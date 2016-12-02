بابا.. مطلوب حياً أو ميتاً

«ايه يعني والدي؟ والدي تسرقني يعني؟» عبارة شهيرة قالها الممثل المصري عادل إمام في مسرحية مدرسة المشاغبين وهو يتحدث مع ابيه الممثل «نظيم شعراوي» والعبارة مستهجنة عربيا إلا انها مفهومة ومقبولة في العالم المتقدم، حيث القوانين تحكم علاقات الناس ببعضها، بما فيها علاقة الأب أو الأم بالأبناء، أو علاقة الزوج بزوجته.

فالناس في أميركا حتى وهم في داخل منازلهم يخضعون لسيادة القانون، والزوج المسلم، على سبيل المثال، حين يعتدي على زوجته بالضرب داخل المنزل وتثبت التهمة بحقه تعاقبه المحكمة وإن جاء بألف فتوى دينية تبيح للأزواج المسلمين ضرب زوجاتهم.

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تطايرت الأخبار، قبل فترة، عن اتهام الممثلة انچيلينا چولي لزوجها الممثل براد پيت بتهمة «اساءة معاملة الأطفال» وزعمت أنه قام بضرب ابنه إثر مشاجرة وقعت بينهما في الطائرة، فتدخلت على الفور أعلى سلطة تحقيق في هذه الدولة العظمى (مكتب التحقيقات الفيدرالي) وأصدر بيانا قال فيه انه يقوم بجمع المعلومات حول هذه الحادثة المزعومة، وقامت بعد ذلك «هيئة شؤون الطفل والأسرة» في ولاية لوس انجيليس بالتحقيق مع الأب نجم هوليوود الشهير حتى تأكدت من براءته من الفعلة المشينة.

ولم يتبقَ للسلطات الأميركية سوى تحريك حاملة الطائرات لمنع السيد الوالد من ضرب ابنه المشاغب.

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أحد الأصدقاء الظرفاء يقول انه في طفولته عندما كان يرتكب خطأ صغيرا في البيت ويتسرب الخبر إلى الجيران تكون العقوبة مضاعفة تضاف إلى الضرب الذي يناله من أبيه، فكلما صدف احد من آباء الجيران في الطريق تلقى صفعة أو ركلة منه عقابا له عن الخطأ الذي ارتكبه في البيت (!) وذلك يحدث لأن جميع الآباء يعتقدون انهم مسؤولون عن تربيتك، وعليك أنت ايها الطفل الغرير أن تتفهم ازدواجية الآباء وأن تتحمل وتتقبل «إساءة معاملة الأطفال» وهي ظاهرة من عواقبها حسب منظمة الصحة العالمية (وقوع اعتلالات جسدية ونفسية تدوم مدى الحياة، وإمكانية تعطل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد جراء تلك الظاهرة)!

* نقلا عن "الأنباء"