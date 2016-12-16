الطرق.. ومصر على الطريق الصحيح!

هذه هى مصر «الجديدة».

إذ وسط بحور الدم والمتفجرات، تواصل مصر البناء والتعمير.. وكم أتمنى أن يكون كل المصريين قد شاهدوا، أمس، بانوراما شبكات الطرق والأنفاق والكبارى التى تم تنفيذها.. وفى الطريق غيرها وأكثر. وما رأيته، أمس، هو بيان عملى أن مصر فيها يد تواجه الإرهاب والقتل.. وفيها - فى نفس الوقت - يد تبنى وتعمر.. وما رأيته، أمس، يسعد المصريين الشرفاء.. وإن كان يوجع كل خسيس يدمر ويقتل.. ولكنهم أبداً لن يمنعوا الحياة.. ولن يوقفوا البناء.

ذلك أن أكثر من 100 مليار جنيه أنفقتها مصر على إنشاء هذه الشبكات الهائلة من الطرق ولوازمها فى سنوات قليلة، ربما ثلاث على الأكثر.. وتلك هى المعجزة.. بل هذا هو الإصرار الذى هو سر الحياة.

شبكات طرق وأنفاق وكبارٍ تربط وادى النيل بالبحر الأحمر شرقاً، وكم كنا نحلم بها ومن عشرات السنين.. ثم شبكات وطرق تربط البحر الأحمر، الذى كان شبه معزول، بالبحر المتوسط شمالاً.. وشمالاً بغرب، فضلاً عن شبكات أخرى تمتد من شمال الدلتا إلى أقصى جنوب مصر عند خط عرض 22 شمالاً، وشبكات غربية تصل إلى الفرافرة ثم سيوة.. وحتى جغبوب، هذه الواحة المصرية التى فرط فيها أحمد زيور باشا وقدمها هدية لإيطاليا التى كانت تحتل ليبيا.. ثم جاء إسماعيل صدقى باشا ليكمل طريقه ويسلم تلك الواحة لها فى محاولة لإغرائها.. بينما شعبنا لا يعلم وتلك قصة أخرى نتمنى أن نعود إليها قريباً!!

ولقد كانت منطقة البحر الأحمر شبه معزولة عن وادى النيل من جنوب أسوان إلى الجيزة، رغم أن المسافة لا تتعدى 200 كيلو وكان حلم الصعايدة أن يصلوا إلى منافذ على البحر الأحمر، حتى إننا فكرنا فى إعادة تخطيط خريطة مصر بضم مساحات - أو منافذ - لمحافظات الصعيد على هذا البحر.. والآن يتحقق حلم ربط الصعيد بهذا البحر، مهما تكلف من أموال. فهذا البحر بما حوله يضم ثروات نعرفها منذ الفراعنة.. ولكن بعدهم لم نتحرك.. إلى أن بدأنا الحركة ومن شهور قليلة.. لتحدث المعجزة.

ثم هذا المحور غير المعقول الذى يربط بين البحر الأحمر شرقاً وإقليم القاهرة الكبرى فى الوسط، وصولاً إلى الضبعة على الساحل الشمالى الغربى.. أليس هذا المحور معجزة نراها الآن تتحقق؟

إننى أرى هذه الشبكة من الطرق - ذات المواصفات العالمية - معجزة بكل المقاييس. وأراها بداية التعمير الحقيقى لدولة جديدة، اسمها «مصر الحديثة» وتفتح بذلك بدايات صحيحة للتنمية الحقيقية التى تخرجنا من مساحة الخمسة بالمائة التى نعيش عليها، لكى نبنى ونعمّر وننطلق إلى الحياة فى المساحة الأكبر ذات الخمسة وتسعين فى المائة، التى هى غالبية مساحة مصر الحقيقية وهى - فعلاً - أقدام حضارة جديدة. بداية للانطلاق من الوادى الضيق إلى الحياة الواسعة، بعد أن ضاق بنا الوادى، أى هى بدايات طبيعية للحياة الجديدة.. للتعمير والتنمية وما أكثر فى هذه المناطق الجديدة من أساسيات الحياة التى تتوفر، سواء فى صحراء مصر الشرقية على امتداد 1000 كيلومتر مع البحر الأحمر.. أو فى صحراء مصر الغربية التى نطلق عليها الصحراء الكبرى. هى إذن الطفرة الصحيحة والضرورية للمستقبل.

** نقول ذلك وأمامنا تجارب دول انطلقت إلى العالمية، بعد أن عرفت أن شبكات الطرق هى أقدام الحضارة والتقدم. ومنذ قديم الزمان.

فقد قامت عظمة الحضارة الرومانية، ونشأت الإمبراطورية الرومانية التى امتدت إلى الثلاث قارات الأصلية للعالم: أوروبا وأفريقيا وآسيا، على شبكة عظيمة من الطرق. وكانت هذه الشبكة هى الأساس السليم والعلمى التى نشأت فوقها هذه الحضارة الرومانية.. نقصد شبكات الطرق.

** وفى العصر الحديث: نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تنطلق سواء إلى التنمية الحقيقية أو حتى أصبحت القوة الأكبر عالمياً.. لم تقم إلا بعد أن امتدت شبكات الطرق البرية - مدعمة بشبكة السكك الحديدية - من شرق هذه الولايات على المحيط الأطلنطى، إلى غرب هذه الولايات على المحيط الهادى مروراً بكل وسط.. ثم غرب البلاد.. والغرب الأمريكى الآن هو أغنى ما فى الولايات المتحدة.. والسبب: شبكات الطرق هذه!!

** وفى روسيا القوة المنافسة لم تتحول إلى قوة عظمى إلا بعد أن نفذت شبكة طرق هائلة تربط القلب الروسى - والسوفييتى - بمناطق سيبيريا التى فيها أعظم الثروات.. ولا ننسى هنا أن هتلر رغم كل مساوئه لم ينجح فى إنشاء ألمانيا العظمى إلا بشبكة هائلة من الطرق «الأوتوسترادات» قامت عليها الحضارة الجرمانية كلها. وهذا نفسه بالضبط ما تحقق فى الصين.

إذن علينا أن نفخر بأن مصر تنطلق نحو العالمية. نحو التنمية الصحيحة بشبكة الطرق الهائلة التى احتفلنا، أمس، بافتتاح معظمها، والباقى على الطريق.

مصر يا سادة على الطريق الصحيح.. ولو كره الكارهون ورغم كل الإرهاب.

* نقلا عن "المصري اليوم"