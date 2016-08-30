الداعشيون الكويتيون.. من أين أتوا؟

خيراً تفعل الأجهزة الأمنية بضبط عدد من المنتسبين إلى ما يسمى تنظيم داعش، فالمسألة الأمنية هنا تأتي في المقام الأول، لكن الشيطان يكمن في التفاصيل، كما يقال.

وهذه الظاهرة، أي الانتساب والعمل لدى هذه المجموعة، أو غيرها من التجمعات والتنظيمات المتطرفة، لم يكن وليد اليوم أو ابن ساعته.. نحن أمام حالة لم تهبط علينا من السماء.

ونستسهل الأمر ثم نذهب للقول إن هناك «مؤامرة» خارجية علينا، وأن هناك أيادي خفية تلعب بعقول هؤلاء الناس، وكأن الأمر لا يعنينا.. أو أننا بريئون ولا نتحمل المسؤولية! وحتى لا يفهم كلامنا بالخطأ أو يقرأ بالمقلوب، فنحن نتحدث عن ظاهرة التطرف والتعصب والتشدد الديني، الذي يتخذ اشكالاً ومسميات مختلفة.. لماذا هذا الجنوح نحو تلك التنظيمات؟ هل تعرض هؤلاء الشباب إلى غسل أدمغتهم؟ إذا كان الأمر كذلك، أليسوا هؤلاء من بيئة ساعدتهم على ذلك النزوع؟ أليس لنا نحن كمجتمع من دور في تغذية وتهيئة هؤلاء؟

بالتأكيد هناك عدة مصادر، قد يكون من الصعب التحكم بها، أعني الفلتان الذي يحدث في عالم النشر والفضاءات المفتوحة، لكن يبقى السؤال إن كانت هذه المجموعات وجدت من يرعاها أو يختطفها أو ينزع من عقولها كل ما هو لمصلحة الكويت والمجتمع الكويتي.. تعالوا نحاول التعرف على الأسباب والدوافع والجهات التي توفر لهؤلاء بيئة حاضنة.. من أين تأتي الافكار والمفاهيم التي تغسل عقولهم؟

ماذا فعلنا تجاه تفكيك الأدوات التي خرَّبت هؤلاء؟ ما الدراسات التي أجريناها والحلول التي قدمناها؟ فلا يكفي أن نصرَّح ونقول كلاماً مرسلاً غير ذي قيمة.. فلنذهب إلى الجذور ونعيد النظر بالسلوكيات، أقول هناك ثقافة التطرف والتشدد والتعصب التي تنتشر كالنار في الهشيم، هذه الآفة كيف نعالجها، وماذا قدمنا من بدائل.. كلنا مسؤولون، وكلنا نتحمل المسؤولية، لا أحد يتهرب أو يتبرأ.

الخطاب الديني المتشدد واللجان مسؤولة، إمام المسجد مسؤول، الأسرة مسؤولة، الإعلام مسؤول، المدرسة والجامعة مسؤولة.. لنبحث عن الحلول، لنفتش كيف نحمي هؤلاء، وكيف نخلق ثقافة تزرع في عقول هؤلاء المواطنة والانتماء والشعور الوطني والاعتدال في جميع مناحي الحياة.. ربما نصل إلى مرحلة لا نعود نسمع فيها عن «مقاتلين» كويتيين في تنظيمات إرهابية متشددة!