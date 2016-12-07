تمديد العقوبات الأميركية

وافق مجلس الشيوخ الأميركي على تمديد العقوبات على إيران لمدة عشر سنوات، ومن المتوقع أن يصدق الرئيس أوباما على التشريع ليصبح قانوناً. وحظي مشروع القانون بشبه إجماع حيث صوت 99 عضواً من أعضاء المجلس، بالأغلبية المطلقة، على المشروع، دون معارضة. وكان مجلس النواب قد أقر المشروع في 15 نوفمبر الماضي. وردت إيران على لسان مرشد الأعلى خامنئي، في خطاب له أمام حشد من أعضاء الحرس الثوري، في 23 نوفمبر، بالقول إن الإدارة الأميركية الحالیة انتهكت الاتفاق النووي عدة مرات، كان آخرها تمدید العقوبات على إيران 10 سنوات. وأضاف: «علیهم أن یعلموا أن الجمهورية الإسلامية سترد على ذلك بالتأكيد». وقالت وزارة الخارجية الإيرانية «إن تأييد مجلس الشيوخ الأميركي لتمديد العقوبات على الجمهورية الإسلامية لعشر سنوات ينتهك اتفاقاً نووياً تاريخياً تم التوصل إليه بين طهران والقوى العالمية الست عام 2015 وسنبلغ لجنة إيران المكلفة بمراقبة تنفيذ الاتفاق بذلك». وتصاعدت التهديدات الإيرانية بإمكانية فض الاتفاق النووي الموقع مع الغرب. وأعلن البرلمان الإيراني أنه يعتزم التصويت على مقترح بالعودة إلى ما كانت عليه الأوضاع المبدئية للتخصيب النووي قبل الاتفاق. فما هو مستقبل العلاقات الأميركية الإيرانية في ظل الإدارة الأميركية القادمة؟ وهل يؤثر تمديد العقوبات على الاتفاق النووي؟

كان مصير قانون تجديد العقوبات الذي يفترض أن ينتهي أجله في 31 من ديسمبر الجاري، والذي يسمح بفرض عقوبات في مجالات التجارة والطاقة والدفاع والقطاع المصرفي على إيران بسبب برنامجها النووي وتجاربها الصاروخية الباليستية، أحد الأعمال الرئيسية العالقة التي تواجه المشرعين بعد العودة إلى واشنطن في 14 نوفمبر، عقب الانتخابات الرئاسية. ويرى نواب أميركيون أن تمديد القانون لا يخل بالاتفاق، بل يسهل إعادة فرض العقوبات سريعاً إذا نقضت إيران تعهداتها النووية.

ويتمتع الجمهوريون بأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، وهم جميعاً يعارضون الاتفاق النووي الموقع في يوليو 2015. وقد أصدر السيناتور الجمهوري بوب كروكر بياناً قال فيه إن «تمديد قانون العقوبات ضد إيران يعطينا القدرة على إعادة فرض العقوبات التي رفعتها إدارة أوباما لتنفيذ الاتفاق النووي ويضمن للرئيس المنتخب ترامب وإدارته الأدوات اللازمة لمجابهة الأعمال العدوانية التي يقوم بها النظام الإيراني». وتذكر مصادر إعلامية أن الجمهوريين في مجلس الشيوخ سعوا لكسب التأييد لقانون لا يجدد العقوبات فقط، بل يزيدها لمعاقبة الأفراد والشركات الإيرانية على تجارب الصواريخ الباليستية التي تجريها بلادهم، وما يعد دعماً من جانبها للإرهاب.

سيصبح ملف العلاقات الأميركية الإيرانية أحد أهم الملفات المطروحة أمام إدارة الرئيس ترامب خاصة في ضوء التكهنات الإعلامية بخصوص رؤيته السياسية لإيران، والتي تستند بالأساس إلى ما كان قد أعلنه أثناء الحملة الانتخابية مرات من أن لاتفاق النووي معها سيئ وغير مقبول، بل هو «أسوأ ما يمكن أن يكون قد تم التفاوض حوله على الإطلاق». وقد وعد ترامب حال فوزه بأن يجعل من تفكيك الاتفاق النووي «أولوية أولى».

ورغم عدم اكتمال الفريق الرئاسي القادم، فإن التحليلات ترجح أن الرؤية السياسية لترامب وفريقه ستكون متشددة تجاه القضايا الدولية، وانطلاقاً من هذه المعطيات، ومن حقيقة أن التعاطي مع السياسة من موقع السلطة يختلف عنه في الحملات الانتخابية، فمن غير المؤكد أن ترامب سيسعى لإنهاء الاتفاق النووي فعلياً، بل لإعادة التفاوض حوله لتحسين شروطه، وتشديد القيود على إيران، ومراقبة التطبيق التام لكل بنود الاتفاق، وبشكل لا يسمح للنظام الإيراني باستغلاله لغايات أخرى.. ذلك هو المرجح، وإن كان الوقت لا يزال مبكراً للحكم على العلاقات الأميركية الإيرانية في المرحلة المقبلة.

نقلا عن "الاتحاد"