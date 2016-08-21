أهلى وزمالك!

أظنه كان يوماً فى نهاية الربيع أو فى أوائل الصيف عام ١٩٥٩عندما كنت عائداً مع أخى الأكبر د. لواء محمد قدرى سعيد من مكتبة رفاعة رافع الطهطاوى بمدينة سوهاج، حيث كان يعمل الوالد فى ذلك الوقت. قمنا كما هى العادة بشراء صحيفة اليوم مناصفة بنصف مصروفنا اليومى، وكان العنوان رئيسيا حول مباراة مهمة لكرة القدم بين الأهلى والزمالك. ورغم أن كلينا لم يكن لاعبا لكرة القدم، أو بارعا حتى فى فهم قواعدها، ولكن ما بدا من أهمية الموضوع دفعنى لإيضاح أن مصر كلها منقسمة إلى ناديين: الأهلى والزمالك، وأن التقاليد تستدعى تشجيع أى منهما، وحتى يكتمل الملعوب لابد من انقسام حتى تكون المنافسة فى الملعب وبين الجمهور. اقترحت أن أكون أنا مشجعا للأهلى، وهو للزمالك فقبل بكرم شديد، كعادته فى القسمة، وهو يعلم أن اختيارى للأهلى كان فيه أنانية المعرفة بفوزه بالدورى العام فى أغلب الأحيان.

هكذا أصبحت أهلاويا بقرار عقلانى، وأصبحت مهتما بكرة القدم التى سرعان ما صارت لها فى ذهنى أبعاد سياسية واجتماعية عبرت عنها أحيانا فى مقالات عكست الطبيعة التنافسية للعبة التى أصبحت مع مضى الوقت أشمل من الأندية إلى الفريق القومى الذى أصبح يلح على الذهن دوما لماذا لا يفوز بكأس العالم؟ تماما كما كانت أسئلة أخرى تلح لماذا لا نتقدم، ولماذا تسبقنا أمم أخرى، ولماذا هذه الحالة من الإخفاق المستمر فى أبعاد مختلفة من حياتنا. الأغلب أننى أفسدت متعة التقسيم الأولى بينى وبين أخى، وبين المنافسة العائلية بين الأهلى والزمالك، وبعد عصر الثورات زادت سخافة الموقف كله عندما فشلنا فى اللحاق بكأس العالم، وتواضعت أحلام الأهلى لكى يفوز مرة بكأس الكونفدرالية، وظهر أن إجراء منافسات الكرة بدون جمهور نوع من السخافة القومية المعتادة التى تتصور عرض مسرحية على جمهور من الكراسى. الطريف فى الأمر أن قلب الجمهور المتحمس من الشباب لم يعد جمهورا متحمسا للنادى الذى يشجعه كما كان التصور عام ١٩٥٩ وإنما صار تحت اسم «الألتراس» نوعا من اللعنة التى جعلت التشجيع يقود دوما إلى العنف والموت والصدام حتى وهو خارج مدرجات ملاعب الكرة.

أصبحنا أمام تمثيلية تجرى فيها المسابقات دون نظارة، ومع ذلك نصبت حولها «استوديوهات» للتحليل ينقسم فيها المحللون بالعدل والقسطاس بين الأهلى والزمالك مع ممثلين أفراد لباقى أندية مصر لكى يكتمل «الديكور» الوطنى العام. أصبح الموضوع كله عجباً حيث كان التحليل من الجدية بحيث تتعجب من أنه لا توجد «استوديوهات» مماثلة للتحليل السياسى أو الاقتصادى أو الثقافى، وإنما تركت الأمور لزملاء من الإعلاميين يستضيفون من يشاءون وبالعدد وبالقدرات التى يرونها مع الاحتفاظ بحق التقديم والخاتمة، وما بينهما بالتعليق على كل أمر مدهش. ويصير العجب همّا عندما تكتشف أن مناقشة أمور الأهلى والزمالك لا تختلف كثيرا عن المناظرة حول أكثر الشؤون العامة أهمية، فالشكوى المستمرة من تدخل الإدارة فى نادى الزمالك، يقابلها الأنين من تدخل الدولة المستمر فى الاقتصاد، والوقفة المستمرة عند كل هزيمة أو إخفاق عما إذا كان ضروريا تغيير المدرب وطاقم الإدارة، أو فى الحالة العامة رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين. إنها الإشكالية الدائمة للسياسة: هل تغير أم تحافظ على الأوضاع القائمة، ومن يضمن أن التغيير سوف يكون إلى الأفضل، ومن سيكون على يقين أن الأوضاع القائمة لن يكون هناك ما هو أحسن منها، وهى فى أحوال كثيرة تنضح بالهزيمة والإخفاق والتراجع؟

الأسئلة دائما صعبة، وعندما فقد النادى الأهلى طريقه فى البطولة الأفريقية وكانت هزيمته أمام الزمالك فى كأس مصر، لم أفهم الضجة التى جرت، ولا الحديث عن تغيير المدرب الهولندى. كان الضجيج جزءا من التمثيلية الكبرى أن لدينا نظاماً للمسابقات، بلا جمهور نعم، وبلا انتظام نعم أيضا، ومع تداخل المواسم بنعم إضافية، ولكنها مسابقات على أية حال، وطالما أن التنافس لايزال جاريا بين الأهلى والزمالك فلابد أن هناك مسابقة من نوع أو آخر. الأهلى فاز بالفعل ببطولة الدورى، وهى مسابقة مهمة ولا بأس بها، ولا يوجد فى عرف الرياضة أن ناديا مهما كان عظيما، مثل الأهلى، لابد أن يفوز بجميع المسابقات، خاصة أنها فى مصر على الأقل ليست حقيقية وعندما تكون كذلك يصدق عليها أن من الحب ما قتل. ومن الواضح أن فوز الزمالك بالكأس لن يضمن فقط استمرار المنافسة، بل الأهم منها الاستمرار فى التمثيل الذى يكون أحيانا مبهرا إلى الدرجة التى ننسى فيها أننا لم نذهب إلى كأس العالم منذ ربع قرن، وعلى أى الأحوال لم نذهب سوى مرتين فى تاريخ الكؤوس، أما فى أحوال الرياضة عموما فإننا لم نحصل فى تاريخنا كله على «ميداليات» أكثر مما حصل عليه سباح أمريكى واحد (فيلبس). وهى حالة لا تختلف كثيرا عن حالتنا فى أمور أخرى حيث لا تكثر لدينا الميداليات الذهبية، وعندما يأتينا بعض منها، فإن هناك كثرة بيننا تعرف كيف تحول الذهب إلى صفيح (حالة د. زويل مثالاً).

* نقلا عن "المصري اليوم"