أرخ الكويتيون بها، والدبا صغار الجراد وقد ورد ذكره في القرآن (القمّل) بتشديد الميم وهو لا يقوى على الطيران إنما يزحف بأرتال عظيمة يأكل ما يصادفه من الأخضر واليابس.

انا شخصيا شاهدته وعشت زمانه في أوائل الثلاثينيات من القرن الماضي، لكن أعظم ما هاجم الكويت هو الذي حصل في شهر رمضان 1307هـ مايو 1890م، فقد أهلك الحرث وآذى الأطفال وامتلأت منه الآبار حتى نتنت، وموسمه آخر الربيع يأتي في أعقاب هجوم الجراد الطيار، والجراد ايضا يأكل ما يصادفه من العشب والأشجار ويطير على ارتفاع عال يحجب عنا الشمس أحيانا وبعض ارتاله تموت في البحر فتقذفه الأمواج على الساحل كالتلال.

كنا نطبخه بكميات كبيرة ونأكله بشهية، لا سيما إناثه التي نسميها (مكنة) فهي محشوة بصغار بيض الجراد، والجراد لذيذ الأكل لأن طعامه أعشاب الصحراء وندخر منه للمواسم التي تخلو من الجراد كالصيف والشتاء، في صغرنا كنا نأخذ عودا طويلا ونشك فيه الجراد ثم نشويه على النار فنأكله مشويا نصف استواء، وعودة الى الدبا ففي سنة 1931 غزانا الدبا بكثرة فوضع لي والدي لوحا خشبيا على 4 تنكات لأنام عليها لأن الدبا لا يستطيع الصعود عليها فهو ينزلق منها لأنها ملساء فأنام براحة تامة، والحديث عن الجراد والدبا طويل وممتع سنأتي على ذكر بعضه في قابل الأيام.

* نقلاً عن "الأنباء"