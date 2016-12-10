إلا.. رغيف الخبز!

شدتنى تأكيدات الرئيس السيسى، أمس الأول التى نفى فيها شائعات زيادة رغيف الخبز المدعم، مشدداً على أنه لم ولن يمس سعره.. شدتنى هذه الكلمات ووقفت عندها طويلاً، لأن هذا الرغيف هو الذى يمكن أن يفجر أى شىء.. وكل شىء.. وأعادتنى إلى عصر كان فيه «كل المصريين» يأكلون رغيفاً بلدياً واحداً ثمنه نصف قرش، وهنا أسأل: من منكم يتذكر القرش.. ناهيك عن المليم وعصر المليم.. أما الرغيف الفينو - وكان ثمنه قرشاً كاملاً - فلم يكن يأكله إلا القادرون.

ولقد عشت عصور ثلاثة ملوك: فؤاد الأول. وفاروق. وفؤاد الثانى. كما عشت عصور 7 رؤساء للجمهورية: محمد نجيب، عبدالناصر، السادات، حسنى مبارك، المشير طنطاوى، المستشار عدلى منصور.. ثم عصر محمد مرسى وها أنا أعيش الآن عصر الرئيس السيسى.. يعنى ثلاثة ملوك و8 رؤساء.. ولكننى عشت مع رغيف الخبز عصراً متصلاً. عشته وكان سعره نصف قرش وأشهد أنه كان رغيفاً جيداً. طيباً. ناضجاً. نظيفاً، وكان البعض يأكله وكل غموسه حفنة من الملح الرشيدى الخشن.. وأحياناً يؤكل بلا غموس.. وأنا شخصياً كان يكفينى رغيف واحد - عند الغداء - كنت أعمل منه فتة وسط كسرولة من الحلبة الحصى.. وأكثر من السكر السنترفيش المبلور عليه.. وأنام مطمئناً.. وأحمد الله، وكان ذلك فى بعض أيام دراستى بالجامعة وبدايات عملى صحفياً بأخبار اليوم!!

ثم عشت عصر الرغيف أبوخمسة قروش.. ثم عشرة.. ثم عصر الرغيف الطباقى بسعر 25 قرشاً لمن استطاع إليه سبيلاً.. ومنذ سنوات قليلة عرفت وتعودت على رغيف ثمنه 50 قرشاً، أى نصف جنيه.. والآن أعيش، وأشترى أحياناً رغيفاً ثمنه 100 قرش، أى جنيه مصرى بالتمام والكمال.. وأشهد أن طعم رغيف نصف القرش مازال هو الأفضل فى فمى، وربما الأجود والأكثر فى قيمته الغذائية من رغيف الجنيه الحالى.

وهنا أتوقف قليلاً. وأعترف أن وزن رغيف الجنيه لا يزيد كثيراً على وزن رغيف نصف القرش.. وأتساءل هنا: هل يعنى هذا أننى كنت أشترى 200 رغيف بهذا الجنيه من عيش زمان: الملدن. والمحمص. والمفقع. والطرى.. أبوردة وكله غنى بالقيمة الغذائية..؟ وكان الواحد منا يشبع من رغيف نصف القرش. الآن لا يكفى الرغيف أبوجنيه.. وبالطبع لا تحدثونى عن قفص العيش، الذى كانت تصنعه أمى.. عليها رحمة الله.. وكان أبى يقول، مادام فى القفص بعض هذه الأرغفة البيتى.. فأنا مطمئن أننا لن ننام جائعين!!

ودخلنا عصر الكروت الذكية.. عندما بدأنا توزيع الخبز المدعم بهذه الكروت.. حتى لا يحصل عليه إلا من يستحق.. وسعر الواحد منه خمسة قروش لا أكثر.. أما من لا يحق له الحصول على هذه الكروت.. فيمكنه الحصول على نفس الرغيف، ومن نفس الفرن ولكن كل ثلاثة أرغفة بجنيه كامل، أى الرغيف بأكثر من 33 قرشاً.. وهذا فى رأيى عدل حقيقى.. يضمن وصول دعم الدولة إلى مستحقيه.

ولكننى أتساءل: هل تتابع الحكومة وزن ما يطرح من خبز. سواء كان مدعماً أو غير مدعم.. لأن النفس أمارة بالسوء؟.. ورغم أن هناك هامش الربح الذى يحصل عليه الفرن - حتى من الرغيف المدعم - إلا أنه من المؤكد أن خفض وزن هذا الرغيف خمسة جرامات.. يحقق ربحاً إضافياً كبيراً.. ثم هل تتابع الحكومة طرق إنضاج الرغيف؟.. لأن تقليل مدة خبزه ولو لخمسة ثوان يحقق للفرن ربحاً من ثمن الغاز الذى يستخدمه فى إنضاج الرغيف.

■ ■ وإذا كانت الحكومة لا تتدخل فى تحديد سعر الرغيف غير المدعم، فلا أقل من أن تراقب وزنه.. وأيضاً جودته.. أقول ذلك لأن الفرن يملك وسائل عديدة للربح غير الحلال. بداية من اللعب فى الوزن. إلى عدم إنضاج الرغيف جيداً، وكأنه عبارة عن قطعة عجين!! فضلاً عن تقليل كمية الخميرة.. وأيضاً مدة الإنضاج. وأتحدى إن وجدتم الرغيف أبوجنيه يوازى وزن رغيفين من أبونصف جنيه!!

■ ■ ورغم أننى لست من هواة الرغيف الفينو، منذ كان سعره قرشاً واحداً إلى أن صار سعره أربعة جنيهات «وهو الرغيف الباجيت الشهير» إلا أن رقابة الحكومة عليه غائبة تماماً.. والمضطر.. يشتريه!!

■ ■ وكذلك وزن الرغيف الشامى، أو اللبنانى الذى صار وزنه يعادل وزن ورق البفرة الشهير.. وكل ذلك بسبب غياب الرقابة الحكومية، فهل تعمل الحكومة فقط لمصلحة من يستحقون الرغيف المدعم.. وتترك غيرهم تحت رحمة أصحاب المخابز؟!

وألف رحمة ونور وعافية على رغيف نصف القرش الذى تربينا عليه سنوات طويلة. منذ هجرنا رغيف أمهاتنا!!

*نقلاً عن "المصري اليوم"