الاستفتاء الشعبي الكبير

زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز لجميع دول الخليج (ما عدا عمان) مطلع هذا الأسبوع تحولت إلى تظاهرة حب وولاء وإعلان مشاعر للملك وللمملكة. الحقيقة أنني لا أذكر ومنذ تأسيس منظومة دول مجلس التعاون زيارات صاحبها هذا الزخم والاحتفاء سواء على المستوى الرسمي أم الشعبي. الملك سلمان الذي بدأ جولته بزيارة الإمارات كأول زيارة رسمية لملك سعودي منذ تأسيس دولة الإمارات المتحدة تحول في الحقيقة إلى أيقونة ليس في الإمارات فقط، بل في كل دول الخليج وتنافس الناس في كل هذه الدول على التعبير عن حبهم لهذا القائد فعلاً ونثراً وشعراً. المملكة في النهاية تشكل العمود الفقري لهذا المجلس الذي مضى على تأسيسه ما يقرب من أربعة عقود، وبالتالي فهذا التعبير إضافة إلى كونه موجهاً لشخص الملك السعودي المحبوب بعزمه وحكمته وإنسانيته فهو أيضاً ترسيخ لهذه المنظومة.

هذا لا يعني التوقف، فأمامنا كمنظومة دول مجلس التعاون الكثير مما يتوجب إكماله. على الصعيد السياسي أمامنا جهود كبيرة في التعامل مع إيران التي وببالغ الأسف تجاوز ذكرها كعدو في وسائل الإعلام ذكر إسرائيل. هذا مع إدراك ضرورة التعاون الكامل مع القوى العظمى في كبح جموح إيران الذي تجاوزته ظروف وجغرافيات العالم في هذا الزمن، وأعربت حكومات وشعوب الدول عن قلقها إزاء ذلك والتوقف ضد هذه الأطماع. يأتي في طليعة ذلك بالطبع تحالف هذه الدول في «عاصفة الحزم» التي تقوده المملكة في اليمن الشقيق.

هناك أيضاً الخبر المنتظر حول قيام الاتحاد بين الدول الذي توقع البعض منا أن يتم إقراره في مؤتمر البحرين وما زال ينتظر هذا الإعلان. هناك الحاجة إلى توحيد وتفعيل الأنظمة بين الدول كقوانين الأحوال الشخصية وقوانين التنقل والتملك والرسوم أو الإعفاء منها وحرية العمل والتعاون في خدمات النقل سواء الأرضي أم الجوي وقوانين التحرش الجنسي والوحدة الوطنية وحرية المرأة في العمل وتفعيل الاتحاد الجمركي والسياسات النقدية وقوانين الاستثمار والاتفاق على تعريف المناطق الحرة. جميع هذه العناوين وغيرها تنتظر عرضها وإقرارها لتتحول إلى أنظمة، وإن كان هناك بالفعل تطور مشهود في عدد منها لكنه يبقى أحياناً بين دولتين فقط.

ننتظر أيضاً توحيد القوة العسكرية والعمل ككتلة واحدة في تأسيس البنى التحتية للجيوش المتقدمة في دول الخليج وأقصد بذلك الاتفاق على استراتيجيات حديثة تعني بناء القاعدة الصناعية العسكرية وبناء الفرد. فمثلاً هناك من يفرض التجنيد الإجباري (الإمارات)، وهناك دول لم تفكر بعد في ذلك على رغم أهمية هذه الخطوة في بناء الإنسان المسؤول المنتج المنضبط سواء استمر عسكرياً أم عاد إلى الحياة المدنية. نحتاج إلى تناغم أكثر في الأنظمة القضائية بين محاكم دول المجلس. الفوارق الشاسعة بين الدول اليوم في قوانينها العدلية لا يجب أن تستمر. حتى منظومة المرور، فهناك فوارق هائلة بين ممارسة قيادة السيارة بين دولة وأخرى. فهذه الدولة تشعرك بأنك تقود سيارتك في ولاية أميركية صارمة وفي أخرى تشعر أنك تقود سيارتك في مدينة القاهرة الغارقة في فوضى السير.

أشعر حقيقة بأن ما قد يكون صعب التحقيق في الماضي سيصبح سهلاً هذه الأيام. شعوب المنطقة أعلنت عبر كل ما يتوافر من وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة في هذا الزمن عن توحدها بالمصير والمستقبل. هناك أيضاً تجارب مرت في عدد من دول المجلس ويجب الاستفادة منها. تجربة المملكة الرائدة في مكافحة الإرهاب تحولت إلى مدرسة تقدم فصولها إلى جميع دول العالم بما فيها الدول العظمى. هناك النجاح الكبير للمؤسسات الإعلامية كـ «دار الحياة» ومجموعة MBC و «المجموعة السعودية للأبحاث والنشر».

هناك تجربة نمو الناقلات الجوية الحديثة وتمثلها «طيران الإمارات» و «القطرية» و «الاتحاد»، هذه الشركات أصبحت اليوم على رأس قائمة الشركات العالمية التي يفضلها المسافرون جواً. من منا قبل عقود قليلة كان يتصور هذا التفوق؟ في المقابل توجد تجارب تحتاج إلى إعادة نظر ومراجعة. تجربة الكويت الديموقراطية من خلال مجلس الأمة المنتخب تحولت إلى عائق للبناء وللتنمية على رغم أن الفكرة من حيث المبدأ نبيلة. واجبنا دراسة أسباب ذلك وتفاديه مستقبلاً. هناك تجربة قطر الإعلامية التي تمثلها مؤسسة قناة «الجزيرة». خرجت القناة وتألقت وكسبت ثقة الجماهير العربية كأول قناة تمتهن صناعة بث الأنباء في شكل احترافي عالي المستوى. لكن على هذه المؤسسة أن تغلف نجاحها المهني بوقوفها الصريح ضد كل ما يمكن أن يؤدي إلى الإضرار بمصالح هذا المجلس.

علينا فقط مضاعفة الجهود لوضع هذه التجارب وغيرها وما قد يستجد على طاولات البحث والمضي قدماً إلى مصاف الاتحادات الكبرى حول العالم. ما يدعم هذه الرغبة أننا في هذه الدول نملك مقومات هائلة تفرض على الآخر احترامها والتعاون معها. أهم هذه المقومات بالطبع وجود الأماكن المقدسة التي يتجه نحوها بليون ونصف بليون مسلم من شتى بقاع الأرض. هذا من الناحية الروحية إذ توجد أيضاً منافع اقتصادية مهمة تصاحب هذه الميزة التنافسية إن جاز التعبير. وبالطبع هنا يجود الإنسان الذي تم إنفاق مئات البلايين على تعليمه وتدريبه. اليوم هو يوم رد الجميل وأمام الشباب الخليجي بذكوره وإناثه فرص هائلة لبناء بيئة المستقبل في المال والابتكار وخلق الفرص الجديدة. هناك مواضيع الطاقة من نفط وغاز التي تشكل في إجمالها النسبة الأكبر من الاحتياطات عالمياً. لدينا نموذج حي ورائع للتنمية وتنوع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، ويتمثل ذلك في نموذج دولة الإمارات وتحديداً إمارة دبي التي تحولت إلى هدف عالمي لرجال الأعمال وللسياح من شتى بقاع الأرض، وجميعنا يدرك أهمية ذلك من الناحية الاقتصادية. وستحتفل هذه المدينة المتألقة باستضافة «إكسبو ٢٠٢٠» كما هي الحال في مدينة الدوحة التي ستستضيف نهائيات كأس العالم بعد ذلك بسنتين. كل ذلك وغيره يعتبر شهادات تفوق تمنحنا الثقة والطموح للوصول إلى غدٍ أفضل لأجيال الغد. وفي المستقبل القريب ستحقق رؤية السعودية ٢٠٣٠ وستغلق عدداً من الفراغات عندما تتحول المملكة، إضافة إلى كونها القبلة الدينية للمسلمين، وقبلة المهتمين بالطاقة والنفط، إلى واحة عظيمة للعلوم والمعرفة والتفوق في الطب والجراحة وحتى الدراما والفن بما وهبها الله من تنوع ديموغرافي رائع. ولا يمكننا بالطبع تناسي التراث الهائل غير المكتشف بعد في هذه الجزيرة الهائلة. إضافة إلى كل هذا ستتحول جبال تهامة وعسير إلى مصائف عالمية تغص بعدد الرحلات والزوار وسترتفع مدخولات قاطني هذه الأماكن وترتفع معها مستويات الجودة وعدد فرص العمل الواعدة.

السؤال الذي تردد في الماضي وما زال موجوداً: كيف يمكننا تحقيق ذلك بالسرعة الممكنة؟ الجواب لدى المسؤولين في كل دولة، ذلك أن الشعوب أدلت بأصواتها هذه الأيام وبأعداد فاقت أي استفتاء سابق.

نقلاً عن "الحياة"

