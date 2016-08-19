«كوريدور» روسي.. في العمق العراقي والإيراني!

تطورات لافتة وخطيرة تحصل في تبادل المصالح السورية والعراقية والإيرانية مع روسيا، وحصيلة ذلك هو فتح «كوريدور» لروسيا في الأجواء العراقية والإيرانية كما صرح بذلك رئيس الحكومة العراقية بالأمس القريب.

طبعاً المبرر الطاغي لذلك هو تمادي «داعش» في الطغيان والعبث في تلك الدول التي ابتليت به لأسباب داخلية أولاً، من ثم تداخلت الأسباب مع أن الموت واحد والنتائج المترتبة على «الموت السياسي» كذلك واحدة.

في هذه الأجواء الأكثر سخونة تصاغ لنا حكاية جديدة من حكايات ألف ليلة وليلة السياسية عن «القاعدة» التي تمتد جذورها إلى «داعش» الذي دنس طهر الإسلام ونقاءه عبر أفاعيله المنكرة لدى العالم أجمع وليس لدى العرب والمسلمين فقط، لأن الكل شركاء في تجرع «حنظل» هذا التنظيم الذي نخشى من خروج تنظيمات أخرى من تحت «إبطه» النتن، وما هو أشد تنكيلاً بالأبرياء وأنكى.

لا نعرف على وجه الدقة، إن كان السماح بإنشاء هذا «الكوريدور» الروسي في الأجواء العراقية والإيرانية، بعد أن استبيحت كل سوريا للروس بإذن و«بشارة» من عند الأسد السوري الذي يبحث اليوم عن غابة إنسانية يأمن بها على عدم تقليم مخالبه أو قلع أظافره أو خلعه، وفق السيناريوهات الدولية التي تتغير تقريباً على مدار السنة، في تجارب مخبرية صاعقة لكل من يتابع عن كثب ما يدور على الأرض السورية والعراقية والإيرانية من تجاوزات لأبسط حقوق الإنسان غير المعترف بها في تلك المناطق المنصهرة.

في مثل هذه الأحوال المتغيرة ثوابتها قبل متغيراتها نسمع دائماً عن «الخطة أ» و«الخطة ب»، ولكن في المعادلة التي يحارب العالم بها «داعش» لم نعد نسمع فيها عن هاتين الخطتين المعروفتين على المستوى الدولي عند اشتداد الأزمات إلى حجم ما نواجهه حالياً على أكثر من صعيد.

ويمكننا إدراك ذلك من خلال «مؤتمر جنيف» متعدد تسلسل الأعداد ومؤتمرات السلام العربية الإسرائيلية، وأخيراً وليس آخراً المؤتمرات التي عقدت لحل العقدة اليمنية التي عَلِّقت في الكويت لأكثر من ثلاثة أشهر ولازال الحبل على الجرار.

في كل ذلك هناك المعادلة الروسية الجديدة التي اعتمد عليه البعض لإعادة رسم السياسة الدولية أو النظام العالمي الجديد الذي أعلن عنه منذ عقود ولم يكتب له الحياة، بل أجهض بالقطب الواحد بعد القطبين، حتى الوصول إلى نظام «اللاقطب».

ولذا نستطيع القول إن سوريا اليوم قطب، وإيران قطب والعراق قطب وروسيا عادت قطباً مرة أخرى، وتريد أن تعيد كرامتها التي أهدرت في أفغانستان كما ذكر ذلك أحد المحللين الغربيين.

وأوروبا كذلك قطب وأميركا بلاشك قطب لا يستهان به، ولكن لم تعد أوحد، بل قطب خلفي بعد أن كانت دائماً في مقدمة الأقطاب المتعددة.

قد يظن البعض أن عالم تعدد الأقطاب أفضل، من أن يتحكم في مصير العالم قطب أوحد كأميركا أو روسيا أو الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع كل هذه المكونات الدولية.

لكن ما تفور به الأرض السورية والعراقية واليمنية والليبية والصومالية واللبنانية والإيرانية بعد الإعدامات العشوائية التي طالت علماء كباراً فجرت رؤوسهم بدل الإحسان في إعدامهم وهو ما دافع عنه لاريجاني في قوله «جميع الإعدامات التي قمنا بها تمت وفقاً للشريعة الإسلامية، وكل من يعترض على هذه الإعدامات فهو منافق وعميل ويستحق الإعدام أيضاً».

هذه هي السياسة التي تدير كافة المناطق الملتهبة ولو بأساليب مختلفة، ومن يعترض على «الذبح الإسلامي» لهذه الشعوب «المستضعفة» وفق السياسة الإيرانية على الأرض وليس حسب معادلة الجيرة الجغرافية الإجبارية والإسلام الذي ينحر على مذبح «المذهبية» و«الطائفية»، وقد جاء «داعش» ليزيد الطين بلة، بل والأعظم من كل ذلك هو مشاركة بعض محاربي هذا التنظيم في ممارسة أفعال «داعش» المجرّمة بما هو أكثر من «الإرهاب» في المزيد من قتل الأطفال الرضع والشيوخ الركع والبهائم الرتع والبِيَع، فهذه حتى الآن جزء يسير من إعطاء روسيا «كوريدوراً» صغيراً في الأجواء العراقية والإيرانية، فما أفرح «داعش» بذلك؟!

* نقلاً عن "الاتحاد"