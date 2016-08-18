المريض النمساوي.. المريض الكويتي!

في النمسا أوصت دراسة حديثة نشرت مؤخرا بضرورة مراجعة «نظام الإجازات المرضية» المتبع بالبلاد حاليا، بعدما أكدت إحصائية عينية شملت قطاعات مختلفة تفوق ثلث القوى العاملة تقدر بـ 35 في المئة تداوم أو ترجع للعمل وهي مازالت مريضة ولم تتعاف تماما من المرض!

تقول الدراسة أن الأسباب التي تدفع بالعاملين الى مغادرة فراش المرض والعودة سريعا لأماكن العمل، تعود لأكثر من سبب، أهمها خشية الإحساس بالضغط بسبب ضيق الوقت المحدد لانجاز المهام، بالإضافة إلى قلق عام خشية فقدان الوظيفة.

وانعدام الأمان الوظيفي هو إحساس ينتشر حتى بين حملة الوظائف العليا، ولا يقتصر فقط على أصحاب الوظائف الهامشية أو الصغيرة، كما قد يتبادر إلى الذهن، ويعزز ذلك الإحساس المنافسة المفتوحة التي توفرها قوانين الاتحاد الأوروبي التي تسمح لمواطني دول الاتحاد بالمنافسة على الوظائف حتى في غير بلدانهم الأصلية.

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عندما قرأت خبر هذه الدراسة، التي نشرت الأسبوع الماضي في العاصمة النمساوية فيينا، ضربت كفا على كف وتمنيت أن نخلط إحساس المريض النمساوي بالمريض أو المتمارض الكويتي!

فالمريض أو المتمارض الكويتي يتفنن في استنزاف أجازته الطبية وفقا للقانون، وحتى خارج نطاقه قبل العطلة الرسمية بأيام وبعدها! فنجد أن الموظفين لا يداوم الكثير منهم قبل الإجازات «المبحبحة» التي يتفتق عنها ذهن مجلس الخدمة المدنية ومجلس الوزراء في الأعياد والعطل الرسمية. واقرب مثال على ذلك أنهم أعلنوا منذ أيام أجازة قد تصل الى 9 أيام لعيد الأضحى المبارك القادم! ويا ليت موظفي حكومتنا الرشيدة سيكتفون بهذه الإجازة الحاتمية الفريدة من نوعها في العالم، ولكنهم أو بعضهم كما قلت سيدّعون المرض قبل تلك الإجازة المطولة!

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هذا من ناحية المرضى أو مدعي المرض الكويتيين، أما الناحية الثانية وهي الأكثر وضوحا واختراقا للقوانين والمنطق، فهي حول المرضى من زبائن العلاج في الخارج في أيام أغلب قيادات وزارة الصحة المعاصرين، فيكفي أن الميزانية لهذا البند قد تصل إلى 600 مليون دينار كويتي أي 2 مليار دولار فقط لا غير! وكثير من هؤلاء من الممكن علاجه في مستوصف الحي الذي يعيش فيه، ناهيك عن أخذه لإجازة مرضية مدفوعة الثمن له ولمرافقيه من عملهم الحكومي، بالإضافة إلى دفع يوميات نقديه لهم وتذاكر طيران على الدرجة الأولى أو درجة رجال الأعمال، بالإضافة ايضا إلى الفواتير الفلكية التي تصل الى المكاتب الصحية من المستشفيات والمراكز الطبية الخارجية، وبعضها مزور ومضخم بشكل فاضح وواضح.

وقد ذكرت في مقال سابق أن موظفا في المكتب الصحي في باريس قال لأحد المراجعين للمكتب في شهر ابريل الماضي، عندما أبدى المراجع دهشته لكثرة مراجعي المكتب الصحي الكويتي في باريس، الذي يقع في جادة الشانزلزيه الشهيرة، إن لدينا حوالي 5 آلاف مراجع يتضاعفون في الصيف إلى حوالي 15 ألف مريض أو متمارض! وهذا هو سبب الأزمة التي تعصف بمرضى العلاج في الخارج حاليا في ظل الخطوات التشجيعية للتمارض من قبل وزارة الصحة الكويتية التي نتمنى عليها أن تأخذ بعض مرضانا المعالجين في الخارج إلى النمسا لعل وعسى أن يعديهم حس الضمير النمساوي وحبه للعمل، بدل التمارض الكويتي المصطنع!

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

*نقلا عن صحيفة "القبس".