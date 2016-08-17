لنشكرهم بطريقة أخرى

بلغني يا صاحب الشأن انك ممن يقرأ زاويتي كغيري من الكتّاب الدائمين، وانك يا صاحب الشأن تهتم بما يشغل الناس، وما يشغل الشارع في بلدي الحبيب، وبلغني انك تشتم من كلماتنا هموم الوطن، لهذا سأعرض هذا الموضوع انسجاما مع الانسانية التي اصبحت عنوان وطني، وهذا ما نفتخر به حقا.

هناك من يعيش وعاش على هذه الارض سنوات طويلة طويلة، كانوا خلالها نعم المقيمين والساكنين، لم يؤذوا أحداً ولم يخالفوا قانوناً، أضافوا للوطن كما اضاف هو لهم، يصفون الى جانب الكويت في كل قضاياها في كل مكان، لانها وطنهم كما يشعرون.

ما ان يسافروا الى مسقط رؤوسهم حتى يعدوا الايام ليعودوا الى بيوتهم بالكويت، يشموا رائحة شواطئها وعبق تاريخها، عاشوا ايام الخمسينات والستينات والسبعينات، وما زالوا بيننا، لا يطمعون في سكن مجاني او تعليم او علاج، لا يهمهم اذا ما اسقطت قروض او اعطيت مكافآت، وآخر همهم مزايا الكويتيين، ولكن ما يريدونه شيء واحد فقط.

ورقة عليها ختم مكتوب عليه «اقامة دائمة» من دون اي امتيازات، هم يعانون بهدلة تجديد الاقامات لهم ولابنائهم، فهذه الفئة التي عاشت بالكويت منذ 30 عاما واكثر، ولا توجد في ملفها اي شائبة تخالف قانوناً، تستحق ان يتم التعامل معها بشكل مختلف كليا عن كل الفئات الاخرى، بمعنى ان يعاملوا كأهل البلد، خاصة انهم، وكما كتب غيري من قبل، وكتبت انا اكثر من مرة، أصبحوا كباراً بالسن وتركهم ابناؤهم، واصبح وطنهم الاصلي غريبا عليهم، لانهم لم يعرفوا وطنا غير الكويت.

هذه اللمسة الانسانية مهمة جدا في بلد الانسانية بقيادة قائد الانسانية، خاصة اذا ما عرفنا ان عدد هؤلاء لن يكون كبيرا، بعد ان يكون شرط هذه الفئة نظافة الملف الامني.

وكما تم التعامل مع بعض اخواننا «البدون»، فمن الممكن ان ينسحب الشيء ذاته على من عاش على هذه الارض عقودا طويلة، لم يتركوا الا الأثر الطيب والايجابي فيها، علما بأن بعض اخواننا «البدون»، الذين منحوا اقامة دائمة كحل لمشكلتهم الانسانية، عاشوا على هذه الارض سنوات اقل من هذه الفئة.

ان موضوع تجديد الاقامات مع التطورات الامنية المحيطة، وتصعب الموضوع عاما بعد عام امر مرهق لكل من يسعى الى تجديدها، وما يصاحب ذلك من مزاجية في التعامل حسب نوع الموظف واخلاقياته، خاصة ان التجديد اصبح مطلوبا سنويا، وليس كما كان سابقا.

أرجوكم ادرسوا الموضوع، ولنشكر هذه الفئة من المقيمين المحبة للكويت والمخلصة لها والقديمة بها بطريقة مختلفة، بطريقة كويت الأصل، وكويت المحبة، وكويت الانسانية.. وجزاكم الله ألف خير.

* نقلا عن "القبس"