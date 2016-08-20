عالم فقاعات

أكثر ما يقلقنا وسط كل هذا الشيوع الفادح للفساد... كل هذه الحروب وعمليات التدمير المبرمجة لأخلاقيات الانسان والمجتمع... أكثر ما يقلقنا، صغارنا، أطفالنا وشبابنا المراهقين، وهذا الكم الهائل من التشويه الذي لحق بعقلياتهم ونفسياتهم. فنجدهم يلهثون خلف أوهام استهلاكية، وفقاعات مظاهر مخادعة في عالم يتغير بضغطة زر ولقطة أو شات أو تغريدة وسناب. يعيشون حياة تكنولوجية افتراضية بعيدة عن الاتزان النفسي، عن المحتوى الجوهري لماهية الانسان... عقله، فكره، مبادئه، أهدافه بالحياة ومواهبه الكامنة.

وحين ننظر لهوامش مكملة لحياة هؤلاء الصغار، فمن ناحية، لا نجد رقابة ومتابعة أهل، تشارك وتساهم في فرز المعلومات، وتسليط الضوء على الصح مقابل الخطأ، وتصويب السلوك باتجاه بناء شخصية مركزية تقوم على أسس أخلاقية متينة. أما من ناحية أخرى، فنجد نظاماً تعليمياً قديماً متهالكاً، لم يواكب قضايا العصر. مناهج لا تزال تنتهج التلقين والحفظ والتفريغ وليس التفكير والابتكار والابداع. ومخاطر وسائل الاتصال التي فتتت التشكيل الشخصي للطفل والشاب، خلقت له عالماً هلامياً لا يرتكز على شيء سوى الكذب والخديعة والتجميل المشوه.

فكل برنامج يقدم برامجه الخاصة التي تلون وجهك وتغير ملامحك وتضيف على صورتك، فتجعلها ظاهرياً أجمل لكن فعليا مزيفة مصطنعة وغير حقيقية. وهل نجرؤ على ابعادهم عن عالمهم الحالم هذا؟ بالتأكيد لا. لقد أدمنوا النت والمواقع لدرجة الذوبان فيها. نشرت منذ أيام بـ «تويتر» حكاية أم علقت ورقة على الثلاجة تقول فيها لأبنائها «ان كنتم تريدون كلمة سر الواي فاي الجديدة، أنجزوا هذه المهام أولا...» وكتبت لكل واحد واجباته المنزلية. هكذا تكون التربية. بتهذيب التعلق بالنت وحرص الوالدين على عدم وصوله لحالة الهوس والهذيان. فكان من الطبيعي التعليق المتوقع على حكايتها: أننا لا نستطيع فعل ما فعلته هذه الأم... ببساطة لا نقدر، ما يعني أن الأبناء يسيطرون على مفاتيح اللعبة وليس العكس، ما يزيد الأمور خطورة.

قص عليّ أحد أولياء الأمور بذهول من يومين تهافت الشباب والبنات على موديل موبايل جديد، يتمتع بخاصية امكانية استخدامه تحت الدش. معلقا بسخرية، وكأن هؤلاء الصغار لا يستطيعون الاستغناء عن النت أثناء الشاور أيضا. متى سيستيقظ هؤلاء؟ متى سيبدأون عيش حياتهم فعلياً على أرض الواقع وليس في الأوهام.

*نقلا عن صحيفة "الرأي".