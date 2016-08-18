عنترة بن سوبرمان

منذ بدأت الخليقة وناموس الحياة مستمر، فلم يزل البقاء «للأقوى» حتى ساعة إعداد هذا المقال. وكل ما في الأمر أن صفة الأقوى هي التي تغيرت وتبدلت، فبعد ان كانت القوة للأثقل أصبحت للأذكى. كانت الدبابة وصواريخها الثقيلة رمز القوة فأصبحت القوة تكمن في رقاقة الكمبيوتر التي تتحكم بأجهزة الدبابة وتوجه الصواريخ على نحو دقيق، سريع، ذكي، وقوي وفعال.

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في المجتمعات البشرية القديمة ارتبطت المعرفة بعمر الإنسان، بيد أن انتشار التعليم والتكنولوجيا الحديثة حرر المعرفة من قيد العمر، وصارت القوة لصيقة بالأصغر والأحدث. فأصبح الطبيب الشاب حديث التخرج الذي قام بدراسة أحدث النظريات والأجهزة الطبيبة أفضل من الطبيب العجوز. وفي الماضي كانت «القوة الصلبة» ممثلة بالجيوش تقرر من هو الأقوى فأمست «القوة الناعمة» اليوم هي التي تحسم المسألة، في زمن يلعب فيه الإعلام الاجتماعي الدور المؤثر في حياة الأفراد والمجتمعات.

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إسرائيل دولة صغيرة بيد أنها دولة قوية بقدراتها العلمية والتعليمية، فما عادت المساحات تعني القوة ولا عدد السكان ولا التاريخ، فقد تتفوق دولة حديثة التشكل على دولة لها تاريخ ماجد عريق، وخير دليل الولايات المتحدة الأميركية دولة عظمى، حديثة، بلا ماض. بعد أن فشلت في البحث عن بطل تاريخي لها، كمثل سائر دول العالم، قررت التوقف عن البحث، وشرعت بصناعة بطل يأتي من المستقبل لا من الماضي، وهكذا ولد.. سوبرمان!

*نقلا عن صحيفة "الأنباء".