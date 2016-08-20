حياة من دون هواتف!

عشنا عقودا من الزمان من دون هواتف نقالة في جيوبنا وحقائبنا اليدوية، كما نرى الآن.. ودرسنا في الخارج بالدول الأوروبية.. وكنا نتواصل مع أهلنا من خلال كتابة الرسائل – الجميلة – ومن خلال الاتصال الهاتفي معهم عن طريق مكاتب البريد.. ولم نفقد أو يفقد الأهل معنا الاتصال يوماً.

وعشنا سنوات طوالا مع الهاتف الثابت في المنزل والمكتب، ولم يشتك أحد منا يوماً من قلة اتصال أو تواصل.. حتى ابتلينا بالهواتف النقالة التي سميت بداية «هواتف السيارات»، لأنها كانت تثبت في السيارة بتثبيت ماكينة جهاز الاتصال في الصندوق، أما جهاز الاتصال فيثبت في السيارة على يمين السائق، وكان ملاك تلك الهواتف يتميزون ويفتخرون بذلك التميز عن طريق هوائي صغير طوله شبر ينتهي بحلقة حمراء. ثم غزت جيوبنا آلات البيجر Pager، نرى منها من اتصل بنا كما يظهر رقمه على شاشة البيجر لنقوم بمعاودة الاتصال به من جهاز ثابت أو نقال.. لتتطور هذه الأجهزة سنة عن سنة بشكل مذهل بسرعته، مما يعجز المرء عن ملاحقته.. فنلاحظ أن الشركة الفنلندية، التي احتكرت صناعة وبيع وتوزيع هذه الهواتف لسنوات لجميع أنحاء العالم، تعجز عن مجاراة الهواتف الذكية الأميركية التي صنعها الأميركان والكوريون الجنوبيون وغزوا فيها العالم من أقصاه الى أقصاه! لدرجة أن الشركة الفنلندية أعلنت عن إفلاسها وتصفيتها..

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الآن العالم من أقصاه الى أقصاه توحد باستعمال هذه الهواتف السوبر ذكية.. فنرى مستخدميها في أميركا وكل الدول الأوروبية والعربية وجنوب شرق آسيا والهند..

وقد فوجئت عندما شاهدت الكل في فرنسا من عامل البناء إلى نادل المقهى يستخدم تلك الهواتف، ومعروف عن الفرنسيين تجنبهم ما هو أميركي عادة!

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في الكويت كما في كل دول العالم، الكل يقتني هذه الأجهزة من عمال التنظيف في الشارع، إلى حراس الأمن في المجمعات، إلى الشباب من كلا الجنسين، والفاشنستات والمغردين والمغردات.. فأصبحنا في سوق عكاظ الكتروني مزعج، تختلق فيه الأخبار وتروج الإشاعات ويساء الى سمعة الشرفاء.. فهذا الفضاء مفتوح للكافة تدلي فيه بدلوها..

تشاهد هذه الأجهزة المزعجة بأيدي الناس وهم يقودون سياراتهم وفي الشوارع والمقاهي والحفلات وفي المنازل على الغداء والعشاء والفطور وأوقات الفراغ.. فالنظر للجهاز أصبح له الأولوية حتى في الدواوين!

لذلك يجب القيام بحملات على غرار ما تقوم به الدول، التي «بلتنا» بهذه الأجهزة المفيدة – المزعجة، للحد من استخدامها والرجوع الى التواصل البشري..

ففي واشنطن الولايات المتحدة، أطلقت الأسبوع الماضي مجموعة تدعى «كومون سنس» Common Sense معنية بتثقيف الآباء والأمهات، دعوة للتخلي عن الهواتف الذكية أثناء وجبة العشاء – على الأقل – وهي الوجبة الرئيسية هناك، والتي تجمع كل أفراد العائلة مع بعضهم بعضا، وأطلق على الحملة «عشاء بلا هواتف» عن طريق هاشتاق بنفس بالعنوان نفسه..

وأنا أتمنى أن تطلق لنا مجموعة نفع عام مستنيرة حملة تطلق عليها «حياة من دون هواتف» لمدة يوم بالأسبوع! أو «غداء بلا هواتف» أو «قيادة سيارة من دون هواتف».. المهم أن نتخلص ولو للحظات من ذلك الجهاز المفيد – المزعج!

.. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

*نقلا عن صحيفة "القبس".