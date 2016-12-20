مليارات.. ما تحت البلاطة!!

حكاية زلعتى مارى منيب فى مسرحية «إلا خمسة»، تؤكد أننا، وعلى مر الزمن، شعب غنى.. قليل من يودع أمواله فى البنوك، حتى ولو بفائدة لا تذكر.. وكثيرنا مازال يفضل اختزانها تحت البلاطة.. لأن باله لن يرتاح وأمواله بعيدة عنه.. بل أعرف من كان ينام على مرتبته المحشوة ببواكى الجنيهات.. بل إن جدى لأمى كان يدخر مبلغاً كبيراً من الأموال فى الأعمدة الحاملة للسرير المعدنى النحاسى الشهير وكان منها عملات ورقية ألمانية - بحكم تجارته الواسعة - ولم يعرف أن هذه العملة من المارك الألمانى القديم قد ألغيت فى أعقاب الحرب العالمية الأولى!!

وحكاية «تحت البلاطة» تعود إلى عصر ضعف سلطة الاحتلال العثمانى التركى لمصر من عام 1517.. ولما كان الوالى العثمانى يعجز عن صرف مستحقات المماليك وجنودهم كانوا «يكبسون» على الحوانيت والوكالات.. والبيوت، ليستولوا على كل ما بها وتحسباً للزمن، ولهؤلاء، عمد المصريون إلى تخزين أموالهم، إما فى الزلع كما فى المسرحية إياها. أو يدفنونها فى أرضية بيوتهم، أى تحت البلاط.. حماية لها من بطش المماليك، وأحياناً كانوا يثورون.. فخرجوا يهتفون ضد مماليك البرديسى بك وهم يقولون: إيش تاخد من تفليسى.. يا برديسى!!

والمصرى يعمد إلى اختزان بعض أمواله الآن داخل بيته.. تحسباً للزمن، وحتى تكون تحت يديه إذا نزلت به نازلة.. أو يلجأ إليها عند الطوارئ ولو كانت عملية جراحية مفاجئة.. أو وفاة.. ومنهم من يعمد إلى ذلك رفضاً لمبدأ فوائد إيداعها فى البنوك لاقتناعه بأن فائدة البنوك حرام وعليه أن يرفضها.

أى أن المصرى يملك.. ويملك الكثير.. وظهر ذلك فى عمليات شراء الأراضى.. زراعية، أو للبناء.. وأيضاً العقارات.. بهدف «تسقيعها» كما ظهر عندما لجأ الرئيس السيسى إلى المصريين للمساهمة فى إنشاء قناة السويس الجديدة، وهنا دفع المصريون حوالى 64 مليار جنيه حتى تتمكن مصر من تنفيذ هذا المشروع فى وقت قياسى.. وربما أيضاً بسبب فوائد استثمارها المرتفعة فى هذا المشروع.

والغريب أن المصريين أخرجوا من تحت البلاطة مبلغاً مماثلاً هو 64 مليار جنيه، خلال ستة أسابيع فقط، بمجرد الإعلان عن تحرير سعر صرف الجنيه، أو الدولار . وأغرتهم أسعار الفائدة على الشهادات التى طرحتها البنوك بعائد 16٪ لأجل 3 سنوات. أو عائد بنسبة 20٪ لأجل 18 شهراً.. وهذه المليارات - كما أعلن جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، منذ ساعات - جاءت من خارج البنوك، وبالذات من حصيلة بيع المصريين ما يملكونه من دولارات وبالسعر الجديد. وأيضاً مما يدخرونه داخل بيوتهم، وبعيداً عن البنوك، أى من تحت البلاطة.

فهل نجحت الفائدة العالية فى إخراجها من تحت البلاطة قبل أن يأكلها التضخم، ولذلك لجأ المصرى إلى شراء الأرض والعقارات فالتهبت أسعارهما.. أم هى الخشية من تآكل قيمة هذه الأموال ورأى المصرى أن فائدة العشرين بالمائة تعوض - إلى حد ما - معدل التضخم العالى.. أم أن المصرى اليوم يتذكر ما حدث أيام القحط والجفاف والأزمة فى عصر الخليفة المستنصر الفاطمى عندما كان المصرى يقدم «قفة» مملوءة بالمجوهرات مقابل «قفة» من الدقيق، أو مقابل زجاجة زيت، أو دجاجة يقدمها لأولاده؟!

■ ■ ما يهمنى هنا أننا - كمصريين - نملك ثروات كبيرة.. يمكنها أن تخرج من تحت البلاطة لتساهم فى حل مشاكلنا الحالية. وقبل أن نأكل بعضنا كما فعل أجدادنا أيام الخليفة الفاطمى الشيعى المستنصر بالله فهل يقبل المصرى ذلك، فيقدم ما يملك حتى نتمكن من الصمود، دون الاعتماد على أحد؟!

■ ■ والأهم هو: هل حكومتنا قدوة لذلك، وقادرة على أن تحسن استثمار هذه الأموال.. أم سوف تذهب هذه المليارات إلى بالوعات الإنفاق السفهى، بل شديد السفه، كما ذهبت مليارات أخرى من الخارج ومن الداخل؟!

■ ■ نعم. مصر غنية. وقادرة. لكنها تفتقد الحكومة القدوة التى تقدم للناس تصوراً سليماً لهذه الطفرة التى نحلم بها.. وهل تصلح.. أم نحن نحتاج إلى حكومة وحدة وطنية. أو ائتلاف قومى تشترك فيه كل القوى، على أن تبدأ الحكومة بنفسها، قبل أن تطالب الشعب بكل شىء؟!

مصر تحتاج إلى فكر جديد. وإلى قوة عمل جديدة.. وإلى حلول غير تقليدية لمشاكلنا غير التقليدية!.

* نقلا عن "المصري اليوم"