ماذا أعطيتم للكويت؟

الخبر: قرّرت الجهات الرقابية الحكومية تكثيف حملاتها الرقابية المشدّدة في كل مؤسسات الدولة، وان تدقيقات جديدة ستجري قريباً على حسابات بعض القيادات، للتأكد من خلوها من أي عمليات تربّح من المال العام.

التعليق: مجلس الأمة، مجلس الوزراء، ديوان المحاسبة وهيئة الفساد، نطالبكم كشعب كويتي ينزف مستقبله من الفسدة والفاسدين وسُراق المال العام، بان يكون بعض مسؤولي الرياضة الكويتية تحت مظلة حملاتها الرقابية، وتحت شعار «من أين لك هذا؟»، حتى تنظف الرياضة من كل من يستغل المال العام لمصلحته الخاصة، وثقوا بان «قرقوركم بينترس» «جاسوس حولي وتابعه، وأمثاله كثيرون».

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ونكرر طلب المحاسبة القضائية لكل من اساء إلى الكويت وأضر بسمعتها، وسوف نكرر طلبنا إلى ينفذ إن شاء الله.

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طبعاً، لا ننسى ان نبارك للكويت ووالدنا والشعب الكويتي كافة، حصول البطل عبدالله الطرقي على الميدالية البرونزية، ودخل التاريخ مع اخيه البطل فهيد الديحاني، «ألف مبروك» لك ولمن رعاك، مثل ما صرحت في البرازيل والكويت، مثل الشيخ سلمان الحمود ودعيج العتيبي، والهيئة ما قصرت بحق أحد، إنسان أصيل.. وبارك الله فيك.

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أقسم بالله عندما قرأت حيثيات وقرارات محكمة الكاس، شعرت بان من كتبها كويتي الجنسية، لما تحتويه من معلومات وأسلوب التوضيح فيها، وللأسف انها واضحة المعالم والتدبير، الله لا يسامح من كتبها.

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سؤال إلى الشيخ أحمد الفهد: أوقفت منظمتين دوليتين الكويت بادعاء التدخّل الحكومي، وهو ادعاء مؤامرة من البعض ضد الكويت.

والآن ماليزيا اعتذرت عن عدم استضافة كونغرس الفيفا بسبب رفض الحكومة الماليزية منح تأشيرات دخول لممثلي إسرائيل، علماً بأن ماليزيا هي مقر الاتحاد الآسيوي وأنت عضو فيه، فما رد فعل «الفيفا» والاتحاد الآسيوي واللجنة الأولمبية الدولية من هذا التدخل الحكومي بالرياضة، وما دورك أنت كعضو بهذه المنظمات، وأيضاً لعلمك ان الاتحاد الماليزي أبلغ «الفيفا» برسالة رسمية في يوليو الماضي بهذا الخصوص بناء على «نصيحة الحكومة الماليزية»، وبان «الفيفا» وافق على قرار الحكومة والاتحاد الماليزي؟ بوفهد.. عندك تفسير مقنع، ولا كالعادة؟ وأيضاً هناك أمثلة كثيرة على التدخل الحكومي حدثت وتحدث، والشيخ أحمد ساكت ولا كلمة، وأيضاً دول عظمى وإلى الآن يوجد ويطبق مبدأ التعيين، مثل إنكلترا ومثبت رسمياً بدستور الاتحاد الدولي، وبوفهد ساكت ولا كلمة، وأيضاً الجميع يعرف، هل يوجد تدخّل حكومي أم لا في دول مثل كوريا الشمالية والصين وروسيا وأميركا وكوبا وأكثر دول أفريقيا وأميركا الجنوبية، وأحمد الفهد ساكت ولا كلمة؟ وأيضاً لا ننسى ما حدث بــ «الفيفا» من تدخل الادعاء العام السويسري FBI لمبنى الفيفا وأخذ الملفات والقبض على مسؤولي الفيفا وتسفيرهم الى أميركا للمحاكمة، وأحمد الفهد ساكت ولا كلمة، أما عن الكويت قال: «يا يعدلون قوانينهم يا اما يشوفون شر»، وطلال الفهد تحت شبهة الشكاوى على الكويت بحكم رئاسته الأولمبية الكويتية واتحاد الكرة، وللأسف هذا ما نراه أمامنا.

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الشكر لوالدنا صاحب السمو لتكريمه البطلين الأولمبيين فهيد الديحاني وعبدالله الطرقي، فهما يستحقان هذا التكريم بحضور سمو ولي العهد والوزير سلمان الصباح والشيخ أحمد المنصور وحمود فليطح ودعيج العتيبي وأعضاء نادي الرماية، وهم من يستحقون حضور هذه المناسبة الغالية، ولهم الشكر أيضاً.

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– وصلت الرسالة، ولا بعدكم؟

* نقلا عن "القبس"