مسرح.. ومقبرة!

أظن أن الأولويات فى وزارة الثقافة فى حاجة إلى مراجعة سريعة وشاملة، وأظن أن الصديق الأستاذ حلمى النمنم، فى حاجة أيضاً إلى أن ينتبه إلى أن افتتاح مسرح بعد ترميمه يتقدم بالضرورة على افتتاح مقبرة بعد ترميمها، حتى ولو كانت مقبرة تاريخية، وحتى لو كانت لعبدالرحمن الكواكبى شخصياً!

لقد قرأنا أن الوزير حضر افتتاح مقبرة الكواكبى، بعد الانتهاء من ترميمها، وهى خطوة لا شىء فيها طبعاً، بل نحن نشجع عليها، إذا ما كانت مسارح الدولة، فى المقابل، مضاءة، وإذا ما كانت قد فتحت أبوابها أمام جمهورها، وإذا ما كانت تقوم بدورها المفترض فى حياة الناس، وإذا ما كانت ترسخ القيم الإيجابية بين جمهورها فى كل قاعة من قاعاتها.

أما أن تكون مسارح الدولة كلها تقريباً، مغلقة، ومظلمة، ومسدلة الستائر، ثم نقرأ أن مقبرة الكواكبى قد جرى افتتاحها، وقد جرى الانتهاء من ترميمها على نحو ما رأينا وتابعنا، فلابد أن هناك، والحال كذلك، خللاً لا نعرف كيف يفوت على الوزير الصديق؟!

بل إننا قرأنا أن الوزارة تستعد لافتتاح المقبرة الثانية لعمر مكرم، وأن المسؤولين فى الوزارة يستعجلون الانتهاء من ترميمها، لافتتاحها على وجه السرعة، وأنها مع مقبرة الكواكبى تأتى ضمن خطة لترميم المقابر التاريخية جميعاً!

مهم أن تكون مقابر رموز البلد متاحة لجمهور المصريين، ومهم أن تكون مزاراً لمن يريد من المواطنين أن يعرف أن لبلده تاريخاً، وأن عظماء فى كل مجال قد مروا فى هذا الوطن ذات يوم، وأن وطنهم لا ينساهم، حتى ولو كانوا قد ماتوا، لأنهم جزء من ذاكرتنا الوطنية!

مهم هذا كله، غير أن الأهم منه، أن تكون مسارح البلد، وخصوصاً مسارح الدولة، مفتوحة الأبواب أمام قاصديها، وأن تقدم من النصوص المسرحية باستمرار ما يجعل المواطن على وعى بما يدور حوله فى بلده، وأن تكون قبل ذلك كله وبعده، حائط صد حقيقياً فى معركة دولة بكاملها، مع أفكار التطرف بكل أشكالها!

عيب كبير فى حقنا أن تكون مسارح الدولة على هذا الحال البائس، ثم ننشغل فى الوقت نفسه بافتتاح مقبرة هنا، أو ترميم مقبرة هناك!

عيب كبير، ثم خطأ أكبر منه، ألا ندرك أن المواجهة مع أفكار العنف، لا يقع العبء كله فيها على الأمن وحده، وأن هذه المواجهة تبدأ.. أول ما تبدأ.. من المسارح التى تقدم الأفكار المنيرة فى كل مساء!

عيب كبير، ثم خطأ أكبر منه، أن تكون المسارح مظلمة، فى البلد الذى كان موطن المسرح فى المنطقة!



*نقلا عن "المصري اليوم"