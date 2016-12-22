أنا وعيد اليحيى

القلق من أول نظرة

قبل أن أبدأ مجموعة المقالات هذه التي أخصصها لإلقاء الضوء على (بواطن) خطى العرب لصاحبها عيد اليحيى وشركائه، لا بد أن أسجل براءة اختراع هذه الثنائية (عيد اليحيى– نوفل الجنابي) لكبيرنا الذي علمنا السحر وكل أنواع البلاوي الأخرى، عمنا الأستاذ عبدالرحمن الراشد الذي جمع رأسينا على شاشة العربية، في اقتران وثائقي بدأ منذ أربعة أعوام ومازال ساري الصلاحية حتى كتابة هذا العمود أو سمه ما شئت.

أول نصيحة تلقيتها من الراشد كانت:

الزم الحذر فأنت أمام ماكنة من المشاريع والأحلام، ونجاح المهمة يقتضي إدخال ما يلائم الشاشة منها، في قنينة المقاييس التلفزيونية الصارمة، والإقفال عليها حتى تختمر.

في أول لقائي مع عيد (حصل في مكتب الراشد في الطابق الرابع على الزاوية)، فاجأني بإنصاته واستيعابه السريع لما لا يعرفه من تفاصيل الصنعة، وفاجأني أكثر بنوع لم أتعوده من التواضع وبتعبير أدق، تواضع لم يحدث أن رأيته لدى غيره.

أول ما تصف به تواضع عيد، أنه إنتاج محلي مئة بالمئة، لم تتدخل في صناعته عوامل خارجية، ولهذا السبب فاض على وجهه بطيبة ونقاء سرعان ما تستفيق منه على نظراته المتوقدة ذكاءً، ما يستدعي شد البريك وأخذ الحيطة. ذكاؤه هو الآخر من النوع غير المصنّع والذي لم تفسده الحياة وتلوناتها.

اتفقنا على بدء الإنتاج بعد أن تنتهي العربية من الانتخابات العراقية (كان الاستعداد جاريا لتغطيتها تلك الفترة).

في اليوم التالي لاجتماعنا الأول، التقيت بالأستاذ الراشد فرمى أمامي إنذاراً مبطناً: لا تأخذ الأمر بسهولة، فهناك من يخالفك الرأي ويقول إنه من الاستحالة تحويل ما يقوله عيد إلى مادة تلفزيونية.

ابتلعت ابتسامة المطمئن وانسدل على وجهي ستار القلق الذي ازداد سماكة بعد الانتهاء من الانتخابات واستلامي ايميل من الراشد يقول: "انتهى الجهاد الأصغر، وآن موعد عيد اليحيى... الجهاد الأكبر!".

يتبع...