منظومة الأهلى

ما يحدث فى الأهلى نتاج طبيعى لمنظومة مجحفة ومتغطرسة، سقفها شعار «الأهلى فوق الجميع»، وقاعها «إرهاب الألتراس»، وبينهما: تدمير فكرة «المنافسة» من خلال تفريغ الأندية الأخرى من الكفاءات. حرمان المنافس التقليدى (الزمالك) من أى لاعب مميز حتى إذا لم يكن الأهلى فى حاجة إليه (دكة جوزيه.. لو تذكروا!). التعامل مع اللعبة باعتبارها دولاب كؤوس ودروع وألقاب وليست فناً وأخلاقاً ومنافسة شريفة. تحويل الجمهور إلى طرف مؤثر فى صناعة القرار. ترك العنان لـ«الألتراس» ليتحول إلى تشكيل عصابى، ثم إرهابى. السماح لـ«الإخوان» باختراق النادى، جمهوراً وفريقاً وإدارة. تحويل اللاعب إلى «سلعة»، وتحويل «البطولة» إلى «شهوة» (الفوز ودونه الموت). التأثير فى قرارات المؤسسة الكروية استناداً إلى «إرهاب الأغلبية».

* نقلاً عن "الوطن"