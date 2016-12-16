الأمم المتحدة ومعالجة القضايا الملحة

يتحدث باستمرار الكثير من المهتمين، وعلى مضض، حول حاجة الأمم المتحدة "لإصلاح" وكيف لذلك أن يتم؟ بين نجاحات وفضائح وتقاعس طالت عمل المنظمة طيلة أعوامها الواحد والسبعين يصعب الجزم بأسباب فشل الأمم المتحدة في القضايا التي واجهتها خلال فترة إنشائها وحتى انتخاب رئيس الوزراء البرتغالي الأسبق أنطونيو غوتيريس. هل الظروف العالمية المحيطة بالمتغيرات الدولية هي ما تقرر عمل الأمم المتحدة للنجاح أو الفشل، أم أن ذلك يعود لأداء بعض أمناء المنظمة أم لا هذا ولا ذلك، وإنما نجاحها يعود لرغبة المجتمع الدولي.

على الرغم من شغله للمنصب الأعلى في العالم، فخلال عشر سنوات عمل تنتهي في ديسمبر 2016 مقسمة على ولايتين قضاها الأمين العام للأمم المتحدة الكوري الجنوبي، بان كي مون، انصب اهتمامه خلالها على قضايا المناخ والتنمية المستدامة. العديد من التسريبات التي طالت أداء الأمين العام بان كي مون واصفة أداءه بالمؤسف، بل تعدى الأمر إلى أن الكثير من المحللين نعته بالمراقب عديم الحيلة، وافتقر إلى الكثير من المرونة والقوه تجاه القضايا الأكثر إلحاحا وتعد القضية السورية أكبر ملف نال إخفاقاً من قبله.

الأمين العام الجديد رئيس الوزراء البرتغالي الأسبق أنطونيو غوتيريس

في وقت يواجه فيه العالم تحديات غير عادله، خلال حفل أقيم في مقر الجمعية العامة للمنظمة الدولية في نيويورك، أدى البرتغالي أنطونيو غوتيريس اليمين ليصبح بذلك وبشكل رسمي الأمين العام الجديد للأمم المتحدة والتاسع في تاريخ هذه المنظمة، التي تبلغ واحدا وسبعين عاماً من العمر، وذلك خلفا لبان كي مون، على أن يتسلم مهامه في 1 كانون الثاني/ يناير المقبل. في كلمته أمام الدول الأعضاء المئة والتسعة والثلاثين أبدى عزما واضحا بجعل الأمم المتحدة أكثر شفافية وخضوعا للمساءلة، إضافة الى استعادة الثقة في المنظمة، مبدي رغبته بأن تكون أكثر إنجازا وأقل بيروقراطية. بخبرته الجيدة في العمل كمفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين بين عام 2005 وحتى 2015 وهي فترة واكبت أخطر أزمات اللاجئين في العالم، بينها أزمات لاجئي سوريا والعراق وأفغانستان اتسمت خلالها بالنجاح وأدارها بالكثير من الخبرة والاقتدار، يعول الكثير على فترة عمله القادمة أن تجد القضايا الأكثر إلحاحاً صدى أوسع وعملا أكثر من قبله.

إخفاقات

لدى الأمم المتحدة سجل حافل بإخفاقات وفضائح كبرى، بحسب وصف أمينها العام السابق، كوفي أنان، الذي قدم في مذكراته المعنونة بـ "تدخلات"، سرداً لأهم حالات فشلها خاصة في مجال مهمات حفظ السلام في التسعينيات في الصومال ورواندا والبوسنة، التي وصفها أنان جميعها بـ"حالات الفشل الكبرى".

في الحرب الأهلية الدامية بين نمور التاميل الانفصالية ضد القوات الحكومية في جزيرة سيرلانكا 1983-2009، أجبر القتال 196.000 شخص على الفرار، وحوصر أكثر من 50.000 من المدنيين. وحث الخبراء المستقلين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في مزاعم بارتكاب جرائم حرب، واعترف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "بالفزع" من الوضع، إلا أن الأمم المتحدة لم تحاول التدخل لمساعدة السكان المدنيين. من يناير إلى أبريل من عام 2009، قتل أكثر من 6500 مدني في ما يسمى "منطقة آمنة"... إلى جانب ذلك، كثير من الفضائح طالت عمل المنظمة، كشفت تقارير بشأن انتهاكات واعتداءات جنسية مروعة بحق الأطفال ارتكبها جنود قوات حفظ السلام في كل من البوسنة وكوسوفو وكمبوديا وهايتي وموزامبيق. ورفض مسؤولون كبار في الأمم المتحدة إدانتها خشية أن تثني هذه الفضائح الدول عن الانضمام إلى قوات حفظ السلام.

بغض النظر عن الدعم الدولي لأي قرار لا يمكن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعتماده إذا مارست إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية "رفاهية" حق النقض حتى لو كان أربع عشرة دولة أخرى صوتت بنعم، فيتو واحد سوف يستطيع ضرب هذا العرض الهائل من الدعم. وتعبر القضية الفلسطينية بشكل صارخ عن تضارب المصالح الدولية منذ أكثر من 65 عاماً مع نشوء دولة إسرائيل وعدم تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن حل تلك القضية بشكل عادل، وبما يضمن حقوق اللاجئين الفلسطينيين. في هذه الأثناء، يظهر جلياً فشل الأمم المتحدة حتى الآن في تسوية الأزمة السورية المستمرة منذ أكثر من عامين.

في 19 يوليو، 2012 حاول ومجلس الأمن تبني الفصل السابع للعقوبات من ميثاق الأمم المتحدة الداعي إلى التدخل ومنع الإبادة الجماعية في سوريا. لكن استخدام حق النقض من جانب الصين وروسيا، أوقف أي محاولة تدخل دولي، ومنذ بدأت الحرب الأهلية السورية، قتل ما يقدر بـ 60000 مدني مع الآلاف من النازحين، ولا تزال روسيا والصين تستخدمان حق النقض بشكل تعسفي ضد أي قرار ينهي المجازر بحق المدنيين في سوريا، ويساهم في إيقاف نزيف الحرب.

وفي خطوة أثارت جدلا دوليا، وفي سعيها لرفض ازدواجية المعايير في المنظمة، في عام 2013، رفضت المملكة العربية السعودية قبول مقعد في مجلس الأمن الدولي، اعتراضاً على آلية عمله وفشله في حل الأزمة السورية، بالإضافة إلى موقفه من القضية الفلسطينية. المملكة وإلى جانب العديد من الدول تطالب بضرورة حدوث إصلاحات جذرية لهيئة الأمم المتحدة وجميع مؤسساتها، بحيث يكون لقراراتها المصداقية، بعيدا عن هيمنة بعض الدول على أمل أن يكون لهذه المنظمة الدولية أدور أكبر في إنهاء ويلات الحروب والمجاعات والسير باتجاه عالم أفضل.

يتوجب على الأمين العام الجديد العمل مع الدول الأعضاء لتعزيز التنمية المستدامة، والعمل لتعزيز جهود السلام في جميع أنحاء العالم، والعمل على تطوير العلاقات الجيدة بين الدول الأعضاء في المنظمة، وحماية حقوق الإنسان والتعامل السريع والفعال مع الكوارث الإنسانية، على وقع ما يجري الآن في حلب وتصاعد العنف ضد المدنيين من قبل قوات النظام السوري والقوات الروسية، هل سيكون هناك تغييرات في المشهد السياسي بقيادة الأمم المتحدة وبرعاية أمين عامها الجديد؟