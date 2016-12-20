العهد والحكومة والهواجس

على رغم طغيان التحليلات السياسيّة على الأحاديث عن حكومة الثلاثين، فإن الناس لن يتوقَّفوا طويلاً عند التفاصيل التي رافقت تجهيز التشكيلة، ولا عند الأسماء وطريقة توزيع الحقائب والحصص، مع حزمة حرزانة من جوائز "التوزير الإسمي"، أو وزراء الدولة.

ولن يعيروا اهتماماً كبيراً لكل ما يُقال عن "الخلل" الذي بدأ يطلُّ برأسه صوب "نظام جديد" لتأليف الحكومات، من دون تجاهل "مقدَّمة" الفراغ التي باتت من أهل البيت وأهل النظام الديموقراطي البرلماني الذي صار ينتسب إلى فعل كان.

فالمهم بالنسبة إلى الأكثريَّة الساحقة من اللبنانيّين أن الحكومة تشكّلت أخيراً، وامتلأ "فراغ" آخر كان من المحتمل أن يُضاف بمدة مفعوله إلى الفراغات السابقة والمتنوَّعة.

وهنا بيت القصيد. فالمخاوف التي راودت الناس من احتمالات تقضُّ المضاجع، وقد تأخذ في طريقها ما تبقّى من الصيغة والميثاق وقشرة الديموقراطية، توقَّفت بعد هزّة بدن صريحة عند حدود التنبيه ولفت الانتباه. أو هي اكتفت بالتلميح الصريح.

وها هي حكومة "التقليع المزدوج"، لعهد الرئيس ميشال عون وتكليف الرئيس سعد الحريري، تنتشل نفسها ومعها البلد من مسلسل الهواجس التي لم توفِّر شيئاً. لقد أخذت في طريقها "التركيبة الفذَّة" وكوفيَّة النظام الذي بات غريباً عن كل ما كان يميّزه من مواصفات ونصوص وموجبات و...

وأقل ما يُقال الآن، وفي هذه المرحلة العربيَّة الحرجة للغاية، إن ما حصل أفضل بكثير من المغامرة في تجربة الفراغ الحكومي مرَّة جديدة، ومع بداية عهد رئاسي عقب مرحلة فراغ طالت سنتين ونصف سنة.

مبروك هذا الانجاز الدستوري الشديد الأهميَّة لكل اللبنانيِّين. وللرئيسين عون والحريري. ولرجل الساعات الحرجة الرئيس نبيه برّي. لقد جاهد الجميع الجهاد الحسن. وبجدارة أكملوا "عدّة" الانطلاقة التي تؤهِّل الوطن الصغير للعودة الى "الحياة". وبكامل مؤسَّساته الدستوريَّة التي شهدت تعطيلاً أدخل الفزع العميق الى قلوب الكبار والصغار على حدٍّ سواء. كان المطلوب انطلاقة قويَّة للعهد الجديد مع حكومة منتقاة من عيون الرجالات والقادة الذين لم تخلُ منهم الحكومة الحاليَّة، إلّا أن "الهزّات" التي طافت ببعض الحقائب، والأسماء، والحصص، خطفت الكثير من بريق الإنجاز الذي يأمل "الخبراء" والمخضرمون ألّا يحترق في طبخة قانون الانتخاب... ومصير الانتخابات نفسها.

سمعتُ من مراجع سياسيَّة واقتصاديَّة إجابات عن أسئلتي في هذا الصدد. الموجز: إن الانعكاسات السياسيَّة والاقتصاديّة ستكون إيجابيّة وجديرة بالاهتمام وخصوصاً بالنسبة الى حركة الاغتراب والمغتربين القريبين والبعيدين.

ليس مُستغرباً أن يكون الماضي قد مضى، ومن غير الضروري أن يكون الحاضر شبيهاً له.

* نقلا عن "النهار"