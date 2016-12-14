المولد والميلاد

نحتفل هذه الأيام باليوم العالمي لحقوق الإنسان وبذكرى مولد نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، فيما تجري الاستعدادات في أوروبا خلال شهر ديسمبر لميلاد المسيح رقم 2017، حيث تزهو المدن هناك بالأنوار، وتمتلئ النفوس بالمسرة كما يقول الإنجيل.

أذكر حين كنت في ألمانيا كيف كان يأتينا الراتب مضاعفاً، فكنت أنال مبلغاً كبيراً ينفع في الادخار والشراء والاستعداد لاستقبال مناسبة عيد الميلاد. كنا نسرح المرضى لبيوتهم، ونعتذر عن قبول الحالات العادية إلا الإسعافي منها. وهكذا كان شهر ديسمبر لنا، كما هو الحال في شهر رمضان للمسلمين في بلادهم، راحة وتأملا وعبادة. كنا في المشفى ننقسم قسمين للإجازة؛ من يريد التأمل والهدوء العائلي في أعياد الميلاد، ومن يريد استقبال السنة الجديدة بصخبها وضجيجها.

الألمان غارقون في العمل، لكن إذا جاءت لحظات الاستراحة يظهر الخواء الداخلي واضحاً، فيحاولون تغطيته بمزيد من اللذات، إلى درجة البكاء، فالنفس تخرج من غياهب ضغوطات العمل إلى المزيد من الرغبات الفردية.

ومن ذكرياتي في مدينة القامشلي حيث ولدت، أن يوم المولد النبوي كان حدثاً هاماً، حيث يحتشد الناس في المسجد، وتقوم مراسيم شتى من أناشيد وأدعية، وتنتهي بأمر يحبه الأطفال جيداً: صرة (الملبس) وما أدراك ماهي؟ قبضة من سكاكر محشوة باللوز يلوكها الأطفال بمتعة. مازلت أتذكر أحمد الخطيب النجار وهو يحمل «صينية» كبيرة عليها كمية كبيرة من حزم الحلويات الشهية.

الجميل في القامشلي أنه كانت فيها ثمانية أديان، من ضمنها المسيحية بكل تفرعاتها من الكاثوليك والبروتستانت والأرثوذكس بل وحتى الفرق المنقرضة (النسطورية)، وثماني عشرة لغة من الأرمنية والسريانية والكلدانية والكردية والكرمانجية والآشورية والمحلمية والشركسية والتركمانية والماردلية (التي أنتسب لها)، بين عشائر طي وشمر وكلدان وسريان وأتراك وعرب وتجار حلبية وميكانيكيين أرمن وحارة يهودية.

الجميل أننا كنا نحتفل بميلاد المسيح عليه السلام، كما كنا نحتفل بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولأن «أعياد الميلاد» تأتي في الشتاء، فإن البلوط المشوي على النار كان من لذائذ تلك الأيام. كنا نحتفل ونأكل حلويات حلب (مستت)، بالإضافة إلى الفواكه اللذيذة والمكسرات.

هكذا كنا نطبق قول نبي الرحمة: «أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، ليس بيني وبينه نبي. والأنبياء أولاد عَلَّات أمهاتهم شتى ودينهم واحد».

من أعجب ما نرى في أيامنا الحالية ليس «صراع الحروب الصليبية» بين صلاح الدين وقلب الأسد، بل الحروب المذهبية على غرار ما حصل في القرن السابع عشر بين بروتستانت وكاثوليك على الأرض الألمانية طيلة ثلاثين عاماً.

أذكر أيضاً من الحرب العالمية الأولى، حيث احتفل في أعياد الميلاد على خطوط النار الألمان والفرنسيون والإنجليز، وهم ينتسبون للمسيح، وكانوا إذا سمعوا بعضهم يغنون للمسيح وينشدون، يخرجون من الخنادق ويتصافحون ويلعبون الكرة ويتهادون. لقد تم تمثيل هذه اللحظات الخالدات في فيلم ميري كرسميس (Merry Christmas)، ولكنها لم تدم طويلا، تماماً كما حصل من تعانق الجنود الروس مع الألمان على جبهة بعيدة أخرى حين صرخ لينين: أيها الجنود أنتم أخوة، تعانقوا، ومن يريدكم أن تذبحوا بعضكم بعضاً هم أعداؤكم الفعليون الرأسماليون. بكل أسف لم يدم الحال لا في الجبهة الروسية ولا البلجيكية، فقد ضبط القتال الجنرالات بشوارب مفتولة جداً. ولم تعرف أوروبا السلام حتى امتلكت ذرى القوة النووية التي تعني الفناء، ثم اتحدت أوروبا، ليس بمدافع نابليون ولا مدرعات غودريان ولا بألمانيا فوق الجميع، بل ألمانيا مثل الجيمع.. ثم وحّدهم العلم والفهم. أما عندنا، فالعقل في إجازة مفتوحة!

*نقلا عن صحيفة "الاتحاد".

