الحكومة تجرّعته.. ولكن هل من مدّكر؟

كتبنا، وكتب غيرنا عن وجود ما يشبه «المافيا» في عملية العلاج السياحي في الخارج، وتكلمنا عن الـ500 مليون دينار كميزانية والتي يعتقد انها تعزيزية لتلك العملية، وعن البعض في المجلس الذين لم يراعوا حرمة المال العام، فوافقوا على تلك الميزانية المهولة التي سحبت من خزينة البلد في وقت قياسي، وتوقّعنا أن توزع في داخل الكويت وخارجها خلال فترة موسم الصيف السياحي، ولكن أن تصرف بهذه السرعة؟ وكأن أحداً يطارد القيّمين على تلك الأموال، فهذا ما لم يتوقّعه أحد.

حتى الحكومة بزمها وعراها يبدو أنها صعقت، فقد كان دورها لا يتعدى مباركة زيادة الميزانية من دون رقابة، وها هي حكومتنا الرشيدة تتجرع ما جنت يداها في حق البلد، والذي في حقيقة الأمر أن المواطنين هم من تجرّعوا كأس الحكومة المر.

لا بد أن الحكومة اليوم «تولول»، فمئات الملايين قد تبخّرت، وسياحها قطعت فيهم السبل، ويتوجب على من أركبتهم طائراتها الى بلدان الله الواسعة أن ترجعهم الى الكويت، وكثير منهم الى غير الكويت، وهناك قضايا ستقام ضدها يجب أن تستعد لها، وذلك لعجزها عن دفع آلاف الفواتير، الله وحده أعلم بصحة معظمها. أما المتسببون في تلك الفضيحة المأساة بكل المقاييس، فقد هربوا بما حملوا، ولن يهمهم ما حصل، فطيورهم طارت بأرزاقها، ولا عزاء للمواطن، الا أن يضرب كفا بكف، ويبكي حظه العاثر لابتلائه بمجلس بعضه مناديب وحكومة نائمة في العسل.

فميزانية بلده منهكة بسبب الهدر والتبذير، وبنكه المركزي يريد توثيق مطالب وزارة الصحة العتيدة، ووزارة المالية محرجة. أما وزارة الصحة، وما أدراك ما وزارة الصحة! وبعض من كان وراءها، فقد تمادوا عندما تسرعوا في تقاسمهم حصصهم، والتي سيستحيل ارجاع معظمها، وسيصعب استرجاع بقيتها، فتلك الأموال قد زاد اللغط حولها، لأن هناك من يعتقد أنها دفعت في أغلبها كفواتير وجب دفعها، ولمواقف مستقبلية ينتظر الالتزام بها.

نعتقد أن بعض النواب الذين ضغطوا على الحكومة بخصوص بحبحة ميزانية العلاج السياحي، وطلبا لسلامتهم الانتخابية، سيبيعون وزيرهم مع أول بادرة لتململ شعبي، ولكن بعد ماذا؟ بعد أن قبض من قبض؟ وساح من ساح؟ وبعد أن أرهقت ميزانية البلد؟ وبعد أن أهدرت أمواله؟ فهل من مدّكر؟! أما نحن، فنشك كثيراً في ذلك!

* نقلا عن "القبس"