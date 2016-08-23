من الدولة إلى الثورة إلى الدولة مرة أخرى؟!

فى مقال الأسبوع الماضى “النهضة المغدورة” استخلصنا أربع حقائق تاريخية: أننا فى مصر لا نتمثل التاريخ ولا نتعلم منه؛ وأننا لم ننجح أبدا فى الانطلاق إلى حجب التقدم بحيث نصل إلى مكانة البلدان المتقدمة؛ وأننا فى كل هذا عشنا فى وسط صراع بين البحر الأبيض المتوسط بصلاته الأوروبية مع الغرب وما جاء منه فكرا وأفكارا مادية وسياسية، والبحر الأحمر وامتداداته فى خليجى السويس والعقبة حيث انتقلت عبره الأديان وحضارات الشرق الأدنى؛ وفى النهاية فإننا فى خضم حركة التاريخ لم نستقر على البديهيات وانتقلنا مباشرة من عصور الظلام إلى العصر الحديث دون المرور بزمن «العقل» و«التنوير». نتائج هذه الحقائق الأربع نعرفها جيدا الآن من تلك الحالة من الحيرة بين الدولة والثورة. فعلى مدى قرنين من الزمان أو أكثر قليلا، ومنذ خروج محمد على بمصر من الدولة العثمانية وحتى الآن، شهدت مصر أربع ثورات: ثورة عرابى، وثورة ١٩١٩، وثورة يوليو، وثورتى يناير ويونيو وكلاهما جرى فى حزمة واحدة من الأحداث واللاعبين والأفكار.

هذه الحيرة بين الدولة والثورة مثلت الحقيقة الخامسة فى تاريخنا رغم تناقضهما الشديد، فالدولة حقيقة محافظة بالضرورة لأنها تحافظ على المجتمع وتحميه فى إطار سياسى، وهى تأخذ الإنسان من الحالة البدائية أو من عصر ظلمات من نوع أو آخر كان فى حالتنا الظلام العثمانى، إلى نور النظام والقانون والقواعد المنظمة لشؤون البشر وأحوالهم العامة. الثورة، على النقيض، حالة تقدمية، فهى انتفاضة وتجاوز لكل الأحوال المكبلة لقدرات البشر وإبداعهم، والتأسيس لعملية انطلاق لم تعد البيئة المحافظة للدولة تسمح بها. ما يلفت النظر هنا أن الحيرة المصرية انتهت إلى نوعية من التوفيق بين النقيضين ليست لصالح أى طرف منهما، وإنما على حساب جوهر الدولة والثورة. ببساطة صارت الدولة شبه دولة ينقصها النظام والعمل والتراكم والعلاقات المستقرة بين السلطة والمجتمع، والثورة أصبحت شبه ثورة أو نوعا من «الهوجة» (قيل هوجة عرابى) أو الحركة المباركة (كما وصفت ثورة يوليو) أو الانتفاضة (كما وصفت ثورة يناير فى الأدبيات الغربية). وحدها ثورة ١٩١٩ بدت كما لو كانت ثورة متكاملة فأهدافها كانت واضحة (الاستقلال والدستور)، ومنها كانت المملكة المصرية، ولكنها ظهرت كما لو كانت لم تخرج أبدا من الاستبداد العثمانى بالإصلاحات التى جرت عليها تحت بيارق حكم أسرة محمد على.

نتيجة الحقيقة الخامسة أن مصر لا عرفت الدولة، ولا بقيت بها ثورة؛ فالدولة فى العصر الملكى والجمهورى حرمت المجتمع من القدرة على الانطلاق، وهو من جانبه عرف كيف يناورها ويلتف حولها حتى فى أكثر أحوالها تحكما وسيطرة. وعندما كانت هناك لحظة ثورية أسرع الثوار فورا لتسليم السلطة للمجلس العسكرى، ومن بعدها لم تكن هناك قضية لدى أكثر العناصر ليبرالية فى تسليم السلطة لجماعة فاشية دينية هى الإخوان المسلمين. فى الحالتين كان معطف الدولة ضيقا للغاية ما لبث أن جرت فيه ثقوب وتفتقت فيه فتحات؛ كما كان معطف الثورة واسعا إلى الدرجة التى سقط فيها بسهولة من على أكتاف المجتمع المصرى. كيف حدث ذلك لا يمكن فهمه إلا بطبيعة النخبة المصرية التى أرادت التوليف بين الدين والدولة، وبين التقدم والمحافظة، والأصالة والمعاصرة؛ ببساطة أراد المصريون كل شىء معا فى قالب واحد يكفى مقاساتهم، فانتهى الأمر إلى ما انتهينا إليه، فنطلب تجديد الفكر الدينى ونتهم المجددين بازدراء الأديان فى ذات اللحظة، ونبنى المدن الجديدة ونغض البصر عن العشوائيات، وهكذا الحال.

الحقيقة السادسة اقتربنا منها مرارا بين إدارة الفقر وإدارة الثروة، وفى معظم الأحوال كانت الأولى هى الفائزة على حساب الثانية على عكس ما هو شائع. وبشكل ما كان هناك دوما نوع من الخجل من الغنى والتراكم الرأسمالى، ولم يعد المجتمع يشجع الطموح الذى أصبح موصوما بالانتهازية؛ أما الإبداع فظهر وكأنه ليس من طبائع الأشياء والمرجح أن فيه قدرا من الدعاية والادعاء. سادت فكرة الاصطفاف ارتعادا من إمكانية التمزق، فكانت نتيجتها الحرمان من الموهبة؛ وباتت العدالة لا معنى لها غير المساواة التى أبقت الجميع فى طابور طويل ينتظر فيه الجميع دورهم على أساس من الأقدمية وصبر الانتظار. العجيب أن القفزات الكبرى التى جرت فى عهد أسرة محمد على والتى أتاحت قدرا غير قليل من التمايز بين البشر، كان هو تحديدا الذى أدى إلى الثورة عليها، وجرى توزيع الثروة بالإصلاح الزراعى التى تحولت مع الميراث فدادينه الخمسة إلى قراريط ثم أسهم، ومع ذلك تدهورت الإنتاجية الزراعية. الصناعة ضاعت فى عملية منع سيطرة رأس المال على الحكم، فانتهى الأمر إلى سيطرة الحكم على رأس المال. وعندما قاد كل ذلك إلى كثير مما نعانيه اليوم من مديونية وتعدد فى سعر العملة والعجز الشامل فى كل الموازين، وفرض علينا الإصلاح مع صندوق النقد الدولى عام ١٩٩١ بدأت الدماء تدب فى عروق الدولة والمجتمع، وبعد عقدين تقريبا من النمو كانت نتيجته ثورتين وليست ثورة واحدة، وفى كل منهما كان الجميع يريد توزيع الثروة وليس إنتاجها.

الحقيقة السابعة أننا نجحنا فى أن نقيم مؤسسات الدولة الحديثة، فعرفنا البرلمان والأحزاب وديوان البلاط وديوان الرئاسة والنظام القضائى والمؤسسة العسكرية المحترفة، كما عرفنا الإذاعة والتليفزيون والصحافة حتى وصلنا إلى الإنترنت مع كافة تفريعاته. ولكن أيا من ذلك لم يكن دقيقا فى معرفة وظائفه، فلا عرف الزعيم الملهم المدى الذى يمكن أن يصل إليه إلهامه، تماما كما لم يعلم الملك المفدى مدى العبث الذى يمكن أن يصل فيه بالتلاعب بالسلطة العامة، وقامت السلطة التنفيذية باختراق المجتمع فباتت الشركة الأولى والمعلم الأول والإعلامى الأول، وفى أوقات، وعندما وجدت الفرصة لم تجد السلطة القضائية مشكلة فى التدخل فى أعمال السلطة التنفيذية، ومؤخرا فإن رئيس البرلمان أصبح خبيرا فى الشؤون المالية للدولة فطالب بإغلاق محلات الصرافة دون إدراك لما يمكن أن يؤدى إليه ذلك من وقف المنافسة وتدهور فى قيمة العملة الوطنية وهروب العملة الأجنبية فى كل الأحوال إلى الخارج.

الحقيقة الثامنة، وربما كان مكان هذه الحقيقة فى أول الحقائق، أن كثيرا من الكلمات فى الفكر السياسى أصبح لها معنى مصرى خاص. فالحرية والعدالة والمساواة والمواطنة ضاع الكثير من معانيها، ولم تعد لها ما تستحق من حدود أخلاقية. الحرية ضاعت تماما مع الفوضى، والعدالة نزفت على جدار الظلم، والمساواة جاءت لقتل الإبداع، أما المواطنة فانتهت عمليا لما نشاهده من هضم حقوق المخالف فى الدين سواء جرى ذلك فى وجود الدولة أو بعد استبعادها فى مجالس عرفية. كان الظن أن ثورة ١٩١٩، ومن بعدها ثورة يناير ٢٠١١ قد بعثت كثيرا من الدماء فى عروق الوحدة الوطنية، إلا أن الحقيقة فى الواقع كانت أمرا مخالفا تماما لكل التمنيات. صحيح لم يحدث لدينا ما حدث فى دول كثيرة مجاورة بين العرب السنة والعرب الشيعة، وما بين كليهما والأكراد، وما بين الجميع والمسيحيين والزيديين وأصحاب ديانات وملل ونحل وأعراق؛ ولكن ما جرى لدينا يصعب المقاربة بينه وبين ما جاء فى الدساتير والقوانين المصرية. باختصار فإن ما جرى فى إطار القيم السياسية كان فيه الكثير من المراوحة بين المراهقة والنفاق السياسى والاجتماعى.

إذا كانت هناك استمرارية فى المسيرة المصرية فإنها عدم الاكتمال، والبحث التعيس عن السعادة، لأننا اخترنا حقيقة أخرى كانت هى أم كل الحقائق أننا طينة وحدنا، وعجينة متفردة لا ينطبق عليها ما ينطبق على بقية العالم. وكل ذلك يحتاج اجتهادا وإرادة لكى نتجاوزه وتكون مصالحة بين الدولة والثورة.

* نقلاً عن "المصري اليوم"