مرضى الكويت.. وخراب السياسة

في وضع سينمائي سيريالي مؤلم يتواجد عدد كبير من المرضى الكويتيين، انتهت فترة علاجهم، غير أنهم غير قادرين على العودة. ففي ألمانيا وحدها يوجد ألف مريض، وفي لندن ثمانمئة، وسبعمئة في فرنسا، وفي الولايات المتحدة يتواجد خمسمئة، ليس لهم مكان في المستشفيات مع خاتمة العلاج وانسداد مجال العودة مع اغلاق الحجوزات، وفي الوقت نفسه تطالب هذه المستشفيات وزارة الصحة بدفع فواتير تصل قيمتها إلى 150 مليون دينار.

في عام 2015، وصلت ميزانية العلاج في الخارج إلى 500 مليون دينار، يوازي ميزانية دول في العالم الثالث.

وهناك 200 مريض يواصلون العلاج منذ أربع سنوات، مع خبر ظريف بأن مواطناً هرب من حكم قضايا إلى البرازيل، واكتشفت الوزارة أن اسمه مدون على لائحة مرضى الخارج. هذه المعلومات وأرقامها نشرتها صحافة الكويت يوم الثلاثاء 23 أغسطس 2016.

العلاج في الخارج ظاهرة خليجية متضخمة، فيها تفاصيل، كثير منها يثير الاستغراب، وبعضها محرج، لكنها تشكل في الكويت قضية سياسية، صنعتها أحوال الكويت البرلمانية، مع ترهل بيروقراطيتها، وتسابق أعداد كبيرة من المرضى نحو نواب الخدمات والمخالفات، الذين وجدوا ساحة التراخي واسعة، فاندفعوا إلى سجلات وزارة الصحة ولجانها متوسطين ضامنين ولاء هؤلاء المرضى وأهاليهم ومناصريهم للعودة مجددا إلى مقعد مستقبلي داخل قائمة البرلمان.

والمؤسف أن هذه الدورة الخدماتية البرلمانية أصبحت ظاهرة مؤسسية مقبولة في الحياة العامة، لا تعترض عليها السلطة التنفيذية لأسباب مختلفة.

ومن أهم تلك المسببات التحول الذي أصاب التجربة البرلمانية، كان البرلمان مع بداية الستينات، مؤسسة سياسية تراقب إدارة الدولة، دورها ترشيد مسار مؤسسات الدولة تنظيما وتشريعا وتنفيذا، وتصويب العمل، ومساءلة أجهزة التنفيذ من وزراء وغيرهم، بمن فيهم رئيس الوزراء.

لم يكن البرلمان مؤسسة خدماتية يوظف نوابها هويتها التشريعية لإسداء خدمات الترضيات للناخبين، ولم تكن العلاقات بين النائب وناخبه مرتكزة على ممارسة التوسط لدى السلطة لاستخراج دعم يضاف إلى أهلية النائب للفوز. كان المعيار لمقام النائب قدرته في تقييم الأداء الحكومي، وفحص كفاءة الوزراء، وتثمين خطواتهم في تنفيذ الملفات التي يحملونها.

ويقيس الناخب استحقاق النائب للدعم، اعتمادا على الهوية السياسية للعضو، وحجم مساهمته في تحفيز الأداء، عبر مقترحات بناءة ونقد هادف وبروح مستخرجة من حس وطني مرتفع.

لكن تبدلات الوضع العام وانزلاق مسار المجلس إلى احتضان مسؤوليات خدماتية انتخابية، وتسابق نواب الخدمات للحصول على أكبر عدد من المستفيدين، أدت إلى واقع تحولت فيه هوية المجلس إلى البرلمانية الخدماتية، ولم تعد المحاسبة الشأن الأبرز، بعد أن تولدت حالة من اتفاق الجنتلمان بين الحكومة ونواب الخدمات، أدت إلى تورمات في أعداد مرضى الخارج، مع انحسار الاعتراضات التي كانت قائمة.

ولا أعتقد أن المشكلة محصورة في وزير الصحة الحالي، فطالما أصبح التطاول على القانون وازدراء الضوابط أمرا فرضته الظروف، فلن يتمكن أي وزير قادم، خاصة إذا كان من لائحة الأطباء، الذين انغمسوا في أجواء انسانية المهنة.

ولا أعرف الحكمة من توزير طبيب يتولى مسؤولية الصحة، فالعمل في الشأن العام له ضوابط سياسية، تتطلب شخصاً يتقمص الأداء السياسي، ولا تتسلل إليه رقة الأطباء أو الاعتبارات التي نعرفها في منظومة الأخلاق الطبية، التي يلتزم بها الطبيب، البعيدة تماما عن غلاظة السياسيين وخشونة المهنة وترابطها بقاعدة الأخذ والعطاء، المعروفة في فنون المفاوضات.

ونحن في واقع لا بد من تغييره وفق ضوابط الضرورات، فيذهب إلى الخارج من تقبل اللجنة المختصة أحقيته في الخارج من دون رضوخ للمداخلات البرلمانية، ومن دون الاستماع إلى عاطفية التوسلات.

يغلب على الشأن العام السياسي جفاف أفرزه انشغال أجهزة الدولة ونوابها بهموم حياتية، أدت إلى تضاؤل الوهج التنويري، الذي كان يشع من النظام الدستوري، ويتابعه رجال السياسة والاعلام خارجيا، بعد أن حلت التوسطات مكان التصويب والترشيد.

*نقلاً عن "القبس" الكويتية