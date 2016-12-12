سوق ‬تعرية ‬إيران

في سوق السياسة –كما في أي سوقٍ-مواسم للربح ومواسم للخسارة، والمتغيرات المتوالية تقول إن موسم إيران في سوق السياسة يتجه لخسائر متعددة، ويمكن بناء على ذلك رسم استراتيجياتٍ جديدةٍ ومتكاملة تستجيب للتغيرات الدولية وتسعى لتحجيم إيران وإعادتها لوضعها الطبيعي. الاستراتيجيات هي أشبه ما تكون بالكائن الحي، فهي تنمو وتتطوّر، كما تهرم وتمرض، وتموت في بعض الأحيان، وهي فعل دائم التشكل والتطور. يدفع مجموع المعطيات الحالية باتجاه واحد هو التغيير القادم، فسيتم قريباً إعادة رسمٍ للتوازنات الدولية والصراعات الإقليمية، وستخرج عن ذلك آثار وتأثيراتٌ لم يتنبأ بها أحدٌ، ما يعني أن ثمة تشكلات جديدة للاستراتيجيات الدولية والإقليمية.
جزء مهم من بناء الاستراتيجيات يكمن في الفهم والاستيعاب المنظم لما يمكن من العناصر التفصيلية ومن ثم الخروج بنتائج كلية متماسكة وهذا سبيله العلم والمعرفة والإحصاءات والأرقام، ويبنى عليه صلابة الوعي وحدة الرؤية وهو أمر سقفه رفعة الطموح وتعالي الأمل، وهو ما يستخلص منه عماد الأهداف المحددة والغايات المرجوة في الحاضر والواقع لدعم القوة والتأثير والفاعلية.
إن الاستراتيجيات المكتملة العناصر، واعية كانت أم غير واعية، قادرة على تغيير مسار التاريخ، بل هي التي ترسمه سواء كانت من أفراد أو مجموعات أو دول، وأحداث التاريخ خير شاهد على طول الزمان والمكان، يسميها الناجح رؤية ويسميها الفاشل مؤامرة.
عوداً على بدء، فإيران تعيش اليوم لحظة تاريخية تتجه فيها للخسارة بعد أرباحٍ ساعدها عليها غيرها من أميركا إلى روسيا، ويجب لإعادة التوازن في المنطقة أن تعود مرة أخرى لتجرع سم الخسارة، ويمكن فعل ذلك على عدة مستوياتٍ منها: المستوى الدولي، المستوى الإقليمي، المستوى الهوياتي، المستوى الإنساني.
دولياً، فبعد سنوات من محاولات إدارة الرئيس أوباما للتقارب مع إيران، توحي الإدارة الجديدة للرئيس دونالد ترامب بوعي أكبر وفهم أدق للنظام الإيراني، كما توحي التعيينات الجديدة باتجاه نحو مواجهة إيران لا التصالح معها.
إقليمياً، فالأزمة السورية، وفيها شركاء متشاكسون، دولياً وإقليمياً، ولكنها ستتجه لخسائر لإيران، بناء على تفاهماتٍ دوليةٍ وإقليميةٍ سيتم بناؤها قريباً، وهو ما يحاول النظام السوري وإيران وروسيا الانتهاء منه لاستباق الأحداث، ومن هنا تأتي الجرائم الدولية الشرسة بحق حلب.
«هوياتياً»، إيران دولة طائفية بامتياز بحكم دستورها وبحكم سياساتها، وهي تبنت على مراحل نشر الصراعات الطائفية كسلاحٍ سياسيٍ، ورعت كافة أنواع الميليشيات وتحالفات مع الأصوليات الحديثة، ودعمت تنظيمات الإرهاب. وحوّلت بوعي الأقليات التابعة لها إلى أقليات متوحشة في العراق وسوريا ولبنان واليمن، وسعت لاستهداف الأقليات المسالمة وتحويلهم لضحايا، كالأزيديين والمسيحيين وغيرهم.
إنسانياً، فقد كسبت إيران كثيراً عبر تبني الإرهاب، كسبت في العراق ولبنان، وأفغانستان، واليمن وسوريا، وهي تسعى لكسب المزيد عبر خلايا التجسس والإرهاب، وكانت معادلتها الدائمة تقوم على قاعدة «الإرهاب يحولك إلى لاعب دولي» وسيكون على داعميها الغربيين من وسائل إعلامية وحقوقية أن يعترفوا بالتضليل الذي اتبعوه في الفترة الماضية.
ومن ضمن ما يمكن فعله العمل إعلامياً وثقافياً وفنياً وغيرها بمعنى استخدام القوة الناعمة في فضح الوجه الحقيقي لقساوة وعنف النظام الإيراني، مع التأكيد الدائم على التفريق بين إيران النظام وإيران الشعب، وكذلك إبراز السياسة التوسعية لإيران.
المرشد الإيراني، هو مرشد أصولي وديكتاتور ينتمي للقرون الوسطى المظلمة، كما أن الحرس الثوري يمثل المنظمة الإرهابية الرسمية للدولة الإيرانية، وما يخصه من استثمارات ضخمة وميليشيات شيعية وتنظيمات أصولية سُنية ك«الإخوان» و«حماس» ونحوهما، وتنظيمات إرهابية سُنية ك«القاعدة» و«داعش» كلها تصب في نشر خلايا الإرهاب والتجسس في دول الخليج كمثال، الكويت وخلية العبدلي، البحرين وعدد من الخلايا، السعودية وآخر الخلايا الخلية التي تم الحكم عليها هذا الأسبوع بأحكام تفاوتت بين القتل والسجن والبراءة.
أخيراً، فإيران عاجزة عن التغيير، بحكم أيديولوجيتها، وبحكم تركيبة نظامها، وبحكم هرم قيادتها، وبحكم تجربتها الرافضة للتغيير.
* نقلا عن "الاتحاد"