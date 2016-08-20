نقمة النسيان

فجأة، وجدت اسمي الأكثر تردداً في غرفة الأخبار، كلما قال أحد الزملاء عمران ظننت أنه ينادي علي فألتفت، ثم أكتشف أنه يقصد الطفل عمران السوري. مصادفة بائسة.

في المصائب الفردية لا بد أن يكون النسيان نعمة. يخسر البني آدم صديقه ثم بعد حين ينسى الفاجعة وتمشي الحياة، ينكسر الآيفون بما فيه من صور تلملم ذكريات مختلفة ثم تشتري هاتفاً آخر وتستعد لتخزين صور جديدة، تخص بداية جديدة وتبدأ ذكرياتك المحسوسة من نقطة أخرى.

لكن نسيان المصائب الجمعية شيء آخر تماماً. طوت الأيام ذكرى الطفل إيلان، الكردي الذي لفظه بلده فلفظه البحر بدوره إلى الشاطئ جثة هامدة، وقامت القيامة حينها.. ثم قعدت بأريحية على كنبة التفرج مجدداً. كيف لنا أن نقاضي البحر في مسائل أخلاقية؟ مساكين من لا برَّ لهم ولا بحر.

كم عمران في حلب؟ وفي سوريا؟ الجواب: ملايين، والمدنيون بشكل عام هم وقود الحرب. المصادفة الحزينة ابتسمت أو ربما بكت للطفل الحلبي، فحدث لأمر ما أنْ حضرت الكاميرا وقت ارتكاب الجريمة؛ خطيئة تحويل مضاجع الأطفال إلى ركام متناثر على وجوههم. ورأينا كيف فشلت يد عمران الصغيرة في إزالة غبار الحرب عن وجهه، مثلما فشلت أيدي مئات آلاف الأطفال في سوريا، وربما في اليمن وفي العراق وفي فلسطين لكننا لم نر، ومرات نتغاضى.

هل سنقول إن النسيان نعمة ونمضي؟ هذه جريمة موازية لتلك.

تذكّر التاريخ جرائم كثيرة وكانت بلا دليل، غير "ذمة الراوي". لليوم تركيا مطالبة بالاعتراف بإبادة الأرمن، التي هي في رقبة الدولة العثمانية المنقرضة أصلاً، وألمانيا تشعر حتى الآن بخليط من الخجل والقرف من الإقرار بالمحرقة اليهودية.

للمهووسين بجمع الأدلة: ها هي الصور والفيديوهات لإيلان وعمران وكثيرين تملأ الكون، ماذا ينتظر العالم لعقد محاكمة لا أدري لمن، على اختلاف شكل الإجرام ووقته؟ لا شك أنه ينتظر الصورة اللاحقة ليبكي عليها، وستسقط تلك الجرائم بالتقادم.

عزيزي عمران، ربما ستضع الصدفة، التي ساقت الكاميرا إليك وأنت لا تعلم ماذا حلّ بك، هذا المقال بين يديك بعد أن يفنى جيل ويأتي آخر. أتمنى وقتها أن تكون قد نسيت فعلاً المأساة، لأن السلام يكون قد أرخى جدائله على كفتي هذا العالم المهترئ.. وأن يكون النسيان وقتها نعمة فعلاً.