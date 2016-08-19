البورصة.. وطني الأكبر

في «تويتر» قمت بكتابة تغريدات أتساءل فيها عن شكل الدول والكيانات السياسية في المستقبل؟ وهل تحل الشركات أو غيرها من كيانات اقتصادية محلها فيصبح لدينا مواطن «سونيّ» يعمل في شركة سوني ويحمل جواز سفر صادر عنها، ومواطن آخر «سامسونغي» يعمل في شركة سامسونغ، وهل يحل مجلس الإدارة محل الحكومات، ويصدر التعليمات «القوانين» التي على مواطني الشركة احترامها والعمل بها، بصرف النظر عن المكان الذي يقيمون فيه؟

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نشرت هذه التغريدات المتسائلة فتلقيت بعض التعليقات عليها.

ومنها تعليق أشار إلى «القبيلة» ككيان اجتماعي سبق الكيان السياسي المتمثل في «الدولة» فلماذا نستغرب - يقول صاحب التعليق - التحول إلى الكيانات الاقتصادية (الشركات)؟ وقام آخر بالتعليق من واقع تجربته الشخصية فقال انه عاد قبل أيام من مؤتمر انعقد في اوروبا حيث قام المنظمون بوضع «لوغو» الشركة التي يعمل بها كل مشارك وهم من دول مختلفة، وكأن اللوغو أو شعار الشركة حل محل العلم الوطني للدولة، ولم يتبق إلا عزف «النشيد المؤسسي» على غرار النشيد الوطني!

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متابع ثالث لفت الأنظار إلى أن الشركات الناجحة تقدم «الأمن الوظيفي» أكثر مما تقدمه الحكومات الفاشلة أو الفاسدة.

الأمر الذي قد ينقل مشاعر الولاء للأوطان منها إلى جهات العمل.

أما أحد الأفاضل فأشار بتعليق ذكي إلى انحسار تأثير المنتخبات الوطنية لكرة القدم «دول» على الجماهير، وتزايد تأثير الأندية الرياضية «شركات» التي بإمكانها تطعيم فرقها باللاعبين المهرة من مختلف الجنسيات، والتي أصبحت اليوم توحد الجماهير بمختلف أديانها وأعراقها وألوانها.

* نقلاً عن "الأنباء"