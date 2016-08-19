يخرج «الإخوان» من الباب فيُستعادون من النافذة

من يدرس تاريخ الجماعات والتنظيمات التى توظف الإسلام لحيازة السلطة السياسية وتحصيل الثروة الاقتصادية يجد أنها تسير بشكل حلزونى متصاعد، فهى تُضرب إثر مواجهات مع الدولة، فتتراجع إلى الوراء مرغمة، ثم لا تلبث أن تعود أوسع وأقوى مما كانت عليه، لتصبح حركتها عبارة عن دوائر متداخلة ومتسعة فى اتجاهها إلى أعلى، بغض النظر عن المدى الزمنى الذى يستغرقه اكتمال هذه الدائرة الناقصة.

وقد تكون الضربة قوية فتسقط هذه الجماعات إلى الخلف بعيدا، لتصير دائرة صغيرة محاصرة، وقد تكون الضربة ضعيفة فتتراجع خطوات قليلة إلى الوراء. وإذا واتتها ظروف مساعدة تكون رحلة الصعود سريعة، أما إن عاندتها فقد تستغرق هذه الرحلة زمنا طويلا.

فى رحلة الصعود تلك تستفيد هذه الجماعات، إلى حد ما، من تجارب الماضى، ليس فى تغيير وإصلاح الخطاب، إنما فى صناعة الحيل والتدابير الخفية فى تعاملها مع السلطة، وأساليب التواصل المجدى فى تعاملها مع المحيط الاجتماعى، بغية خداعه، وجذبه إلى فضاء تلك الجماعات، التى لا ولاء لها إلا لنفسها، ولأفكارها التى تنطوى على تصورات وقيم سلبية تشد إلى الخلف.

ولا يعود هذا التطور الحلزونى إلى الذكاء التنظيمى لهذه الجماعات، إنما هناك عوامل عدة تغذيه وتزكيه وتقويه، بعد أن تصنع وجوده، وهى هنا أشبه بمن يحمل زيتا يصبه على النار كلما خبتت. وفى وضعها هذا باتت تلك الجماعات وكأنها العنقاء التى تبعث دوما عفية من تحت الرماد.

أول هذه العوامل هو حاجة السلطات السياسية إلى تلك الجماعات، فكلما كانت تضعف بعد أن تتلقى ضربة قوية من سلطة حاكمة، تأتى سلطة أخرى لتقويها، حين تستعين بها، لاستخدامها فى ضرب التيارات المدنية، يسارية وليبرالية، ولتوظيفها فزاعة فى وجه كل من يطالب بتداول السلطة، وتوسيع المجال العام، والتعددية السياسية، واحترام حقوق الإنسان، وصيانة الحريات العامة، إذ تقول السلطة لكل هؤلاء: إن البديل لى هو الجماعات الدينية المتطرفة، وليس أمامكم من سبيل سوى الوثوق بى، والوقوف خلفى، فأنا الوحيدة القادرة على التصدى لها، وحمايتكم منها.

وثانى هذه العوامل، ويقع بيد السلطة الحاكمة أيضا، هو تفريغ الساحة من المنافسين السياسيين، حيث يحرص أهل الحكم دوما على ضرب أى بدائل حقيقية لهم، لاسيما إن كانت من التيار المدنى، وهذا يجعل أتباع «الإسلام السياسى» قادرين على أن يطرحوا أنفسهم طيلة الوقت بوصفهم «البديل»، بل يزيدون على ذلك ويقولون للناس إنهم يمثلون «الحل» و«الوعد» و«الأمل» الذى عليهم أن يلتفوا حوله، ويعولوا عليه، ويعملوا على نصرته، بكل قدرتهم، أو على الأقل ما يتمكنون من الجود به.

والعامل الثالث له صلة بما سبق، إذ تستغل الجماعات الدينية السياسية الضعف المزمن للتيار المدنى فى الحفاظ على وجودها وقوتها، وهو ضعف تقف خلفه عوامل ذاتية ترتبط بتشتت المدنيين وهشاشة علاقته بقاع المجتمع وتراجع إمكاناتهم المادية، أو بسبب عوامل من خارج هذا التيار مثل الهجوم الضارى الذى يتعرض له خطابه، أو استهدافه المستمر من قبل السلطة الحاكمة، والذى يحرمه من تكوين حزب قوى على غرار ما كان للوفد قبل 1952 فى مصر.

ولا يبتعد العامل الرابع عن كل هذا، وهو غياب «المشروع الوطنى» الذى كان قادرا على جذب انتباه الناس، وربطهم به، بما أضعف قدرة «الإسلام السياسى» على التعبئة والحشد.

فأيام كان هذا المشروع منصبا على الاستقلال الوطنى والدستور الذى تبناه «حزب الوفد» بزعامة سعد زغلول ثم مصطفى النحاس، إذ كان هو حزب الحركة الوطنية بامتياز، القادر على خلق شبه إجماع شعبى حوله، بما قطع الطريق أمام تمدد جماعة الإخوان، رغم توظيفهم من قبل الإنجليز والملك وأحزاب الأقلية لضرب «الوفد».

وتكرر الأمر نفسه، فى اتجاه آخر، حين كان هناك مشروع وطنى تبناه جمال عبدالناصر، أخذ بعقول ونفوس وأفئدة الأغلبية الكاسحة من الجماهير، ولم تنجح الدعاية المضادة من جماعة الإخوان فى إكسابها أى تعاطف وقتها.

وكل هذه السدود والحدود التى حالت دون تمدد الإخوان فى الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين بعد أن تلقوا ضربتين قويتين من السلطة المصرية الحاكمة فى 1954 و1965، سرعان ما انهارت مع انهيار المشروع الوطنى، الذى لم يكن يملكه نظاما السادات ومبارك، ولا يزال غائبا حتى الآن.

والعامل الخامس لهذه العوامل هو القوة المتواصلة التى يضخها الخارج فى أوصال هذه الجماعات والتنظيمات، فى سياق توظيفها لخدمة مصالحه. فمن المنشأ قامت هذه الجماعات على أكف الخارج، إذ لعب الاحتلال الإنجليزى دورا أساسيا فى إنشاء «جماعة الإخوان المسلمين» فى مصر، و«الجماعة الإسلامية» فى الهند، وفق قاعدة «فرق تسد» التى برع الإنجليز فى تطبيقها، وذلك لإجهاض الحركة الوطنية المدنية التى كانت تطالب بالاستقلال.

وعاد الأمريكان، الذين ورثوا نفوذ الإمبراطورية البريطانية فى العالم الإسلامى، ليوظفوا هذه الجماعات فى مواجهة الاتحاد السوفيتى السابق، مثلما رأينا فى حركة الجهاد الأفغانى، التى حشدت إليها «سى. آى. إيه» عددا هائلا من شباب العالمين العربى والإسلامى، وبعدها جاءت «القاعدة» ثم «داعش» التى تتراكم الأدلة والقرائن على أنها، فى جانب مهم وأساسى منها، صناعة خارجية.

ولأن القوة الخارجية تستعمل هذه الجماعات والتنظيمات كـ«حصان طروادة»، الذى يُمكِّنها من أن تدس أنفها فى شؤون بلادنا، فهى حريصة كل الحرص على أن تبقى هذه الجماعات موجودة ومستمرة وقوية، ولذا تمد لها يد العون كلما تلقت ضربات من السلطات الحاكمة، كى ترمم نفسها، وتشكل تهديدا للسلطة، وتواصل وظيفتها التاريخية فى إعاقة مجتمعاتنا عن التطور فى اتجاه المدنية والتحديث.

والعامل السادس هو استغلال التدين المنساب فى المجال العام، لجذبه نحو المشروع السياسى لهذه الجماعات. فكثير من الرؤى والمقولات التى تطلق على المنابر وفى أروقة المعاهد الدينية والجمعيات القائمة على «الدعوة» تتماهى مع جوانب من مشروع «الإسلام السياسى»، وبالتالى تحرث الأرض أمامه وهو يلملم جراحه، ويرمم شروخه، ويسعى إلى العودة مرة أخرى ليصبح رقما ذا بال على الساحة الاجتماعية ـ السياسية.

أما العامل السابع فهو أخطاء السلطة الحاكمة فى التعامل مع الجماعات الدينية السياسية، إذ تصر على أن الحل الأمنى هو الأنجع، وتجهل أو تقلل من قيمة الحلول الأخرى الأقوى والأرسخ. فمواجهة هذه الجماعات يجب أن تتأسس على أن المعركة معها فكرية بالأساس، وهنا يبدأ دور التعليم والتثقيف والإصلاح الدينى والإعلام فى المواجهة، ثم هى معركة سياسية تتطلب وجود حياة سياسية طبيعية تصنع بمرور الوقت البدائل المدنية.

فإغلاق المجال السياسى، واحتداد القمع والكبت، يعطى فرصة للجماعات الدينية السياسية كى تنمو، مستغلة تعويق الآخرين، الذين يفتقدون مع القمع أى فرص لتنمية وجودهم بالتواصل مع الناس، بينما لا يعدم «الإسلام السياسى» وسائل الوصول إلى الجمهور، عبر منابر المساجد والجمعيات الخيرية والمناسبات الدينية.

لكل هذا نجد أن الجماعات الدينية السياسية، وفى مطلعها جماعة الإخوان، امتلكت دوما القدرة على «التطور الحلزونى» عبر التاريخ الحديث والمعاصر، بينما يعتقد المتعجلون والغافلون، من أهل الحكم، مع كل ضربة يوجهونها إليها أنها قد انتهت إلى الأبد، مع أنهم لم يفعلوا ما يؤدى، على الأقل، إلى تعويقها تماما. وهنا يثار السؤال: إلى أى حد يستفيد الإخوان حاليا من كل الإخفاقات التى تحدث للسلطة الحالية؟، وهل هذه السلطة ستجد نفسها فى النهاية مضطرة إلى استعادتهم وتوظيفهم خدما لديها مثلما فعلت السلطات السابقة لمنع تقدم التيار المدنى الذى يطالب بتداول الحكم والتعددية والحريات والحقوق العامة؟... الإجابات ستتكشف فى وقت غير بعيد.