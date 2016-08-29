يوم ‬المرأة ‬الإماراتية

في‎ ‬صناعة ‬النهضة ‬الإماراتية ‬الحديثة ‬والتي ‬تقدم ‬نموذجاً ‬فريداً ‬لا ‬على ‬مستوى ‬المنطقة ‬فحسب ‬بل ‬على ‬مستوى ‬العالم، ‬نموذجاً ‬للدولة ‬الحديثة ‬التي ‬تتبع ‬أعلى ‬المعايير ‬الدولية ‬على ‬مستوى ‬المفاهيم ‬وعلى ‬مستوى ‬التنمية ‬والبناء ‬وفي ‬كافة ‬المجالات.

المرأة‎ ‬الإماراتية ‬تتمتع ‬بحقوقٍ ‬مساويةٍ ‬لحقوق ‬شقيقها ‬الرجل، ‬وقد ‬بنيت ‬لها ‬كافة ‬القواعد ‬القانونية ‬التي ‬تحمي ‬حقوقها ‬بل ‬وتمنحها ‬أفضل ‬الفرص ‬لتطوير ‬نفسها ‬وصناعة ‬مجدها ‬ومجد ‬بلادها، ‬وعلى ‬رأس ‬ذلك ‬تخصيص ‬يومٍ ‬خاصٍ ‬بها ‬للاحتفاء ‬بقيمتها ‬ودورها ‬ومستقبلها. ليس‎ ‬غريباً ‬على ‬حكومة ‬دولة ‬الإمارات ‬العربية ‬المتحدة ‬وهي ‬التي ‬وضعت ‬وزارة ‬للسعادة ‬وأخرى ‬للتسامح، ‬والتي ‬تحوي ‬أصغر ‬وزيرة ‬شابةٍ ‬على ‬مستوى ‬العالم، ‬والتي ‬تحتوي ‬وزيراتٍ ‬مؤهلاتٍ ‬ومتميزات ‬في ‬الأداء ‬الحكومي، ‬ليس ‬غريباً ‬عليها ‬أن ‬تحتفي ‬بيومٍ ‬خاصٍ ‬للمرأة ‬الإماراتية ‬يتكرر ‬كل ‬عامٍ.

وجود‎ ‬المرأة ‬الإماراتية ‬وتمكينها ‬في ‬العمل ‬الحكومي ‬لا ‬يقتصر ‬على ‬منصب ‬الوزير ‬فحسب ‬بل ‬كذلك ‬في ‬المراتب ‬التي ‬تليه ‬والمناصب ‬الوسيطة ‬الحساسة ‬والإدارات ‬العامة ‬بل ‬وفي ‬العمل ‬الحكومي ‬الميداني ‬في ‬شتى ‬قطاعات ‬الحكومة ‬وفي ‬مواجهة ‬المراجعين ‬وإنهاء ‬المعاملات.

المرأة‎ ‬الإماراتية ‬موجودةٌ ‬في ‬كل ‬مؤسسات ‬الدولة ‬وفي ‬القطاعين ‬العام ‬والخاص، ‬وفي ‬التعليم ‬والتعليم ‬العالي ‬وفي ‬مجال ‬القضاء ‬حيث ‬تقوم ‬القاضية ‬الإماراتية ‬بكل ‬ما ‬يقوم ‬به ‬زميلها ‬القاضي، ‬فتأهيلها ‬العالي ‬وقدراتها ‬المتقدمة ‬تمنح ‬حمل ‬شرف ‬حماية ‬الدستور ‬وتطبيق ‬القوانين، ‬وهي ‬خطوةٌ ‬شديدة ‬الصعوبة ‬في ‬كثير ‬من ‬دول ‬العالم، ‬ولكنها ‬أصبحت ‬جزءاً ‬من ‬هوية ‬الدولة ‬في ‬الإمارات ‬بناء ‬على ‬رؤية ‬ووعي ‬القيادة ‬المتقدم ‬المقرون ‬بثقة ‬الشعب ‬الواعي ‬ودعمه ‬الدائم.

والمثير‎ ‬في ‬التجربة ‬الإماراتية ‬هو ‬أن ‬المرأة ‬المدعومة ‬من ‬القيادة ‬والواعية ‬بدورها ‬تتمكن ‬من ‬خدمة ‬وطنها ‬ودولتها ‬في ‬شتى ‬المجالات ‬والمهم ‬هنا ‬هو ‬الخدمة ‬في ‬الجيش ‬والقوات ‬المسلحة ‬والقوات ‬الأمنية، ‬فالمرأة ‬الإماراتية ‬شرطية ‬وضابطة ‬في ‬الأمن، ‬وهي ‬مجندة ‬وشرطية ‬وضابطة ‬في ‬كافة ‬قطاعات ‬القوات ‬المسلحة، ‬وهذه ‬خطوة ‬بالغة ‬التقدم ‬في ‬المعايير ‬الدولية. الكلّ‎ ‬يتذكر ‬أسماء ‬الإماراتيات ‬المميزات، ‬واللاتي ‬تسلمن ‬أعلى ‬المراتب ‬وأسمى ‬الرتب، ‬وعلى ‬رأسهن «‬أم ‬الإمارات» ‬الشيخة ‬فاطمة ‬بنت ‬مبارك ‬أكبر ‬داعمٍ ‬لحقوق ‬المرأة ‬ومنحها ‬الفرصة ‬كاملة ‬للإتقان ‬والإبداع ‬وخدمة ‬الوطن، ‬ومنهن ‬الوزيرة ‬المعروفة ‬الشيخة ‬لبنى ‬القاسمي، ‬ومنهن ‬الضابط ‬طيار ‬مريم ‬المنصوري، ‬التي ‬ملأت ‬الجميع ‬فخراً ‬حين ‬كانت ‬تدك ‬بطائرتها ‬العسكرية ‬الحديثة ‬عثانين ‬الدواعش ‬في ‬العراق ‬ضمن ‬التحالف ‬الدولي ‬هناك.

المشكلة‎ ‬في ‬الإمارات ‬ليس ‬في ‬ذكر ‬أسماء ‬صاحبات ‬السمو ‬من ‬الشيوخ ‬أو ‬صاحبات ‬المعالي ‬من ‬الوزيرات ‬أو ‬صاحبات ‬السعادة ‬من ‬المسؤولات ‬أو ‬المميزات ‬في ‬مجال ‬القطاع ‬الخاص ‬أو ‬مجالات ‬الإبداع ‬كافة ‬ولكن ‬المشكلة ‬هي ‬أنه ‬لكثرتهنّ ‬وشهرتهنّ ‬لا ‬يمكن ‬لمقال ‬بهذه ‬المساحة ‬أن ‬يوفيهنّ ‬حقهنّ.

قبل‎ ‬أيام ‬قام ‬ولي ‬عهد ‬أبو ‬ظبي صاحب السمو ‬الشيخ ‬محمد ‬بن ‬زايد ‬بتخريج ‬دفعةٍ ‬من ‬المجندات ‬في ‬الخدمة ‬الوطنية ‬كان ‬من ‬ضمنهن ‬كريمته ‬وحفيدته، ‬لأن ‬الأفعال ‬تواكب ‬الأقوال، ‬والقائد ‬يقود ‬بالقدوة ‬والأسوة ‬كما ‬يقود ‬بالرؤية ‬والوعي ‬والإدارة.

أخيراً، ‎ ‬كتب صاحب السمو ‬الشيخ ‬محمد ‬بن ‬راشد ‬آل ‬مكتوم ‬«نحتفل ‬غداً ‬بيوم ‬المرأة ‬الإماراتية، ‬شريكة ‬التنمية، ‬وصانعة ‬الأجيال، ‬وأم ‬الشهداء، ‬وفخر ‬الإمارات، ‬وعديلة ‬الروح» ‬وأضاف «‬ثلثا ‬موظفي ‬الحكومة ‬نساء، ‬وثلثا ‬خريجي ‬جامعاتنا ‬الوطنية ‬نساء، ‬وثلث ‬مجلس ‬الوزراء ‬نساء. ‬نحن ‬لا ‬نمكن ‬المرأة، ‬نحن ‬نمكن ‬المجتمع ‬بالمرأة»‬.

وكتب‎ ‬صاحب السمو الشيخ ‬محمد ‬بن ‬زايد ‬«نهج ‬الإمارات ‬بتمكين ‬المرأة ‬نهج ‬راسخ ‬وضع ‬أسسه ‬زايد ‬وعززه ‬خليفة، ‬ونقطف ‬ثماره ‬بمسيرة ‬وطنية ‬حافلة ‬بالإنجازات ‬والمكتسبات» ‬وأضاف ‬«المرأة ‬في ‬وطننا ‬مصدر ‬فخرنا ‬الدائم ‬بما ‬تمارسه ‬من ‬دور ‬وتبذله ‬من ‬تضحيات، ‬وأمهات ‬الشهداء ‬نماذج ‬ملهمة ‬لتلك ‬التضحيات»‬.

* نقلاً عن "الاتحاد"