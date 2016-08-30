وزير أم حكومة؟

فى الحكومات الحديثة لا يصح أن يُحاسب وزير منفردا على فشل أو خطأ ترتب على منظومة أو آلية عمل اعتمدتها الحكومة أو أبقت عليها كما كانت فى عهد حكومة أو حكومات سابقة. فالمسئولية السياسية فى هذه الحالة تقع على الحكومة مجتمعة، وليس على وزير واحد لمجرد أن المشكلة تدخل فى نطاق اختصاصه المباشر. ويرجع ذلك إلى ارتباط المشكلة بسياسة عامة، أو ما يشبهها فى البلاد التى لا تُشكل فيها الحكومات بطريقة حديثة على أساس رؤية واضحة تسبق تأليفها، وبرنامج يحدد سياساتها منذ اللحظة الأولى لعملها.

وحين يتعلق الأمر بالسياسة العامة فى مختلف المجالات، تكون المسئولية عن أى مشكلة تتعلق بها سياسية من الدرجة الأولى، أى تتحملها الحكومة مجتمعة. كما أن مبدأ التضامن الوزارى, وهو أحد مبادئ الحكومات الحديثة, يُعَّزز فكرة تحمل الحكومة كلها المسئولية السياسية. وحتى فى حالة اتهام وزير بالفساد، جرت العادة فى الحكومات الحديثة على التفرقة بين فساد يحدث نتيجة ثغرات فى السياسة العامة المتبعة، أو إحدى آلياتها، وآخر يتورط فيه هذا الوزير من خلال الارتشاء أو التربح وما إلى ذلك.

أما عندما تُشكَّل الحكومة بدون رؤية تسبقها ولا برنامج يُختار على أساسه الوزراء، تصبح وزاراتها جزراً منعزلة، وتسود ثقافة سياسية قائمة على تقييم كل وزير على حدة، فيُقال طوال الوقت إن هذا الوزير ناجح وذاك فاشل، رغم ان كلا منهما جزء من فريق عمل إما أن ينجح أو يفشل.

ولأن هذا هو ما يحدث فى مصر منذ عقود لم يكن وزير التموين المستقيل أو المقال هو الأول الذى يتم تحميله المسئولية عن مشكلة مترتبة على منظومة أبقت الحكومة الحالية عليها، وتتحمل بالتالى المسئولية عن كل ما يترتب عليها، وهى منظومة توريد السلع وتخزينها والتصرف فيها.

فهذه المنظومة تفتح أبوابا للفساد ليس فى القمح فقط، بل ربما فى سلع أخرى منها الأرز على سبيل المثال. ولذلك يصبح إصلاحها أهم من تغيير وزير, إلى أن يصل الأداء العام إلى مستوى يتيح تطوير آليات حديثة تتيح الاستغناء عن دور وزارة التموين التى لم يعد لها وجود فى معظم الدول الحديثة.

نقلا عن "الأهرام"