن يعترضون على انتشاره، وعلى ارتدائه أصلاً، بأنهم ينتهكون حق أن تمارس المرأة حريتها فى أن ترتدى ما تشاء! أى أنهم يلجأون الآن إلى حجة حرية المرأة بزعم أنها هى العنصر الفاعل فى هذا السلوك، بعد أن أثبت كثير من رجال الدين فساد تديين الأمر وقولهم الصريح إن النقاب دخيل على الإسلام وإنه ليس مُلزِماً للمرأة.

طيب، وبرغم أن الحرية، كفكرة وممارسة، لها العديد من التجليات اليومية ببدائلها المتعددة أمام المرأة، فما الذى يجعلهم يغفلون كل بنود الحرية ولا يذكرون سوى ما يُكبِّل المرأة؟ وكيف يفسرون أن ترتدى طفلة صغيرة النقاب وهى لا تعى من أمر نفسها شيئاً؟ هل هذا أيضاً قرار يعبر عن حريتها فى الاختيار؟ وأيضاً، لماذا لا ينتظرون على الفتاة حتى تنضج ليكون لها القدرة على ممارسة الحرية فى اتخاذ قرار الختان، وهو قرار مصيرى سوف يكون له أكبر الأثر على حياتها فى المستقبل حين لا يكون هنالك إمكانية لإصلاح ما حدث، ولا يكون هنالك معنى لتفعيل حريتها فى الاختيار؟

أضِف إلى هذا، انتشار ظاهرة فرض الزواج على طفلة لا تعى أصلاً حجم القرار ومسئولياته، دون أدنى اكتراث بمبدأ حرية الاختيار، خاصة عندما يكون عريس الغفلة فى عمر والدها أو جدها! وهى جريمة تُرتَكَب بكثرة، وللأسف، لا تزال الدولة مُغيَّبة عن الموضوع، ولا تزال الفتيات يُذبحن يومياً فى هذه الزيجات من أجل متعة ذكورية لا يمكن التبجح بأنها قائمة على حرية اختيار الضحية!

لقد راجت مؤخراً صور لعدد من النساء الكرديات السوريات وهن يدافعن بالسلاح عن وطنهن ضد تنظيم داعش الإرهابى، الذى يعتمد بالقوة أسوأ أشكال إذلال المرأة ويتفاخر بذلك! وقد أثارت الصور المقارنة الملحة بين منتقبة تجاهد بالنكاح فى صفوف داعش وأخرى سافرة تدافع بالسلاح عن حريتها وحرية بلادها!

متى نصل إلى اعتبار الأطفال مواطنين لهم حقوق المواطنة ويقع على الدولة مسئولية حمايتهم من الجرائم التى يقترفها ضدهم الآباء والأمهات؟

* نقلا عن "الأهرام"