٢١ ديسمبر ١٩٧٦

الآن في الأربعين،

يا لكثرة الحياة التي تمنيتها، ومع ذلك لم أنتبه لعبور الثلاثين من سنواتها. لكني أتذكر خسارتها، فقد اجتازتني لحظة الثلاثين بعشر سنوات.

الآن في الأربعين،

على منتصف التمام وفي مشارف الرضا. لن أقدم قائمة بالوعود التي نُكثت، ولن أتجاهل الهزائم الجميلة، ولن أحصي الرصاص المعلق في ملابس العمر كنياشين التجارب.. منها المحاولات، والأصدقاء، والخيبات، والسفر، والأغاني، والإطاحة بحلمي، والحب والوطن والأهل.. كل هذا الرصاص الحميد.

الآن في الأربعين،

أصطحب المدن في حقيبة، أحمل كل المدن العابرة، المتنقلة، بلا بيت يعرفني وأعرفه، بلا عائلة تذكرني بمواعيد النوم. أصطحب داخلي زحام الاحتفال بسنوات المنتصف من العمر الهارب. أصطحب أيام الترقب لهذه اللحظة. في فندق "مونتينيّه" أصطحب الصمت عن العالم وخطط إصلاحه. أدخل السنة الحاسمة. استقبل الأمر الحتم.

الآن في الاستواء،

في مدينة تستقبل البشر لأعياد الميلاد، والسنة المتاخمة لشهر أول من أربعين سنة سريعة، لا تناهض الأمل ولا تؤكده. سنوات لا تمنع هذا الصقيع ولا تفتح الباب له. تأتي بهدوء المحيطات وكأنّها تأخذني إلى الرضا. تقدم حكمتها الأخيرة. أشعر اليوم بأن التأجيل كان خطة عاقلة. لكن لا رجوع بعد هذه الساعة. لا أملك حق الاستئناف حتى أمتدح الأيام واختلافها.

الآن في الأربعين،

لا تأنيباً يُنعش الضمير، فالمعارك التزمت التاريخ فقط، والحروب اليومية احتفظت بمكاسبها السابقة. خطط تكتفي بمرحلتها وتنتهي. الآن، الرضا ينزف كل قواه ويرفع أسلحته في تسليم تام لأربعين سنة من عمري.

الآن في الأربعين،

لم يتغير الكثير في مقاسات الحذاء والملابس والروح. لم تتغير العناوين والمباني وأرقام الأصدقاء. لم أخسر انتباهي لوقت العمل وضبط الرغبة في الغياب. الصحة للحماس نحو متعة التفكير وطرح أفكار حديثة. لم أترك الأشعار الجميلة خلفي. في عزلة خاطفة وبعيدة الآن، أجد أن في هذه الابتسامة ما يدعو النصر أن يكون لي. أشعر بخضوع ممالك كثيرة ليدي، وانتهاء قلاع متينة تختار الاستسلام. أشعر باستحقاقٍ ما على هيئة وردة، على شكل تحية من شخص لا أعرفه. إحساس لا يتوقف عند حاجتي إلى عيدٍ ما على هيئة فراشة.

الآن في الأربعين،

أختار ساعة يد من ماركة تفرح بي. قميص وجاكيت يتبادلان على دفء القلب. حذاء جيد الخطوات هذه الليلة. أتأكد أنني لن أقابل أبواباً مغلقة. على طاولة لوحدي وعشاء يليق بقائد عسكري متمرس. أدلل نفسي ليكون الفرح أكثر شجاعة معي. في هذه اللحظة، أشحن الروح ليوم لن تشبهه الأيام على الإطلاق، لكنه لن يتطلب أكثر من استيقاظ معتاد عند السادسة صباحاً. العصافير صباحاً لن تتعجب أمام رجل أربعيني وتبحث فيما دونه من العمر. صباحاً لن يكون الطريق قد اختلف إلى مقر العمل، وأسماء الزملاء ستبقى كما هي. لن يلحظوا مجد السنوات في عينين مشتعلتين بالشغف. لن يكتب لي أحد ملاحظة تغيري وارتعاش يدي. صحة الروح أيضاً ستعطيني صحة في التماسك.

الآن في الأربعين،

لا ندماً في البال، لا حسابات مؤسفة. في الطريق إليها، قطفت ثماراً وقطعت أغصاناً، ولم تمت شجرة واحدة. ماذا أريد أكثر من هذا أيتها الأربعين الضيفة؟ هاتي صدرك فأنا كلي لك.

الآن في الغد...

٢١ ديسمبر ٢٠١٦

شارع مونتينيّه، باريس

