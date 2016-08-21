«رابعة».. الحقائق والأكاذيب

فى الأسبوع الماضى، حلت الذكرى الثالثة لفض تجمعى «رابعة» و«النهضة»، وهى ذكرى تعطى لتنظيم «الإخوان» والمتعاطفين معه، وبعض العواصم ومراكز التأثير الدولية المناهضة للدولة المصرية، ذرائع «وجيهة» لمهاجمة النظام والنيل منه.

يحدث هذا بانتظام منذ تم الفض، فى أغسطس من العام 2013، وإلى يومنا هذا، خصوصاً أن عدد القتلى فى عملية الفض كبير، بحيث يصعب جداً عدم إدانة تلك العملية من أى منظور حقوقى، فى ظل تصوير الأمر على أنه «قيام قوة مسلحة غاشمة بقتل مئات المدنيين المعتصمين للمطالبة بالشرعية والديمقراطية».

تلك إذن حالة مثالية لتلطيخ سمعة النظام الذى أقدم على هذا الفض، وذرائع كافية لصنع بطولة لهؤلاء الذين قاوموا هذا النظام.

من جانبى، ومثلى كثيرون، أعارض مقتل أى شخص من دون أن يحصل على حقه كاملاً فى محاكمة عادلة نزيهة، مهما كانت الجرائم التى ينسب إليه ارتكابها، فضلاً عن إيمانى بالحق فى الاعتصام والتظاهر، وبضرورة التزام الدولة والسلطات المعنية بإتاحة هذا الحق وحمايته، فى إطار القانون.

لكن لأسباب كثيرة، بعضها قائم على التحليل والمعلومات والمعرفة المباشرة، فقد كانت قناعتى أن ما حدث فى «رابعة»، غداة تظاهرات 30 يونيو 2013، لم يكن اعتصاماً وفق المعنى القانونى والحقوقى والأخلاقى للكلمة، وأنه لم يتعدّ كونه «تجمعاً ضم معتصمين سلميين، ومرتزقة من البلطجية والمتسولين، ومحترفى سياسة، ومسلحين جهاديين»، بترتيب بين تنظيم «الإخوان»، وبعض الجماعات «الجهادية»، ودول من الإقليم وخارجه. واستناداً إلى ذلك، فقد وجدت أن ترك هذا التجمع على ما هو عليه يمثل اعتداءً على سلطة الدولة، وانتهاكاً للقانون، وينذر بأوخم العواقب على تماسك البلاد ووحدتها الوطنية.

وبما أننى أدركت أن جزءاً من أهداف هذا التجمع يتعلق بتوريط الدولة فى «مجزرة» تنسب إلى النظام، عبر استخدام الدروع البشرية، واستنفار قوة النيران لدى القوات النظامية، واستدراجها للقتل، فقد كنت أكثر ميلاً إلى حلول مبدعة تفكك التجمع من دون مواجهة مباشرة، أو تقليص فرص موت المتجمعين إلى أقصى درجة ممكنة فى حال الفض بالقوة، حرصاً على حياتهم من جانب، وتفادياً للخسائر السياسية والمعنوية المترتبة على ذلك من جانب آخر.

لكن إرادة المتجمعين، ومن دعاهم إلى هذا التجمع، ووفر لهم سبل الإقامة فيه، كانت واضحة؛ وملخصها: «الثبات، والتصعيد، وتوريط الدولة فى الدم، لإيجاد مظلومية جديدة، تغطى نشاط الجماعة التى فقدت التأييد، وأقرت الأغلبية بفشلها».

من منظور حقوقى لا يمكن قبول مقتل هذا العدد من المواطنين فى يوم واحد بداعى الفض.. ومن منظور إنسانى، فإن هذه العملية موجعة ومؤرقة للضمير، ومن زاوية أمنية، فإن إمكانية فض هذا التجمع بخسائر بشرية أقل كانت ممكنة، لكن بحسابات سياسية يتضح أن المتجمعين أرادوا هذه النتيجة وحرصوا على الوصول إليها.

فى أوضاع الاستقطاب والاحتقان التى نشهدها، سيتعرض هذا التحليل لانتقادات حادة من أطراف عدة؛ أولها «الإخوان» أنفسهم، ومعهم حلفاؤهم والمتعاطفون معهم، والذين سيرون أنهم لم يكونوا السبب الرئيسى فى بلوغ عدد القتلى المئات، وسينفون أنهم دبروا لهذا وأحكموا التدبير.

كما أن مناهضى «الإخوان»، ومساندى النظام، وبعض المحللين الموالين، والمواطنين «الدولتيين»، سيأخذون على هذا التحليل إقراره بإمكانية تقليل الخسائر أثناء عملية الفض، وما يستتبعه هذا من ضرورة المحاسبة والمساءلة، للتيقن من أن ظروف إطلاق النار كانت حاكمة، ولم يكن هناك سبيل لتفاديها خلال الاشتباكات.

لكن مراجعة ما جرى خلال السنوات الثلاث الفائتة تؤكد بوضوح أن هذا التحليل يقدم التصور الأقرب إلى ما حدث على الأرض.

فقد كان التجمع فى «رابعة» و«النهضة» آخر ورقة ميدانية فى يد تنظيم «الإخوان»، يمكن من خلالها الضغط على الدولة المصرية، كما كان شعار «رابعة» لاحقاً هو الشعار الأهم لهذا التنظيم، بعدما فقد القدرة على استخدام شعاره القديم «الإسلام هو الحل»، أو شعاره الأحدث «نحمل الخير لمصر».

لم يكن أمام «الإخوان» حل سوى صنع مظلومية جديدة، تعطى للتنظيم مرتكزاً أخلاقياً وقانونياً وسياسياً يمكنه من البقاء، ومحاولة استعادة نفسه، وفى هذا الإطار كان تدبير «مذبحة» هو الحل الأمثل.

تعطينا تصريحات أحمد المغير، الملقب بـ«فتى الشاطر»، توضيحاً مناسباً فى هذا الصدد؛ إذ أعلن هذا القيادى «الإخوانى» الأسبوع الماضى أن «اعتصام رابعة كان مسلحاً بكلاشات وطبنجات وخرطوش وقنابل يدوية».

يشير «المغير» أيضاً إلى ما سمّاه «سرية طيبة مول»، وهى مجموعة «جهادية» كانت تمتلك سلاحاً، وثابرت على إطلاق النار واستهداف القوات الأمنية.

لم نكن بحاجة إلى اعترافات هذا الشاب لكى ندرك أن «رابعة» كانت تجمعاً ضم مسلحين، وأن هؤلاء بادروا بإطلاق النار على القوات الأمنية، لاستدراجها إلى «مذبحة»، تريدها «الجماعة» وتحرص عليها، لأنها ستكون وسيلتها لاحقاً للضغط على النظام، وابتزاز المجتمع الدولى، والحفاظ على فرصها فى البقاء.

كما أن شهادة الداعية الدكتور محمد حسان، التى جاءت فى تصريحاته الأخيرة المهمة لـ«الوطن»، أكدت بوضوح أن الدولة وافقت على الحل السياسى السلمى للأزمة، وهو الأمر الذى رفضه تنظيم «الإخوان».

يتسق هذا مع أفضل التقييمات التى صدرت بشأن هذا التجمع، وأعنى به تقييم المجلس القومى لحقوق الإنسان، والذى أنجز تقريراً فنياً دقيقاً ومنصفاً ومتكاملاً عما جرى خلال عملية فض «الاعتصام»؛ وهو التقرير الذى تم إنجازه بصورة علمية ودرجة عالية من النزاهة والحياد.

أهم ما توصل إليه التقرير، الذى تم إعلانه فى العام 2014، أن «الاعتصام» الذى بدأ سلمياً، تحول إلى «اعتصام مسلح»، بعدما انضم إليه مسلحون بمعرفة «الإدارة»، وأن هؤلاء المسلحين بادروا بإطلاق النيران ضد قوات الأمن، حتى إن أبرز القتلى فى عملية الفض كان ضابطاً يحاول إرشاد المعتصمين إلى ممر آمن للخروج عبر استخدام مكبر صوت، كما أن المسلحين استخدموا «المعتصمين السلميين» كدروع بشرية.

رصد التقرير مخالفات وانتهاكات ارتكبتها قوات الأمن؛ ومنها عدم إعطاء مهلة مناسبة للمعتصمين السلميين لمغادرة «الاعتصام» عبر الممر الآمن، والإخفاق أحياناً فى استخدام طاقة نيران متناسبة مع ما يستخدمه المسلحون.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن عملية الفض جاءت تنفيذاً لقرار النيابة العامة، وأنها وقعت بعد استنفاد السلطات سبل مخاطبة المتجمعين لمغادرة مكان تجمعهم. كما أوضح أن قوات الأمن المنفذة لعملية الاقتحام وإن توافرت لها حالة الضرورة فى استخدام الأسلحة النارية وحافظت على التناسب النوعى بين الأسلحة المستخدمة، فإنها أخفقت فى الحفاظ على التناسب فى كثافة الإطلاق على مصادر النيران من قبل العناصر المسلحة.

يجب محاسبة من أخطأ أثناء فض تجمع «رابعة»، إذا ثبت قضائياً أن هناك خطأ، كما يجب تعويض المتضررين وذويهم فى هذه الحال، لكن هذا التجمع لم يكن اعتصاماً، وكان مسلحاً، وقد سعى القائمون عليه إلى قتل المعتصمين، واستخدموهم كدروع بشرية، لتحقيق أهدافهم السياسية.

* نقلا عن "الوطن" المصرية