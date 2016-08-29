شجاعة بطلات .. الباليه المائى

حالة الإبهارالتى تركتها ألعاب ريودى جانيرو لاتزال ملء السمع والبصرحتى الآن بما يستوجب استمرارالحديث عنها تحليلا وتفنيدا وصولا إلى إجابات شافية لكثيرمن التساؤلات الشائكة، وعلى رأسها لماذا لا تشغل مصرمكانتها اللائقة فى قائمة الميداليات, واستمرارا لحديث الاسبوع الماضى عن حالة الغضب التى تجتاح مصرعلى كل المستويات بعد كل دورة أوليمبية ثم نسيان المسألة حتى الدورة التالية,تحتاج مسألة الإصلاح الرياضى إلى جانب ما طرح معرفة خريطة طريق التفوق لدى الدول المتقدمة,فمثلا يجب أن نعرف كم ينفقون على البحث العلمى وكم ننفق نحن وكم ينفقون على الرياضة والرياضيين وكم ننفق نحن, فقد نضع أيدينا على بعض أسباب تقدمهم وتراجعنا, وبالنسبة لميزانيات ونفقات الرياضة, من المهم جدا أن نعرف قدرما يخصص منها للأغراض الإدارية والمرتبات والمكافآت واللجان وبدلات السفر والإقامة, وقدرما يخصص منها للأغراض الفنية ومعسكرات وبرامج تدريب وتجهيز وإعداد اللاعبين وصناعة الأبطال,فقد نكتشف أن النسب معكوسة بما يستوجب التصحيح العاجل, وبرغم ذلك فلدينا ما يمكن البناء عليه والحفاظ عليه على أقل تقدير مثل أصحاب الميداليات والمراكز المتقدمة والفرق التى شاركت بحضور قوي, والإشارة والإشادة واجبة هنا بفريق مصر للباليه المائى أوالسباحة الإيقاعية والذى تنافس ضمن ثمانى فرق عالمية شرسة فى هذا التخصص, وحقا أنه حصد المركزالسابع إلا أنه كان الوحيد الممثل للدول العربية والإفريقية والآسيوية - عدا اليابان والصين طبعا - وجعل لمصرمكانة فى هذا المجال,ولم يلتفت بطلات الفريق لهذا الحديث الفارغ حول الزى والمايوه,فليس خافيا أن قوى الظلام حاولت طمس الرياضة النسائية فى مصر, وذلك سبب للتخلف, فيجب الإنتباه أن الزى المناسب للرياضة المناسبة, فتحية لشجاعة بطلات الباليه المائى.

*نقلاً عن "الأهرام" المصرية