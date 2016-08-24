تجربة جدّ وأحفاده

الأحفاد هم امتداد لتاريخ متوارث للأجداد مع الزمان، والأجداد أصل الأسرة وصمام أمان للأحفاد.

فكرت في ان تسافر مع أحفادك؟، وهناك قول عالمي ان أروع ما في الدنيا الأجداد.

فكرت في ان تؤكد على أبوتك وفي حياتك، وتكون محظوظا ان نجحت في برّهم وأنت حي ترزق؟

فكرت في ان تجرب ان تمارس دور الجد بشكل صحيح وفي حياتك؟ هم يعتبرونك نور البيت، وأنت ماذا قدمت لهم؟ أنت خيمتهم الظليلة والنظرات الحنونة.

انا سافرت عطلتي هذه الصيفية مع أحفادي ولن أتكلم عن أولادي وبناتي لأنني مربيهم وأعرفهم من الألف إلى الياء، لكن ماذا عن الأحفاد؟ فكانت هذه الجولة معهم، وأحمد الله عز وجل أن مكنني من هذا الأمر رغم الانشغال.

ايها الأجداد في كل مكان أكتب لكم عن تجربة يجب ان تمارسوها وليس بالضرورة في السفر تحديدا، وإنما في كل أيام الحياة، في المناسبات والعطل اقتطع وقتا من اوقاتك ورافقهم، أشعرهم بأبوتك.

الابن أو الابنة لهما غلاة لكن كما يقولون ما أغلى من الولد إلا ولد الولد!

وأنا أيضا لا أميز بين ولد الولد أو البنت فكلاهما عزيز عليّ ولست مع الأجداد الذين يقولون هذا يحمل اسمنا! انهم من صلبك، فلمَ التفرقة؟!

قدوتنا حبيبنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، ألم يكن الحسن والحسين قرة عينيه؟

أليسا هما ولدي ابنته فاطمة؟ هذا لتذكير الغافلين عن هذا الأمر، إنهم أحفادك وكفى.

ان التقرب من حياة الأحفاد ليس بالأمر الهين كما يتصوره البعض، وإنما يعتمد على شخصيتك ومدى محبتك، وكلما كثرت محبتك وصلت لقلوب أحفادك، فالطفل ترمومتر حساس جدا خاصة هذا الجيل.. أذكياء ..انهم جيل النت والآيباد والأجهزة الإلكترونية المتطورة، والله انهم قمم في الذكاء والمعرفة، وفي سفرتي هذه وقفت على جوانب خفية لديّ في شخصياتهم وإني والله أفخر بكل واحد فيهم.

نعم في السفر تتوافر لك الفرصة كي تقترب من أحفادك والتعرف على شخصياتهم وميولهم فتعرف طريقة تفكيرهم واتجاهاتهم وأيضا طموحاتهم عندما تفتح حوارا عن المستقبل معهم وكم يؤلمني بُعد كثير من الأجداد بعد ان همّشوا هم أدوارهم بالزواج المتعدد والخلفة!

٭ ومضة: الأحفاد أطفال يشدون الجد لهم ويدمن عليهم كلما كبروا في حجره وبيته، وكون علاقة مباشرة معهم، فرصة يعلمهم خبراته المتراكمة والمتوارثة من أبوة صادقة، وأجواء عاطفية بالحضن الدافئ وبقاء الاثر بحجم واحد فينا يشرق عند ذكر جده أو جدته لكثرة محبتهم لكم لأنهم بركة البيت وارثك الموروث.

آخر الكلام: يا أخي أيها الجد الحبيب اترك الدنيا جانبا وأعط أحفادك وقتا مخصصا لهم تبرهم في حياتك فيتذكرونك حيا وميتا وتذكر انهم امتدادك من بعدك، أسأل الله لكم أعمارا مديدة بالبر والإحسان لأحفادك الذين هم أولادك.

قال الشاعر:

جداه، جداه واجداه جداه

وحلقت عن دنايا الأرض عيناه

واستعبرت بالأذان الحر مئذنة

كانت تسامره واليوم تنعاه

وأقفر البيت بعد الشيخ وانطفأت

أنوار أُنس تنامت في زواياه

وراح جدي، ولاحت للغروب يد

تحثو على القبر تبرا حين واره

مات الذي إن دنا منك امتلأت هدى

وإن نأى أسعدت جنبيك ذكراه

فارحم إلهي فقيدا سُل من دمنا

واجعل جناتك مثوانا ومثواه

وشكرا لحفيدتي الكبرى أمونة، ويوسف ورؤى وخالد وأحمد وجنى وشيخة، ربِّ يحفظهم.. شرفوني بصحبتهم، وأتمنى أن أشهد تخرجهم وأراهم دوما ناجحين إن شاء الله، وأن يحوز هذا المقال إعجابكم وتفاعلكم مما يزيده تشريفا بكم ورأيكم، ودمتم سالمين غانمين.



*نقلاً عن "الأنباء" الكويتية