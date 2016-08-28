سفهاء على الهواء

من معاني السفيه لغة نقص في العقل. وفي العرف السفه بذاءة اللسان والنطق بما يُستحى منه. وفي الأدب العربي الكثير من الشخصيات الرمزية والفعلية التي تُحكى عنها قصصاً للعبرة تارة، وللتندر تارة أخرى. فقد اشتهر جحا بالكثير من المقالب المضحكة وجمع في كتابه «أخبار الحمقى والمغفلين» الحافظ أبو الفرج بن الجوزي (508-597)، قصصاً وطرائف كثيرة، السخرية والتندر كان حجم وشأن وتأثير الحمقى والمغفلين في العرب قديماً، اليوم بلغ السيل الزبا في هذا الموضوع، فمع انتشار وسائط التواصل الاجتماعية بأنماطها المختلفة، أصبحت الشهرة ممكنة للحمقى وأصحاب العقول السطحية. ومع إيماني بأن الناس أحرار بما لا يتعارض مع القوانين الرسمية والأهداف الوطنية، بيد أني ومن موقعي كمتخصص في التربية أرى أن الأمر جاوز الحدود المرعية، حيث أصبح بعض السفهاء رموزاً يقتدي بها الأبناء، وأضحت بعض المريضات نفسياً يمثلن نماذج تحتذى عند بناتنا.

الأمر من الناحية النفسية له تفسيراته ومبرراته، ففي نفس كل واحد منا رغبات مكبوتة للشهرة والمعرفة، وكانت أجهزة الإعلام التقليدية هي الوسيلة الوحيدة للبروز الإعلامي، ولأن جل هذه الأجهزة بها رقابة ذاتية كانت تحول بين السفهاء وتحولهم إلى قدوات مجتمعية. أما اليوم فقد أضحى الحبل على الغارب، وفي يد كل إنسان وسيلة إعلامية متنقلة، يسجل ويبث من خلالها كل قيمه وخلجات نفسه، وأحلام فكره وتصرفاته السوية والغريبة.. المشكلة تكمن في أن مرض الشهرة قاد البعض إلى الإسفاف فيما يعرضون والمصيبة أنهم كلما زاد انحطاطهم، زادت نسبة من يتابعهم ويقلدهم فتزايدت أعدادهم في مواقع التواصل الاجتماعي، الرقم اليوم لا يمثل ظاهرة مرضية، لكن إنْ لم يقف العقلاء معاً للتعاطي مع هذه الأزمة التربوية سنجد أنفسنا قريبا نعاني الأمرين عندما يصبح السفهاء نجوماً في مجتمع الشرفاء.

دولة الإمارات العربية المتحدة، لها أصالتها وقيمها وأخلاقها التي لا ينبغي التفريط فيها تحت شعار حرية التعبير، فكم سعدنا كتربويين بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، باستحداث منهاج للتربية الأخلاقية في مدارسنا كي يتشرب الجيل القادم من أبناء هذه الدولة المباركة أخلاق الآباء المؤسسين، لكن متى يبلغ البنيان تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه.

ما تم تداوله مؤخراً عبر وسائط التواصل من مشاهد ومقابلات وتصريحات تتعارض مع قيم الإمارات تمثل هدماً لصرح الدولة الأخلاقي وتجاوزا للأعراف المرعية والمصالح الوطنية، ولا نستطيع مع كل أزمة أخلاقية أن نرفع ضدهم قضية، لكن لابد من التفاكر بصوت عال في طرق التعاطي مع هذه الأزمة الأخلاقية، لا بد من إحياء فكرة التدافع الواردة في كتاب ربنا «وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ»، هذه الفكرة وجدتها مطبقة في بعض المدن الأميركية تحت مسمى neighborhood watch، حيث يمثل أهل كل حي سكني فرقاً تجول في ربوعه لإبلاغ السلطات المختصة عن السلوكيات غير الآمنة في الأحياء السكنية، وفي العاصمة أبوظبي يوجد تطبيق رائع اسمه حارس المدينة. أقترح على هيئة تنظيم اتصالات تطوير تطبيق إلكتروني اسمه حارس الفضيلة. إننا نعيش جميعاً في قرية إلكترونية نحن بحاجة ماسة اليوم إلى فرق من المتطوعين الذين يرصدون الشاذ من المواقع ويتعقبون كل سفيه يخل بأخلاق مجتمعنا لإبلاغ السلطات المختصة، والتي من الواجب عليها تطوير قوانين إلكترونية للأخذ على يد السفهاء الجدد قبل أن يتحولوا إلى نجوم في أعين الناشئة يحذون حذوهم ولو دخلوا أسوأ متاهات الانحرافات الأخلاقية لدخلوها وراءهم. وعندها سنصدم كمجتمع بأن المعروف أصبح منكراً والمنكر أضحى معروفاً، فيا مجتمع النبلاء دعونا نتحالف لمقاطعة مواقع السفهاء.

*نقلاً عن "الاتحاد" الإماراتية