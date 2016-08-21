المُحَجَّبات وسباق الأوليمبياد!

لم يكن هذا خطأ العدّاءة المصرية فى أن تُشارِك فى سباق عدو المسافات القصيرة بالأوليمبياد وهى ترتدى الحجاب والبنطلون وفانلة بكم طويل وفوقها تى شيرت، فهى فتاة صغيرة مخلصة متحمسة لا تدرك كل التبعات. وإنما يُساءَل عن هذا من سمح لها أن تُمثِّل مصر فى هذه اللعبة بالذات وهو يعرف يقيناً أنه ليس هناك أدنى أمل فى فوزها!

المعلومات العامة لغير المتخصصين تتحدث عن اختلاف المدارس فى رداء كل لعبة. ففى السباحة تتعدد الآراء حول المادة التى ينبغى أن يُصنَع منها المايوه بما يسمح بأفضل انزلاق للمتسابق فى المياه. وهناك اجتهادات حول تصميم المايوه ومدى التصاقه بالجسم للحصول على أقل درجة مقاومة للمياه..إلخ. ولم تكن صدفة فى سباقات العدو أن ترتدى كل المتسابقات رداء لا يثقل على الجسد، ولا يقاوم الهواء..إلخ. وأما معاندة هذه القواعد فيترتب عليها ما حدث مع لاعبتنا التى جاءت فى المركز الأخير وانهارت عند خط النهاية نتيجة للجهد الفائق الذى بذلته أكثر من منافساتها.

وأما الثرثرة عن أخلاقنا التى لا تسمح بكذا وكذا، فإن المتسابقة المصرية بردائها هى الوحيدة التى سرقت الكاميرا ولفتت نظر المُشاهِد بسبب قوانين الطبيعة التى ينجذب النظر فيها إلى ما هو خارج عن النسق، والتى صار فيها البكينى نسقاً عاماً لا يلفت النظر.

فى الأوليمبياد يتجلّى إعجاز الجسم البشري، وتخضع بعض اللاعبات، مثل العدّاءات، إلى نظام غذائى يجعلها فى أقل وزن، حتى أنها تفقد معالم الأنوثة وتصير وكأنها فكرة تبهر المشاهدين بالقدرة الفذة على التحدى بما لا يقدرون على فعله. ومن هنا تجيء المتعة الحقيقية التى تتساوى فى جلبها اللاعبات الشقراوات والسوداوات والسمراوات. وأما من لا يرون فى كل هذا سوى الجنس والشهوة فإن فى نفوسهم عطباً ينبغى عليهم الاهتمام بعلاجه.

والخلاصة، أن من حق كل مواطنة أن ترتدى الحجاب بإرادتها، أما أن تُمثِّل مصر به فى لعبة بعينها حيث لا إمكانية فى الفوز، فهذا هو صلب الملاحظة.

* نقلا عن "الأهرام"