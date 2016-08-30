الرئيس زعلان

يبدو الرئيس السيسى فى خطبه وتصريحاته الأخيرة عاتباً على منتقديه.

منفعلاً أحياناً، وربما غاضباً فى حالات، وأنا أعذره.

الرئيس تسلم «شبه دولة» كما أعلن لك صراحة: بلد ضربته موجتان عنيفتان من المؤامرة، الأولى فى «25 يناير» والثانية أثناء حكم عصابة الإخوان، والثالثة تدق طبولها هذه الأيام. ليس صحيحاً أن الرئيس حكم مصر بلا «برنامج» كما قال المتنطعون.

لقد وضع نصب عينيه هدفين محددين: «تثبيت أركان الدولة» وحمايتها من السقوط، وإطلاق حزمة مشروعات كبرى لتأمين مستقبل هذه الدولة.

لكن المواطن بعد أن شعر بالأمان وأصبح لديه دولة.. لم يعد يفكر إلا فى تأمين حاضره.

يريد أن يمارس حياته ويتمتع بحقوقه ناسياً أن الدولة لا تزال مهددة ومستهدفة، وتلك هى المشكلة.

* نقلا عن "الوطن"