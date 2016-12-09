أفريقيا.. تبحث عن السهل!

هل كُتب على الدول المتأخرة أن تزداد تأخراً؟.. لأنها تختلف بل تخوض الحروب من أجل القليل.. بينما تترك الكثير يضيع دون استغلال.. والقضية هنا تتعلق بمياه أشهر وأطول أنهار الدنيا: نهر النيل!!

ذلك أن دول حوض النيل تتصارع على السهل، نقصد المياه المتوفرة من مياه النيل وهى النسبة القليلة.. بينما نترك الكمية الأكبر من هذه المياه دون استغلال.

تخيلت ذلك خلال استقبال الرئيس السيسى لعدد من وزراء الرى بدول حوض النيل المشاركين فى المؤتمر الدولى للموارد المائية الذى ينظمه المركز القومى للبحوث المائية، ثم ما أشار له الرئيس السيسى من ضرورة نبذ الخلافات وتعزيز التعاون من أجل تنفيذ مزيد من المشروعات وعلى رأسها استقطاب الفواقد المائية ومصادر الأمطار.. حيث إهدار النسبة الأكبر من إيراد النهر فى المستنقعات والبخر.. وهنا نتوقف أمام هذه الحقيقة المؤلمة.

وبعيداً عن الأرقام وحجم كميات الأمطار التى تسقط فوق منابع النيل بفرعيه الإثيوبى الشرقى حيث النيل الأزرق.. والغربى الجنوبى حيث منابع النيل الأبيض، نقول إن ما يصل عند مدينة الخرطوم بتلاقى النيلين الأزرق والأبيض هو الكمية الأقل من حصيلة هذه الأمطار.. إذ تسقط على منابع النيل الأزرق عشرات المليارات من المياه حتى إن علماء المياه يقولون إن إثيوبيا هى نافورة المياه الأولى فى أفريقيا وما يتجمع منها فى مجرى النيل الأزرق هو الكمية الأقل.. ورغم ذلك تشكو إثيوبيا من فقر مائى وعطش رهيب فى مناطق عديدة شمال وغرب البلاد.. كما أن ما يسقط على الهضبة الاستوائية، حيث منابع الفروع التى يتكون منها النيل الأبيض، وفى مقدمتها بحر الغزال وبحر الزراف وبحر العرب وغيرها، فإن ما يتجمع منها ليكون النيل الأبيض لا يوازى 5٪ من حصيلة هذه الأمطار. ويذهب الباقى ويضيع إلى مناطق الحشائش والسدود والمستنقعات.. وهذه المياه تضيع إما لتشربها غابات الحشائش.. أو تعود إلى السماء حيث البخر الرهيب، وتكاد هذه المناطق تكون هى أكبر مناطق للحشائش والمستنقعات فى العالم.

والطريف أن كل علماء المياه يعترفون بأن حوالى 90٪ من هذه الأمطار يضيع دون أى استفادة منها.. وأيضاً دون أن نقول أى أرقام فقد مللنا من ذكر هذه المليارات.

ولكن يبدو أن دول منابع النيل تتسابق، بل تتصارع على النسبة الأقل.. وتترك النسبة الأكبر تضيع ما بين البخر والغوص فى باطن الأرض وكأنها «تستسهل» وللحقيقة كانت مصر ومنذ ثلاثينيات القرن الماضى تفكر فى هذه القضية.. أى تقليل الفواقد المائية هذه بإنشاء العديد من المشروعات، وليس مشروع قناة جونجلى إلا أحد هذه المشروعات.. ولكن عندما قارب المشروع على الانتهاء فى الثمانينيات لعبت السياسة لعبتها وتوقف المشروع وضاعت الأموال بسبب الحروب الأهلية فى جنوب السودان.. وهناك العديد من الدراسات الجاهزة - بل قيد التنفيذ - للاستفادة منها.. ومن المؤكد أن الرئيس السيسى عندما أشار إلى ذلك كان يقصد ما يقوله لهؤلاء الوزراء.. حتى تعم الفائدة على الكل دون حروب أو صراعات.

ولكن كل دول حوض النيل تتكالب وتتصارع.. وقد تخوض الحروب من أجل هذا القليل من المياه.. بينما هى تترك الجانب الأكبر منها.. نقول ذلك لأن معظم دول حوض النيل لا تريد أن تتعب نفسها فى مشروعات يطول تنفيذها.. وتريد السهل منها.. قليل التكاليف.. نقول ذلك لأن مصر تحملت أعباء مشروع قناة جونجلى المالية والفنية وغيرها حتى وصل معدل التنفيذ فيه 85٪ من كل المشروع!!

■ ■ وإثيوبيا تعانى فقراً مائياً فى مناطق عديدة منها. وتمتلك أنهاراً أخرى غير النيل الأزرق، ورغم ذلك يتركز معظم اهتمامها على استغلال مياه النيل الأزرق الذى يوفر لمصر 85٪ مما يصل إليها من مياه.. فهل تتعمد ذلك للإضرار بمصالح، بل بحياة كل المصريين.. أكاد أقول ذلك.

■ ■ وكثيراً من دول حوض النيل الأبيض تعانى عطشاً وفقراً مائياً.. وتسرع مصر فتقدم «بعض» ما تملك ولو بالاقتراض لحفر عدد من الآبار لتوفير المياه لشعوب هذه الدول التى تعانى العطش.. بينما هى تعوم فوق بحار من مياه تحت أقدامها.. ولا تفكر فى استغلالها.

فهل لذلك لم تحضر إثيوبيا هذا المؤتمر.. وماذا عن موقف كينيا ورواندا.. وماذا تقول دولة جنوب السودان - حيث مشروع قناة جونجلى وحيث أكبر المستنقعات فى وسط أفريقيا.. وهى التى أعلنت مراراً قائلة لمصر «انسوا قناة جونجلى» التى كانت ستوفر لمصر مليارات عديدة من المياه.

■ ■ أم يا ترى نخرج من هذه المؤتمرات بلا أى شىء.. ويتحول المؤتمر كله إلى مكلمة وتوزيع الابتسامات؟!

نقلاً عن "المصري اليوم"

