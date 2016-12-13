إرهاب اليوم.. وإرهاب زمان

هل تأملنا المنطقة التى وقع فيها الانفجار فى الكنيسة البطرسية.. هى بكل المقاييس النموذج الحى للشهداء المصريين.. وكأن المنطقة تضم شهداء مسيحيين راحوا ضحية الإرهاب المعاصر فى الانفجار الذى وقع أمس الأول.. وأيضاً شهداء مسلمين وقعوا ضحية الإرهاب القديم.. وأمس الأول فقدنا - نحن شعب مصر - العشرات من الأشقاء المسيحيين بين شهيد وجريح، 70 مصرياً كلهم فى عمر الزهور.. هم أحفاد وأشقاء ماريا القبطية زوجة الرسول الكريم.. وأيضاً أحفاد هاجر زوجة أبوالأنبياء.. وهناك - أيضاً فى نفس المنطقة تم دفن كبير المسيحيين المصريين، بطرس باشا غالى، أول رئيس وزراء مصرى يقع ضحية للتطرف وذلك عام 1910، وهو الذى دُفن وأقيمت على جثمانه الكنيسة البطرسية، حيث وقع الحادث المجرم الأثيم.

ولكن وعلى بعد خطوات من هذا المكان، بل كان الضريح ظاهراً فى نفس الصورة وربما لم يتنبه إليه أحد تحت ضغط الحدث الأخير، هذا الضريح يضم جثمان اثنين من رؤساء وزراء مصر، وقعا أيضاً ضحية الإرهاب وضحية التطرف، أولهما أحمد ماهر باشا المولود عام 1888 ووالده هو محمد ماهر باشا، وكيل وزارة الحربية، الذى كان عدواً للإنجليز ورفضوه فى هذا الموقع الحساس فكان إبعاده إلى موقع محافظ القاهرة.. والابن أحمد ماهر باشا هو خريج جامعة مونبلييه الفرنسية، حيث نال فيها درجة الدكتوراه، وهى نفس الجامعة التى منحت طه حسين أيضاً درجة الدكتوراه. وهو أحد أقطاب ثورة 1919 بل كان أحد الثلاثة الذين قادوا شباب مصر فى هذه الثورة، وكان هو أحدهما، وثانيهما كان محمود فهمى النقراشى. وكان ثالثهما إبراهيم عبدالهادى باشا.

ولكن هذا السياسى المصرى الباسل لقى مصرعه على يد أحد الشبان المتطرفين بينما كان ينتقل من قاعة مجلس النواب إلى قاعة مجلس الشيوخ مساء يوم السبت 24 فبراير 1945 ليعلن حالة الحرب على اليابان وألمانيا، فيسقط مُضرجاً فى دمائه وكان وقتها رئيساً للوزراء ووزيراً للداخلية. ويجىء هذا الحادث بعد 35 عاماً من اغتيال المسيحى المصرى بطرس غالى عام 1910، وكان أيضاً.. رئيساً لوزراء مصر.

وأقامت مصر ضريحاً للراحل الكبير - ضحية إرهاب الأمس - أحمد ماهر باشا ليدفن فيه، قرب آخر شارع الملكة قبل ميدان العباسية بقليل.. وكان هو رئيس الوزراء رقم 58 منذ أول حكومة لنوبار عام 1879.

وفى الضريح نفسه يرقد الآن رفيق نضاله، وأحد أبطال ثورة 19، وهو أيضاً رفيقه فى قضية مقتل السيردار الإنجليزى السير لى استاك فى 23 نوفمبر 1924 لتسقط أول حكومة شعبية برئاسة سعد زغلول نفسه.

نقول فى نفس الضريح يرقد أيضاً جثمان محمود فهمى النقراشى، رئيس وزراء مصر ووزير داخليتها.. وهو رفيقه فى قيادة ثورة 19. سقط على يد إرهابى أيضاً داخل مقر وزارة الداخلية يوم 28 ديسمبر 1948، على يد أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين. وهو أيضاً ولد فى نفس العام الذى ولد فيه أحمد ماهر عام 1888. ويشاء القدر أن يُدفنا معاً: أحمد ماهر والنقراشى، ويتشاركا فى النهاية، كما تشاركا فى البداية.

واللافت للنظر أن هذه المنطقة كأن أرواح الثلاثة: بطرس باشا وماهر والنقراشى تتلاقى.. وفيهم المسيحى المصرى، والمسلم المصرى.. وعلى بعد خطوات كأنهم الثلاثة رؤساء حكومات مصر تقف شامخة على مر الزمن وهم - الرؤساء الثلاثة - سقطوا ضحية الإرهاب السياسى - فى قرن واحد - وهنا تتحد الدماء.. لتتأكد عظمة النسيج المصرى، عبر الزمن.

■ ■ وأمس الأول سقط 70 مصرياً مسيحياً بين شهيد ومصاب، وأمام نفس الضريح ليتوحد المعنى والمبنى على وحدة وعظمة هذا الشعب.. أى فيه ثلاثة رؤساء حكومات: مسيحى ومسلمان.. وأبناء من الإخوة المسيحيين، وهذا يندر أن نجده عند أى شعب آخر.

■ ■ ومن أمام الكنيسة البطرسية، حيث جثمان بطرس باشا، ومن خلف ضريح ماهر والنقراشى يبدأ شارع فرعى يؤدى إلى شارع العباسية نفسه، حيث نجد القبة الفداوية التاريخية التى أقيمت منذ مئات السنين تخليداً لجماعة من الفدائيين المصريين، الذين ناضلوا وصمدوا ضد العدوان على الوطن. ضد مصر. وشتان بين أبطال القبة الفداوية وبين من يدعون - هذه الأيام - أنهم يكافحون ويناضلون، وما هم إلا متطرفون لا يرعون الله ولا حرمة النفس البشرية.

رحمهم الله جميعاً، هؤلاء الشهداء منذ عام 1910 إلى عام 2016، ولكنه درس تاريخى أقوله حتى يتذكر - كل المصريين - أنهم، مسلمين ومسيحيين، كلهم مستهدفون من أعداء الوطن.

*نقلا عن صحيفة "المصري اليوم".

