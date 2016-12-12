سقوط حرفي الإنشاد

معاذ الله أن يقصد القلم الإثارة الإعلاميّة، على طريقة العبارة الشهيرة «العناوين البيّاعة، لكن قضيّة هبوط الفن إلى قرار سحيق لا تجد لها في هذا المقام جواباً. نحن نعلم أن الإنشاد الدينيّ لم يرَ تطويراً طوال عقود، أمّا أن ينحدر إلى مستوى الابتذال، فهذه مأساة ذوق ووجدان.

في فجر الإسلام أبدع كعب بن زهير رائعته: «بانت سعاد فقلبي اليوم مَتْبولُ.. متيّم إثرها لم يُفدَ مَكبولُ»، وحسناً فعلت، فقد نأت لتشرق في سماء الشعر وتشعّ في آفاق الأدب العربيّ، وترسّخ الافتتاحيّة الغزليّة للقصيدة العربية، فلا يستطيع أعظم شعراء «الضاد» الإفلات من هذه الجاذبية حتى القرن العشرين.

لقد كانت تلك القصيدة ذات إشعاع طاغٍ حجب عن الأنظار أشعار المديح النبوي بعده إلى القرن السابع الهجريّ، حين أشرقت في مصر رائعتان للبوصيريّ: «أمِنْ تذكّر جيرانٍ بذي سَلَمِ.. مزجت دمعاً جرى من مقلة بدمِ؟» وقد صار بعض أبياتها مواويل: «نعم، سرى طيف من أهوى فأرّقني.. والحبّ يعترض اللّذّات بالألمِ». وكانت القصيدة الأخرى أقلّ حظاً منها وإن كانت لا تقلّ سحر بيان، ومنها: «إنّما مثّلوا صفاتك للناسِ، كما مثّل النجومَ الماءُ».

إبداع البوصيري، الذي يتجلّى فيه دور الأشقاء الأمازيغيين في الأدب العربيّ، هو الآخر حجب عن الأبصار ما جاء بعده من أطياف هذا اللون إلى القرن العشرين. بحساب قريب من الدقة نرى هذه الروائع تتألق مرّة كلّ سبعة قرون، بين كعب والبوصيري، وبين الأخير وشوقي. كان على «أمير الشعراء» أن يرفع الراية مجدّداً بمئة وتسعين بيتاً: «ريم على القاع بين البان والعلمِ.. أحلّ سفك دمي في الأشهر الحُرُمِ»، كمعارضة لميميّة البوصيري، أرادها أطول بثلاثين بيتاً. وليست الوحيدة، فله أخريات: «ولد الهدى فالكائنات ضياءُ.. وفم الزمان تبسّمٌ وثناءُ». شدت بها كوكب الشرق، وغنّت له أيضاً: «سلوا قلبي غداة سلا وتابَا..لعل على الجمال له عتابَاً».

بعد ذلك نضب النهر وانقطع عن الخرير. ليت الانقطاع لم ينقطع، وليت المطرب «حكيم» تحلى بذرّة من الحكمة ولم يقرب الإساءة إلى روائع الشعراء الثلاثة، بإطلاق قذيفة بذاءة عليها، فضحت ذوق كاتب الكلمات والملحن والمؤدي، كلمات في سمع الفن الرفيع كاللكمات: «يا أغلى هديّة من ربّي.. يا متأدّب ومتربّي». أهكذا يكون المدح النبويّ؟ قلّة أدب وقلة تربية.

لزوم ما يلزم: النتيجة الرقابية: غبْ يا قط الرقابة، العبْ يا فأر أدعياء الفن.

* نقلا عن "الخليج"