هل يسقط النظام في إثيوبيا؟

إثيوبيا دولة شقيقة.. وهى رفيقةُ درب على مدى التاريخ، ويحظى الإثيوبيون لدى الشعب المصرى بتقديرٍ خاصٍ واعتزازٍ كبير.

(1) تتحدَّث مراكز البحوث والدراسات فى الغرب الآن عن احتمالات سقوط النظام فى إثيوبيا، وعن احتمالات سقوط الدولة على أثر سقوط النظام.. وتعرِض محطات التليفزيون العالمية مشاهد عديدة للمتظاهرين الغاضبين.. الذين بدأوا بشعارات الإصلاح والعدالة وحماية الفلاحين والأراضى.. ثم انتهوا إلى مطالبات واضحة بإسقاط النظام.

لقد أصبح التساؤل بشأن مستقبل إثيوبيا مهمًّا لأفريقيا والعالم، فإثيوبيا دولة محوريّة وعدد سكانها يشارف الـ100 مليون نسمة.. وفيها منابع النيل التى تمثل الحياة لـ100 مليون آخرين فى مصر.

هل يمكن لإثيوبيا التى حققّت أعلى معدل نمو اقتصادى فى العالم لسنواتٍ عديدة.. أن تتحوّل من تجربة ناجحة إلى دولة فاشلة؟!

(2) على مدى (6) سنوات متواصلة، من عام 2007 حتى عام 2012، حقّقت إثيوبيا أعلى معدل نمو فى العالم.. ولايزال معدل النمو فى البلاد يدور حول الـ(10%) وهو من أعلى المعدلات.

بدأت مع مسيرة التنمية.. عمليات توسُّع عمرانى وزراعى.. وبالتالى مصادرة ممتلكات وأراضٍ.. وأصبح الوجه الآخر لمعدلات التنمية هو تهجير الفلاحين ونزع الأملاك.. وفرض التحديث بالقوة.

لو لم تكن المشكلة العرقيّة فى البلاد.. لما كان لهذا الوجه الآخر كل هذا التأثير.. ولما كان لتداعياته كل هذا القلق.

(3) القوميات الأكبر فى إثيوبيا هى: الأورومو والأمهرة والتيجراى.. يمثل «الأورومو» الأغلبية السكانية بما يقارب (40%) من السكان، ويمثل «الأمهرة» القومية الثانية بنحو (25%)، وأما قومية «التيجراى» فتصل إلى نحو (6%) من السكان.

يقول الأوروميون: إن أقلية التيجراى تستحوذ على السلطة فى البلاد، وإنها أقامت النجاح الاقتصادى على حساب القوميات الأخرى ذات الأغلبية فى إثيوبيا. يتوازى مع ذلك أن أغلب الأوروميين من المسلمين.. وهو ما عزّز نشأة حركات إسلامية تتفاوت فى الشدة واللين.. وتتقارب فى خصومتها للنظام.

(4) فى عام 2014 بدأت المظاهرات الواسعة ضد النظام، وفى عام 2015 توحدّت فصائل المعارضة فى مؤتمر حاشد فى أوسلو.. ومن النرويج أعلنوا استخدام السلاح فى مواجهة النظام، وفى عام 2016 وصلت المظاهرات العاصمة أديس أبابا.

بدأت مراكز الدراسات الأفريقية والدولية تبحث فى مآلات السلطة فى إثيوبيا.. وتحدث البعض عن أن المظاهرات هذه المرة لن تكون مجرد موجة قاسية.. وأنها فى سبيلها لتكون إعصارًا كاسحًا.. قد يجرِف النظام فى طريقه.

(5) تشير تقارير غربية إلى دورٍ مصرى فى المظاهرات.. وإلى استقبال مصر معارضين إثيوبيين.. وهى تقارير واهية.. هدفُها إحداث الوقيعة بين القاهرة وأديس أبابا.. وتأزيم المفاوضات فى ملف سد النهضة.. وإظهار مصر بالدولة العدو التى تعمل على إسقاط إثيوبيا فى دائرة الحرب والفوضى.

إن إثيوبيا دولة مهمة فى القارة الأفريقية، وسقوطها سيؤدى إلى كارثة جيوسياسية تمتدُّ آثارها إلى دولٍ عديدة.. وليس من مصلحة مصر وقوع هذه الكارثة وانزلاق القارة نحو الهاوية.

وبينما يحاول بعض الإثيوبيين إظهار الكراهية المصرية لإثيوبيا وصناعتها كعدو خارجى خطير.. وترجمة الكلام غير المسؤول الذى جرى فى اجتماع الرئيس الأسبق، محمد مرسى، فى قصر الاتحادية بشأن سدّ النهضة، وهو الاجتماع الذى أظهر مستواه الردىء- فكرًا وأخلاقًا- مدى الأزمة التى كانت تواجهها مصر.. وليس إثيوبيا.. بينما يحاول البعض استغلال ذلك لتأكيد صورة العدو.. إلا أن حُسن النوايا والحوار المستمر فيما بعد.. كان وراء ردْم جانب كبير من أزمة عدم الثقة.

واليوم يدرك كثيرٌ من الإثيوبيين أن مصر ليست عدوًّا.. وإنما لها مطالب مشروعة وعادلة يجب أن تضعها إثيوبيا فى الاعتبار.. كما أنَّ عليها أنْ تحترم الاتفاقيات الدولية.. وأنْ تراعى الصداقة التاريخية بين البلدين.

إنَّ إثيوبيا تواجِه أزمة سياسية عاصفة.. ويحمِل المصريون للشعب الإثيوبى كل الأمنيات الطيبة.. ويتمنّون صيانة الأمن والتنمية، وحماية التراب الإثيوبى من الحرب والانقسام.

إن مصر دولة أخلاقيّة، وهى دولة ذات حضارة عظيمة.. وتدرِك تمامًا أن مواقف الحكومة الإثيوبية المتشددة ضد مصر فى قضية سد النهضة.. لا يمكن أن تكون سببًا للعمل على إسقاط الدولة.. أو السعى لإنهاء المستقبل لمائة مليون إثيوبى.. لا ذنب لهم فيما جرى من انتهاكٍ للقانون الدولى وقواعد المعاهدات.

يحمِل المصريون الخير لإثيوبيا.. ويتمنّون بالمقابل أن تحمِل إثيوبيا الخيْر لبلادهم.

* نقلاً عن "المصري اليوم"