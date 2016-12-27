«اقتل نفسك وانقذ كوكب الأرض»

قرأت قبل سنوات كتابا يدعى (العالم بـدوننا)، يعتمد على فرضية الاختفاء المفاجئ للجنس البشري، وما سيحدث لكوكب الأرض بعد انقراضنا.. وهو ليس متشائما كبقية الكتب والتقارير، التي تتحدث عن استنزاف الكوكب، وقرب انهيار أنظمته البيئية؛ فهو يؤكد على قدرة الأرض على شفاء نفسها، والعودة لسابق عهدها، بشرط واحد فقط .. اختفاء الجنس البشري قبل وصولها لنقطة اللاعودة!

والحقيقة هي أن (الوعي البيئي) ارتفع في المجتمعات الغربية لدرجة تحوله إلى أيدلوجيا وأحزاب سياسية.. تحول إلى تيارات ضغط، لا تطالب فقط بالتخفيف من التلوث، واستنزاف الموارد، بـل والضغط على الشعوب النامية (ومنعها من السير على خطى الغرب خلال آخر قرنين)..

فـحتى بداية القرن التاسع عشر، كانت أوروبا مليئة بالغابات، والمستنقعات، والحيوانات البرية المتنوعة.. غير أن ظهور الثورة الصناعية تسبب في اختفاء 98% من غابات أوربا الغربية، و92% من مخلوقاتها البرية.. لا تغـرك اليوم تلال سويسرا، ومروج هولندا، وحدائق النمسا؛ فهذه جميعها كانت في الماضي غابات برية تتراكض فيها الحيوانات، ويتوه فيها البشر.. لم تسلم من قطع الأخشاب سوى غابات سيبيريا في روسيا (التي تقع على أي حال في آسيا)!!

ولأن الشعوب لا تستيقظ مبكرا من سباتها، ظهرت متأخرا أحزاب خضر ،ومنظمات بيئية تحـرك الحكومات الغربية والسياسات العالمية.. ليس أدل على ذلك من مؤتمرات المناخ العالمية، وتركز أحزاب الخضر في الدول الصناعية، ونزاعها الدائم مع شركات النفط والطاقة والصيد العابرة للقارات..

وأحزاب الخضر قد تكون يمينية، أو يسارية، ولكنها تضع البيئة والحفاظ عليها في مقدمة اهتماماتها.. تعارض قطع الأشجار، وإحراق الفحم وتلويث البيئة، وتشجع في المقابل غرس الأشجار، والتخفيف من استهلاك النفط، والاحتباس الحراري، والانتقال لمصادر الطاقة المتجددة كالرياح، والشمس والهيدروجين.. واليوم يبلغ عدد الأحزاب الخضراء في العالم أكثر من 800 حزب، ظهر بعضها في مصر والعراق وتونس بعد ثورات الربيع العربي...

... ومثل أي دعـوة فكرية، تحولت بعض التيارات البيئية إلى أيدولوجيات متطرفة وعنيفة.. خذ كمثال كنيسة القتل الرحيم Church of Euthanasia التي ظهرت في أميركا في نهاية الثمانينات، ولها اليوم فروع في كندا وفرنسا ولاتفيا.. أسسها قس مهووس بالبيئة يدعى كريس كودا شعاره "اقـتل نفسك وانقذ كوكب الأرض" وينادي بأربعة تعاليم رئيسية هي: الانتحار، والإجهاض، وتشريع أكل لحوم البشر، وتشجيع زواج المثليين .. وجميعها تصب في هدف نهائي هـو: منع الإنجاب وتقليل عدد البشر!!

... نعـود لموضوعنا الأساسي ونشير إلى أن البشر (حتى وإن لم ينتحروا طواعية) سيفاجأون بعد قرنين من الزمان، بانتحار كوكب الأرض، طالما استمرت معدلات التلوث والاحتباس الحراري بنفس معدلها الحالي...

*نقلاً عن "الرياض" السعودية